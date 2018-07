"Když se mi Babiš nelíbí, nemůžu brát jeho peníze." Bojkot Agrofertu ohlásili i Macháček a Ruppert

Jiří Macháček a Matěj Ruppert následovali Tomáše Kluse a oznámili, že nebudou hrát na akcích, které podporuje Agrofert. Nechtějí ani komunikovat s médii, která patří do premiérova svěřenského fondu.

Praha - Další známí muzikanti se připojili ke zpěváku Tomáši Klusovi, který před týdnem oznámil, že nebude vystupovat na akcích sponzorovaných koncernem Agrofert ze svěřenského fondu Andreje Babiše.

Český slavík z roku 2012 vysvětlil, že nemůže Babiše na jedné straně kritizovat a zároveň vystupovat v jeho médiích, především na televizi Óčko, či dávat rozhovory deníku MF Dnes. "Nezbývá, než uznat svou nedůslednost, svou chybu a pochlapit se," uvedl Klus. Zmínil také nedávno proběhlý festival Colours of Ostrava, který Agrofert sponzoruje.

V posledních dnech a hodinách se ke Klusovi začínají přidávat další umělci. Podporu mu vyjádřil herec a frontman kapely Mig 21 Jiří Macháček.

"Tak se ti chci pochlubit, jak jsem zpíval na Colours, mimochodem skvělej koncert to byl, lidi úžasný a vůbec. A najednou koukám, žes udělal to svý prohlášení o bojkotu firem a médií jednoho ze sponzorů toho festivalu. On je to shodou okolností náš trestně stíhanej premiér, že jo," napsal Klusovi Macháček a tuto zprávu pak zveřejnil i na Facebooku své kapely.

"A teď já si představuju, že se my dva spolu potkáme a já Ti najednou nebudu moct říct, že se za něj stydím. A přitom je to pravda. Takže jsem se rozhodl, že tě v tom bojkotu samotnýho nenechám a jdu do toho s tebou. Máš pravdu, nejde to dohromady - stydět se za člověka a přitom vystupovat v jeho médiích nebo někde, kde si vzali jeho prachy," dodal Macháček.

K bojkotu se připojil i frontman kapely Monkey Business Matěj Ruppert. "Nejsi v tom sám a doufám, že nás bude ještě víc," sdílel Klus na svém Facebooku Ruppertův vzkaz .

"Na Coloursech do doby, než buď Babiš odejde z politiky, nebo je přestane sponzorovat, hrát nebudeme a iDnes a očko to samé," dodal Ruppert.

"Já osobně divizi Agrofertu nepodporuji už dost dlouho, nekupuju žádné výrobky vyráběné firmami pana Babiše," dodal pak Ruppert pro Aktuálně.cz.

"Souhlasím s tím, že pokud se nám nelíbí působení pana Babiše v politice a jeho propojení s ohromnou firmou s následným čerpáním dotací a jestliže si myslíme, že je to špatně, tak bychom od něj neměli - byť zprostředkovaně - brát peníze," dodal.

