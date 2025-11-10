Prezident na klíčovém rozcestí. Pro Babiše má jasnou podmínku, než ztratí vliv

Jakmile bude Andrej Babiš (ANO) jmenován předsedou vlády, role prezidenta Petra Pavla ustoupí do pozadí a prvně jmenovaný bude diktovat tempo i styl hry. Proto je skoro jisté, že prezident bude jeho jmenování premiérem oddalovat. V opačném případě ztratí velkou část vlivu na podobu i priority příští vlády.
Prezident opakovaně říká, že mu jde o naše zahraničně politické směřování a ukotvení v EU a NATO, o naši bezpečnost. Po vládě bude jistě také chtít, aby mu zaručila nezávislost soudů nebo médií veřejné služby. Proto mu jde mimo jiné tolik o to, aby s ním Babiš konzultoval programové prohlášení své vlády.
To se stane ve středu: Pavel totiž Babiše pozval na na Pražský hrad. Kromě programového prohlášení bude od šéfa ANO také chtít, aby ho informoval o tom, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. Nic na tom nemění Babišův výrok, podle kterého jeho střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu není překážkou pro to, aby byl jmenován premiérem. Ačkoliv zákon říká něco jiného.
Prezident Pavel má podle informací Aktuálně.cz plán. Po Babišovi bude chtít, aby řešení problému popsal nejen jemu, ale aby tak učinil veřejně, před celým národem. Do té doby může Babiš na své jmenování premiérem skoro jistě zapomenout.
Dokonce se vyloženě nabízí, aby v této věci prezident důsledně převzal iniciativu a Babiše zatlačil do kouta. Může tak učinit třeba takto: podle zákona musí premiér svůj střet zájmů vyřešit do třiceti dnů od svého jmenování.
Petr Pavel mu tedy může například říct, že postup obrátí a že mu dává třicet dnů, aby věc vyřešil a teprve potom bude jmenován předsedou nové vlády. Ve středu bude 12. listopadu, pokud by tedy dal Babiš celou věc do pořádku tak, aby bylo vše v souladu se zákony, 12. prosince by mohl být jmenován premiérem. A v mezičase by mohl prezidentovi taky třeba říct, jak si představuje personální složení vlády.
I tady totiž prezident musí postupovat obezřetně a s rozvahou. Protože pokud by jmenoval Babiše premiérem, aniž by už znal nominace na jednotlivá ministerstva, dostal by se do pozice přihlížejícího diváka. Tedy pokud by nechtěl být srovnáván s Milošem Zemanem, který kdysi odmítl jmenovat Michala Šmardu ze sociální demokracie ministrem kultury.
Jen pro připomenutí: stalo se tak za vlády Andreje Babiše v létě 2019. Zeman požádal předsedu sociálních demokratů Jana Hamáčka, aby přišel s jinou nominací. Tvrdil přitom, že se Šmarda nikdy problematikou kultury nezabýval, a proto podle něj nebyl odborně kompetentní vykonávat funkci ministra kultury. A uspěl. Petr Pavel by ale nyní skoro jistě o srovnání s ním nestál.
Když se tedy v médiích hojně řeší, zda bude ministrem zahraničí Filip Turek, je potřeba zopakovat, že této věci bude předcházet jmenování nového premiéra. A podle našich informací od zdroje, který se pohybuje v bezprostřední blízkosti dění, nelze vyloučit, že ještě předtím bude prezident chtít znát všechny nominace. Pokud by byl s některými nespokojený, Babiše bude moct účinněji tlačit k alternativním návrhům předtím, než ho jmenuje premiérem.
Potom by už mohlo být pozdě. Je to prosté: ve chvíli, kdy jmenuje Babiše předsedou vlády, jeho vliv na složení kabinetu se výrazně ztenčí. Proto musí využít okno příležitosti, které maximalizuje jeho možnosti. A to se otevřelo právě nyní - demise vlády Petra Fialy a čas, který využije do jmenování nového premiéra, je období, kdy tahá za delší konec provazu.
Což zcela jistě dobře ví i Babiš. Proto se taky pokusil převzít iniciativu a vypustil do éteru výše citovaný výrok týkající se jeho střetu zájmů. Nyní je tedy na tahu prezident.