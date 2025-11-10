Domácí

Prezident na klíčovém rozcestí. Pro Babiše má jasnou podmínku, než ztratí vliv

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 3 hodinami
Prezident Petr Pavel stojí před náročným úkolem. Ve vztahu k Andreji Babišovi a jeho vznikající vládě musí zvolit takový postup, aby se nedostal do role přihlížejícího diváka. Tím se stane v momentě, kdy šéfa ANO jmenuje premiérem. Tomu bude podle informací Aktuálně.cz předcházet několik kroků.
Prezident Petr Pavel (vlevo) a Andrej Babiš při setkání na Pražském hradě, 29. září 2025.
Prezident Petr Pavel (vlevo) a Andrej Babiš při setkání na Pražském hradě, 29. září 2025. | Foto: Tomáš Fongus / Kancelář prezidenta republiky

Jakmile bude Andrej Babiš (ANO) jmenován předsedou vlády, role prezidenta Petra Pavla ustoupí do pozadí a prvně jmenovaný bude diktovat tempo i styl hry. Proto je skoro jisté, že prezident bude jeho jmenování premiérem  oddalovat. V opačném případě ztratí velkou část vlivu na podobu i priority příští vlády.

Související

"Jsou neškodní!" Babiš pohrdá SPD. Okamuru a spol. čeká ponižující období

¨Volby 2025, ANO, Babiš

Prezident opakovaně říká, že mu jde o naše zahraničně politické směřování a ukotvení v EU a NATO, o naši bezpečnost. Po vládě bude jistě také chtít, aby mu zaručila nezávislost soudů nebo médií veřejné služby. Proto mu jde mimo jiné tolik o to, aby s ním Babiš konzultoval programové prohlášení své vlády.

To se stane ve středu: Pavel totiž Babiše pozval na na Pražský hrad. Kromě programového prohlášení bude od šéfa ANO také chtít, aby ho informoval o tom, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. Nic na tom nemění Babišův výrok, podle kterého jeho střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu není překážkou pro to, aby byl jmenován premiérem. Ačkoliv zákon říká něco jiného.

Prezident Pavel má podle informací Aktuálně.cz plán. Po Babišovi bude chtít, aby řešení problému popsal nejen jemu, ale aby tak učinil veřejně, před celým národem. Do té doby může Babiš na své jmenování premiérem skoro jistě zapomenout.

Dokonce se vyloženě nabízí, aby v této věci prezident důsledně převzal iniciativu a Babiše zatlačil do kouta. Může tak učinit třeba takto: podle zákona musí premiér svůj střet zájmů vyřešit do třiceti dnů od svého jmenování.

Související

"Dopadne to tak jako s Babišem vždycky." Politolog o novém kroku prezidenta

Petr Pavel Andrej Babiš jednání Pražský hrad

Petr Pavel mu tedy může například říct, že postup obrátí a že mu dává třicet dnů, aby věc vyřešil a teprve potom bude jmenován předsedou nové vlády. Ve středu bude 12. listopadu, pokud by tedy dal Babiš celou věc do pořádku tak, aby bylo vše v souladu se zákony, 12. prosince by mohl být jmenován premiérem. A v mezičase by mohl prezidentovi taky třeba říct, jak si představuje personální složení vlády.

I tady totiž prezident musí postupovat obezřetně a s rozvahou. Protože pokud by jmenoval Babiše premiérem, aniž by už znal nominace na jednotlivá ministerstva, dostal by se do pozice přihlížejícího diváka. Tedy pokud by nechtěl být srovnáván s Milošem Zemanem, který kdysi odmítl jmenovat Michala Šmardu ze sociální demokracie ministrem kultury.

Jen pro připomenutí: stalo se tak za vlády Andreje Babiše v létě 2019. Zeman požádal předsedu sociálních demokratů Jana Hamáčka, aby přišel s jinou nominací. Tvrdil přitom, že se Šmarda nikdy problematikou kultury nezabýval, a proto podle něj nebyl odborně kompetentní vykonávat funkci ministra kultury. A uspěl. Petr Pavel by ale nyní skoro jistě o srovnání s ním nestál.

Když se tedy v médiích hojně řeší, zda bude ministrem zahraničí Filip Turek, je potřeba zopakovat, že této věci bude předcházet jmenování nového premiéra. A podle našich informací od zdroje, který se pohybuje v bezprostřední blízkosti dění, nelze vyloučit, že ještě předtím bude prezident chtít znát všechny nominace. Pokud by byl s některými nespokojený, Babiše bude moct účinněji tlačit k alternativním návrhům předtím, než ho jmenuje premiérem.

