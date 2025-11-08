Domácí

"Klidně ať mě vyhodí." Kandidát ODS na předsedu zašel tam, kde ho nečekali

Nečekaného hosta zažili v pátek večer členové TOP 09, kteří se účastní v sobotu volebního sněmu této strany. Na jejich podvečerní sezení v hotelu, kde se sněm uskuteční, přišel kandidát ODS na předsedu této strany Radim Ivan. A nepřišel "jen tak", ale proto, že chtěl od Topkařů vědět, co by řekli na spojování s ODS. Aktuálně.cz s Ivanem při příchodu do hotelu mluvilo.
Kandidát na předsedu ODS Radim Ivan se rozhodl oslovit členy TOP 09, jestli by nechtěli do "jeho" strany. | Video: Radek Bartoníček

Radim Ivan je místostarostou městského obvodu Ostrava-Jih, ale v posledních týdnech čeří politické vody v ODS tím, jak neortodoxně postupuje ve své kandidatuře na předsedu ODS, který se bude volit už v polovině ledna roku 2026. Ivan například pravidelně informuje o tom, jak objíždí místní stranické buňky, a tvrdí, že se nechce obracet jen na delegáty sjezdu ODS,  kteří budou předsedu volit, a netají se ani tím, že chce mít jiný politický styl než druhý kandidát na předsedu Martin Kupka.

O Ivanově stylu vypovídá i jeho zatím poslední akce v hotelu Don Giovanni. Politik ODS do něj přišel v pátek po sedmé večer s cílem vyslechnout si od členů TOP 09, kteří budou v tomto hotelu volit vedení, co by řekli na to, že by vytvořili frakci v rámci ODS.

"Jsem shodou náhod v Praze, tak jsem si tady vzal na noc hotel a rozhodl se, že zavítám i bez pozvání sem mezi členy TOP 09. Chci se s nimi pobavit, jak vidí případné spojování s ODS, protože to řeším i v rámci své kandidatury na předsedu ODS. Než budu ale oznamovat své představy, chci znát názor členů TOP 09," vysvětloval.

Na otázku, jak by "kooperace" obou stran vypadala odpověděl, že je velkým příznivcem frakcí. "Chci, aby takové frakce v ODS vznikly, nemusí být ve straně členění jen podle toho, kdo kde bydlí. Ale třeba i podle toho, jaké má kdo vize, jak vidí politiku. My a Topka vidíme každý trochu jinak například EU i některé další věci. To může být předmětem naší debaty. Byla by zachována identita TOP 09, ale společně bychom byli silnější. Zajímá mě, jestli jim to dává smysl," podotkl Radim Ivan s tím, že nemá úplně konkrétní představu, jak topkaře v hotelu osloví.

"Klidně ať mě vyhodí ze dveří, ale já to zkusím," prohlásil s úsměvem a rozpovídal se o tom, jak s členy této strany už delší dobu spolupracuje doma v Ostravě. "A to už několikátou kampaň, spolupráce s nimi je dobrá, my se v zásadě názorově nelišíme, naše ODS v Ostravě je ještě více pro evropský byznys, my se tam fakt shodujeme tak v 90 procentech. Pár členů TOP 09 vstoupilo i do ODS. Myslím, že by ta spolupráce mohla fungovat," uvedl.

V Praze určitě ne, upozorňuje Pospíšil

O "pohlcení" TOP 09 Občanskou demokratickou stranou se spekuluje řadu let, ale zatím se nic takového nezačalo ani připravovat. Zároveň ale obě strany spolupracují stále více. To bylo patrné ve vládní koalici Spolu, kde byli ještě lidovci, stejně jako při komunální a senátní kampani, kde mají obě strany některé společné kandidáty. A v Senátu dokonce ODS a TOP 09 tvoří jeden klub.

Když se ale Aktuálně.cz tento týden zeptalo Jiřího Pospíšila a Ondřeje Matěje Havla, kteří mají nominace na předsedu TOP 09, oba shodně ujišťovali, že takové "propojení" obou stran není rozhodně na pořadu dne. "Po něčem takovém není v naší straně vůbec žádná poptávka," odpověděl Havel.

Pospíšil tak razantní odmítnutí neměl, připustil, že se o něčem takovém debatuje, ale jinak se vyslovil pro samostatnou Topku. "My v Praze se navíc připravujeme na komunální volby v roce 2026, máme tady množství výborných komunálních politiků i spoustu voličů," uvedl Pospíšil, který nakonec odmítl kandidovat na předsedu.

Ivan se ale rozhodně nenechá odmítavými slovy špiček TOP 09 odradit, je si podle svých slov vědom toho, že minimálně někteří členové Topky by nebyli proti tomu, aby se jejich strana stala frakcí uvnitř ODS. Aktuálně.cz navíc mluvilo s některými občanskými demokraty, kteří podle svých slov jen čekají, kdo tuto variantu začne prosazovat v samotné Topce. Hlavním důvodem je to, že TOP 09 jako samostatná strana má velmi nízké preference a s výjimkou Prahy nemá ani příliš silné regionální organizace. 

Mimochodem, krátce poté, co v roce 2009 TOP 09 vznikla, tehdejší předseda ODS Mirek Topolánek a předseda TOP 09 Karel Karel Schwarzenberg s místopředsedou Miroslavem Kalouskem zvažovali volební koalici. Ale v ODS vypukl takový bojový ryk, že diskuse skončila dřív, než začala," přiznal v minulosti Kalousek. Tehdy šla ale Topka nahoru, v roce 2010 získala ve sněmovních volbách přes 16 procent hlasů. Teď má podle průzkumů tak dvě, tři procenta.

 
