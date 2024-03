"Keťák" jako lék. Nové centrum v Brně léčí drogou těžké deprese, úzkosti i závislosti

Droga známá z války ve Vietnamu nebo z koňských dostihů se prosazuje i v psychoterapii. Společnost Podané ruce otevřela v Brně ambulanci, kde pacienti mohou podstoupit ketaminem asistovanou psychoterapii. Jde o první zařízení v Česku, které tuto formu léčby umožňuje. Je určena pro lidi s depresemi, úzkostmi a nejrůznějšími závislostmi. Nejen na látkách, ale také na sociálních sítích či nakupování.

Ketamin, lidově známý jako "keťák", se využívá v lidské i veterinární medicíně jako anestetikum. Kvůli svým účinkům, kdy nejen tlumí bolest, ale také vyvolává halucinace, je od 60. let zneužíván jako droga. Podobně je tomu i u dalších psychedelik. Lékaři v nich však vidí také možný lék na těžká psychická onemocnění. V Česku je pro tento účel k dispozici pouze ketamin. Jako první v zemi ho nabízí terapeutické centrum Nové Elysium v Brně.

"Využití ketaminu v terapii vnímáme jako příležitost zejména pro ty pacienty, kterým standardní léčba nepomohla. Terapie s využitím látek, které mají psychedelický účinek, se v psychiatrii ukazuje jako zlomová léčba cílící na příčiny, nikoliv na příznaky," řekl předseda správní rady Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil, který je také národním protidrogovým koordinátorem.

Podle ředitele pro výzkum a inovace Viktora Mravčíka vznikem centra reagují na rostoucí potřebu kvalitních terapeutických služeb v oblasti duševního zdraví. "Naše služby zahrnují psychiatrickou, psychologickou a adiktologickou diagnostiku, léčbu a podporu v celém spektru duševních poruch a potíží," dodal. Kromě léčby ketaminem totiž bude centrum fungovat také jako běžná psychiatrická ambulance.

Ketaminem asistovaná psychoterapie (KAP) se používá pro léčbu odolných forem deprese, úzkostných poruch, posttraumatického syndromu, poruch vyvolaných stresem nebo závislostí. A to nejen na "klasických" návykových látkách, ale také na sociálních sítích, nakupování nebo pornografii.

"Psychedelika působí jako nástroj k zesílení a otevření psychických procesů, jak na neurochemické, tak psychologické úrovni. V kombinaci s psychoterapeutickým působením poskytují okno příležitosti pro přeprogramování škodlivých vzorců prožívání a chování," objasnil Mravčík. Ketamin má navíc mimořádně rychlý antidepresivní účinek, který nastupuje bezprostředně po podání a přetrvává až několik dní.

Léčba není pro každého

Ačkoliv si vstupní dotazník může na internetových stránkách centra vyplnit každý, k samotnému podání ketaminu vede dlouhá cesta. Aby lékaři měli jistotu, že psychedelický zážitek bude v daném případě přínosný, musí zájemce projít jak psychiatrickým a klinicko-psychologickým vyšetřením, tak i vyšetřením interním.

Pacient žádající o léčbu ketaminem nesmí trpět žádným srdečním onemocněním, závažným poškozením jater nebo zvýšeným nitrolebním a nitroočním tlakem. Užití drogy by u takových lidí bylo velmi nebezpečné, někdy až smrtící. Terapii nemohou podstoupit ani těhotné ženy, pacienti s psychotickým onemocněním nebo mladiství.

"Když je jistota, že pro pacienta bude léčba vhodná a bezpečná, začíná takzvaná KAPová jednotka. Nejprve probíhají dvě přípravná psychoterapeutická sezení, během kterých se řeší pacientovy problémy a jeho situace. Pak přichází aplikační sezení, kdy pacient dostane ketamin a stráví u nás zhruba půl dne," popsala psycholožka a vedoucí centra Darina Zámečníková Havlíčková.

Po podání látky pacienta čekají ještě další dvě sezení. Na prvním svůj zážitek probírá a zpracovává s terapeutem. To trvá přibližně dva až šest týdnů, jednotlivá sezení pak jednu až šest hodin. "Poté ještě doporučujeme absolvovat tzv. integrační skupinu, kdy pacient může docházet na skupinu s ostatními, kteří tuto léčbu také absolvovali, a dál sdílet a zpracovávat svůj zážitek," dodává.

Při podání ketaminu je důležité prostředí, ve kterém se pacient nachází. V brněnském centru k tomu mají uzpůsobené dvě místnosti. Laděné jsou do neutrálních barev, aby působily uklidňujícím a bezpečným dojmem. Zároveň, podobně jako u většiny psychedelik, je pro pacienta důležité minimalizovat vizuální vjemy a doprovázet sezení hudebním podkresem.

Terapie za 28 tisíc

"Když rekreačně užijete takovouto látku, je to pro vás určitým zážitkem a chcete si o tom popovídat s přáteli, s kamarády. Ale nejsou to terapeuti, kteří mají nástroje a zkušenosti, jak vám pomoct tento zážitek integrovat. Proto je dobré skloubení těchto dvou aspektů. Ve zdravotnictví se může ketamin použít jako čistě antidepresivní léčba, ale už tam není terapeutická práce, která na to navazuje," podotkla vedoucí centra.

Ačkoliv je léčba ketaminem podle ní osvědčená, není hrazena ze zdravotního pojištění. Pacient si ji musí platit sám, cena základní KAPové jednotky se pohybuje kolem 28 tisíc korun. Centrum proto jedná s pojišťovnami. Podle Vobořila však zřejmě nikdy nebudou platit celou terapii.

Přesto mají velké plány. Kromě spolupráce s podobnými institucemi zvažují zřízení denního stacionáře, který by pacientům nabídl další možnosti léčby a nejen skrze ketamin. "Doufám, že v budoucnu budeme umět využít i další látky, které se ukazují ve světě jako vhodné pro léčbu různých traumat, například MDMA (extáze) nebo psilocybin (látka obsažená v některých houbách, například lysohlávkách, pozn. red.)," dodal Vobořil.

