„Bojovníci proti dezošům“. Kdo je Mike a jeho gang, který řízl do Rajchlova soukromí?

Třaskavý spor mezi youtuberem a šéfem strany PRO rozvířil už tak neklidné vody české povolební scény. Rajchlovo intimní video zachycující pohlavní styk ve více lidech měl Mike (známý spíše jako Mike je Pán nebo Detektiv Mike) zveřejnit proto, že zvolený poslanec hlásá konzervativní hodnoty a hájí tradiční rodinu. To je podle youtubera v rozporu se zveřejněným obsahem z Rajchlova soukromí.
Není to zdaleka poprvé, co se Mike a jeho kolegové pustili do boje s antisystémovou politickou scénou. Koncem dubna potrápil například komunistickou europoslankyni Kateřinu Konečnou a představitele hnutí Stačilo!, když jim měl na předvolebním setkání přelepit nebo zcela odstranit registrační značky aut a nechal policii odtáhnout vozidla.
Image "bojovníka proti dezolátům" a "trolla dezinformátorů" nicméně získal už před rokem, kdy se zaměřil na "petiční stánek" před Strakovou akademií. V něm více než rok pobývali protivládní aktivisté v čele s Ondřejem Thorem, který tam mimo jiné brojil proti podpoře Ukrajiny.
"Nám nevadily petice, vadilo nám, že to tam smrdí, že tam močili do PET lahví, že tam káleli do kýble a že se tam scházeli lidé, kteří byli v pátrání," vysvětloval Mike letos u soudu, proč usiloval o odstranění stánku. Státní zástupkyně žádala pro Oganesjana deset měsíců vězení.
Podmínka, pokuta i zákaz řízení
Jiný trest si youtuber už odpykává. V dubnu 2022 byl shledán vinným z výtržnictví, vydírání a násilí proti úřední osobě, za což dostal tříletou podmínku se zkušební lhůtou na čtyři roky. Vedle toho dostal pokutu ve výši 30 tisíc korun a dvouletý zákaz řízení motorových vozidel.
V červnu 2022 byl Oganesjan potrestán také Okresním soudem v Jablonci nad Nisou dvěma lety vězení za nebezpečné vyhrožování starostovi Velkých Hamrů, rozsudek ale nebyl pravomocný a v listopadu 2022 se trest změnil na podmíněný.
O rok dříve se youtuberem zabýval též Obvodní soud pro Prahu 6, stíhání kvůli údajnému vydírání bylo ale zastaveno.
"Pojišťovák na dopravní přestupky"
Historie Oganesjana a jeho trable se zákonem se píšou přinejmenším od roku 2016. Původně pracoval jako finanční poradce v multilevel marketingové firmě OVB, do povědomí se ale dostal díky YouTube. Svou kariéru stavěl na úmyslném páchání dopravních přestupků a vyhrocených konfliktech s policisty, které si natáčel a urážel.
Videa z pozice "prudiče" pak zveřejňoval na svém kanálu, často také s odkazem na web, který nabízel "pojištění proti pokutám". Za projektem stál společně s podnikatelem Petrem Kocourkem, později také založil i byznys, jenž měl zajišťovat právní ochranu v případech porušení zákona o elektronické evidenci tržeb.
Před jejich společnými podnikatelskými aktivitami opakovaně varovala i Česká advokátní komora. Youtubový kanál byl kontroverznímu českému influencerovi několikrát smazán, vždy se ale vrátil v trochu jiné podobě - a vždy s nemalým zájmem ze strany sledujících.
Server s kradenými intimními videi
V květnu 2022 na sebe Oganesjan podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení kvůli platební neschopnosti. V červenci 2022 soud konstatoval jeho úpadek a povolil oddlužení. Dnes přitom patří k dobře placeným influencerům - má necelých 30 tisíc odběratelů, kteří mu na aktivity přispívají pravidelnými částkami.
Podle webu Page not found se Mike podílel také na vzniku největšího česko-slovenského Discord serveru s nelegálním obsahem. Výjimkou tam nebyly ani erotické snímky a videa nic netušících žen a další intimní obsah, například ukradené příspěvky z platformy OnlyFans.
Vše se objevovalo na discordovém serveru "Mladí a nadržení", který po konfrontaci ze strany novinářky Apoleny Rychlíkové náhle zmizel. Youtuber se hájil slovy, že ho spravovala "třetí strana", nikoliv on sám, třebaže podle důkazů na serveru vystupoval pod přezdívkou "Velký Péro Mike".
Kromě toho influencer zkraje koketoval i s politikou. Občanská demokratická aliance (ODA), kterou se pokusil vzkřísit podnikatel Pavel Sehnal, si totiž Oganesjana najala v roce 2017 na svá propagační videa. To se ovšem setkalo s obří vlnou kritiky.
Další z "gangu spravedlivých"
Mike Oganesjan má ve svém "gangu" i další tváře. Aktivistka Oldřiška Blujová (která na internetu vystupuje též jako Tereza Hofová) v posledních letech udělala "dezo scéně" nemalé vrásky. Mimo jiné byla součástí demonstrace proti bohoslužbě pro zastřeleného republikánského influencera Charlieho Kirka a poničila na Václavském náměstí i jeho portrét.
Na kontě má také narušení předvolebního jarmarku hnutí SPD či incident z loňského listopadu, kdy se střetla s účastníky petiční akce, přičemž došlo i na vulgarismy, strkanice či pár úderů teleskopickým obuškem.
Na místě byl i aktivista Vojtěch Pšenák, další člen Mikova gangu. Na internetu vystupuje pod přezdívkou Pražský Pérák, odkazující na fiktivního českého válečného hrdinu z doby druhé světové války.
Před víkendem se objevil u domu Jindřicha Rajchla, kde chtěl s místními lidmi natočit anketu, zda vědí o existenci intimních videí nového poslance. Narazili přitom na jeho šestnáctiletou dceru, podle slov Pšenáka ovšem zcela náhodně, když venčila psa.
Rajchl ale interakci označil za obtěžování a podal trestní oznámení pro podezření z nebezpečného pronásledování. "Říkám ti, ty s*áči, že kdybych nebyl poslanec, tak tě teď tady zbiju jak psa," řekl šéf strany PRO osobně aktivistovi Pšenákovi, který pak záznam zveřejnil na svých sociálních sítích.
S Oganesjanem spolupracuje více lidí, v současnosti jsou ale Blujová a Pšenák hlavními tvářemi "Mikova gangu". Mluvčí pražské policie Jan Daněk v pondělí potvrdil, že je případ ve fázi prověřování.