Potom by už mohlo být pozdě. Je to prosté: ve chvíli, kdy jmenuje Babiše předsedou vlády, jeho vliv na složení kabinetu se výrazně ztenčí. Proto musí využít okno příležitosti, které maximalizuje jeho možnosti. A to se otevřelo právě nyní - demise vlády Petra Fialy a čas, který využije do jmenování nového premiéra, je období, kdy tahá za delší konec provazu.

Což zcela jistě dobře ví i Babiš. Proto se taky pokusil převzít iniciativu a vypustil do éteru výše citovaný výrok týkající se jeho střetu zájmů. Nyní je tedy na tahu prezident.

 
Mohlo by vás zajímat

Vytvořili jsme pravidla, která způsobila krizi bydlení, říká šéf pražských plánovačů

Vytvořili jsme pravidla, která způsobila krizi bydlení, říká šéf pražských plánovačů

Vědci rozebrali naši druhou nejvzácnější památku. Maurův relikviář virtuálně

Vědci rozebrali naši druhou nejvzácnější památku. Maurův relikviář virtuálně
21 fotografií

Svůj problém s vlastnictvím Agrofertu vyřeší Babiš dřív než za měsíc, tvrdí Havlíček

Svůj problém s vlastnictvím Agrofertu vyřeší Babiš dřív než za měsíc, tvrdí Havlíček

Jurečka prolomil hradbu mlčení. Řekl, jak to je s chybějícími miliardami v rozpočtu

Jurečka prolomil hradbu mlčení. Řekl, jak to je s chybějícími miliardami v rozpočtu
1:20
domácí Aktuálně.cz Obsah Přehled zpráv politika Volby do sněmovny 2025 vláda prezident Petr Pavel Andrej Babiš

Právě se děje

Aktualizováno před 23 minutami
Jeden z vlaků projel červenou. Kvůli nehodě u Pezinku se sejde slovenská vláda

Jeden z vlaků projel červenou. Kvůli nehodě u Pezinku se sejde slovenská vláda

V nemocnicích podle záchranářů skončilo 79 pacientů. Nejtěžší zranění utrpěli tři lidé.
před 30 minutami

Nový diktátor stále unáší a mučí lidi. Novinář napsal knížku o "socialistickém ráji"

Nový diktátor stále unáší a mučí lidi. Novinář napsal knížku o "socialistickém ráji"
14:15
před 38 minutami
Nečas a Hronek bodovali proti sobě. Nevšední zápis českého brankáře výhru nepřinesl

Nečas a Hronek bodovali proti sobě. Nevšední zápis českého brankáře výhru nepřinesl

Lukáš Dostál pomohl Anaheimu k natažení vítězné šňůry, zato Vítek Vaněček byl v NHL u porážky Utahu.
před 1 hodinou
Trumpova vláda nařídila státům, aby potravinovou pomoc nevyplácely v plné výši

Trumpova vláda nařídila státům, aby potravinovou pomoc nevyplácely v plné výši

V pozadí nařízení jsou právní spory ohledně toho, kolik peněz se smí vydávat v době platební neschopnosti federální vlády.
před 1 hodinou
Sesazený jihokorejský prezident Jun čelí obžalobě, měl napomáhat nepříteli

Sesazený jihokorejský prezident Jun čelí obžalobě, měl napomáhat nepříteli

Politická krize v Jižní Koreji vypukla loni 3. prosince, když Jun vyhlásil stanné právo kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji.
před 1 hodinou
Fanoušci mě tady milují, smál se Chorý v Plzni. V týdnu byl mimo, ale vrátil se včas

Fanoušci mě tady milují, smál se Chorý v Plzni. V týdnu byl mimo, ale vrátil se včas

Slávista Tomáš Chorý potvrdil, že se mu proti bývalému zaměstnavateli Plzni střelecky daří. Hněv fanoušků viktoriánů si užíval.
před 2 hodinami

Konec jednoho snu. Jak Mamutheum tiše pohřbilo svého génia i jeho tragický osud

Konec jednoho snu. Jak Mamutheum tiše pohřbilo svého génia i jeho tragický osud
Prohlédnout si 9 fotografií
Na dvorku stálo několik koster mamutů a mezi nimi on: Oscar, takřka v životní velikosti.
Kdysi to tu muselo být kouzelné. Cestičky, tematické stavby, rekonstrukce pravěkých obydlí. Dnes tu ale téměř nic z toho nenajdete.
Další zprávy