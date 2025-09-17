Domácí

Msta zavražděnému Kirkovi. Vandalka poničila pietní místo v Praze, jde o známou tvář

před 3 hodinami
Vandalka poničila pietní místo, které vzniklo na pražském Václavském náměstí pro zavražděného republikánského influencera Charlieho Kirka i ubodanou ukrajinskou dívku Irynu Zarutskou. Podle řady indicií je viníkem aktivistka Oldřiška Blujová, která též působí ve skupině kontroverzního youtubera Mika Oganesjana. Mluvčí pražské policie potvrdila redakci Aktuálně.cz, že se případem již zabývá.
Pietní místo, kde mohou lidé uctít zastřeleného amerického pravicového aktivistu Charlieho Kirka i rovněž v USA ubodanou ukrajinskou dívku Irynu Zaruckou, vzniklo před několika dny pod sochou sv. Václava. Kromě zapálených svíček se kolem zarámovaných portrétů obětí vraždy objevily i vzkazy či kytice.

V úterý večer - nedlouho po mši za Charlieho Kirka v Týnském chrámu - pietní místo poničila žena v červené mikině a se slunečními brýlemi na očích. Podle fotografií, které kolují sociálními sítěmi, vzala do rukou portrét republikánského influencera a rozmlátila ho o železný plot. Pak odešla.

Někteří uživatelé na sociální síti X poukázali na fakt, že jde s velkou pravděpodobností o Oldřišku Blujovou. Na sociálních sítích se po boku youtubera Oganesjana zapsala jako aktivistka, která vystupuje proti "dezoscéně", proruským narativům či opozičním a neparlamentním politickým silám.

Zatímco část veřejnosti její jednání schvalovala, někteří upozorňovali, že občas jsou aktivity skupiny přes čáru. Redakce se pokusila s Blujovou spojit, mezitím si ale stihla smazat (nebo jí byl zablokován) profil na sociální síti X. Tam vystupovala pod pseudonymem Tereza Hofová.

Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová potvrdila Aktuálně.cz, že případ je v řešení. "V současné chvíli se věcí již zabýváme a prověřujeme, zda jednáním ženy nedošlo ke spáchání protiprávního jednání," uvedla na dotaz redakce.

Došlo i k potyčce během mše

Proti Kirkovi vystoupili aktivisté také během úterní bohoslužby v Týnském chrámu, kterou zorganizoval kardinál Dominik Duka. Před budovu dorazila zhruba desítka mladých lidí, kteří přinesli transparenty s kontroverzními citáty velkého spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Při odchodu na kardinála pokřikovali "hanba". Účastníci mše se s nimi též dostali do několika slovních konfliktů. Na počátku mše došlo také ke krátké potyčce, která však skončila pokojně. Na událost dohlíželi policisté.

 
