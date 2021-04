Kauzy Michala Haška: Měl neexistující mluvčí i limuzínu prohlášenou za sanitku

“Podplukovník” za dotace Foto: Sportovnilisty.cz Hašek si také opatřil uniformu dobrovolných hasičů s výložkami odpovídajícími hodnosti podplukovnika. A často v ní chodil. Ukázalo se, že ji nemá za desítky let asistence u požárů jako ostatní obdobně vysoce postavení hodnostáři. Šéfce krajských dobrovolných hasičů koupil z krajských peněz auto, v němž jezdila. Pak vyfasoval uniformu. více v článku

Neexistující mluvčí Foto: Profimedia Za Michala Haška roky mluvila a novinářům posílala tiskové zprávy neexistující mluvčí pod jménem Lucie Proutníková. Bylo to krycí jméno kontroverzní lobbistky Jany Mrencové, odsouzené za to, že nabízela ovlivňovat novináře za peníze. Hašek firmám Mrencové z veřejných peněz tajně poslal 3,7 milionu korun. více v článku

Titul JUDr. ze Slovenska Foto: Aktuálně.cz Titul doktora práv JUDr. si Hašek opatřil ve slovenském Sládkovičově. Svou rigorózní práci pak přes opakované sliby, že ji zveřejní, roky tajil. Dle expertů, kteří ji analyzovali, by v Česku propadla i jako středoškolská seminárka . Na soukromé škole vedené slovenskými sociálními demokraty ji ale obhájil. více v článku

Majáčky díky převleku za sanitku Foto: Profimedia Jako jihomoravský hejtman si Hašek také pořídil auto s modrými majáčky, i když to zákon nepovoluje. Ukázalo se, že paragrafy obešel, když z vozu papírově udělal sanitku. více v článku

Vlastní televize za veřejné peníze Foto: Profimedia Hašek se také v roce 2014 rozhodl, že je málo v televizi. A vytvořil plán na vlastní krajskou televizi za 10 milionů korun. Po kritice z něj ustoupil. více v článku

Oprava jízdáren za půl miliardy Foto: Christine Havranová Klíčovým projektem Haška byla oprava jízdáren zámku v Lednici. Stály půl miliardy korun, což je stejně jako rekonstrukce všech budov Senátu. Hašek projekt označoval za vzor. Nyní se ukazuje, že projektanta, který astronomickou cenu určil, vysoutěžil jeho spolek nelegálně. Stala se jím firma blízká ČSSD. Jízdárny za to dostaly pokutu 4,6 milionu. Protože od otevření v roce 2013 zůstávají prakticky nevyužité, hrozí jim insolvence. Za půl miliardy je opravilo sdružení firem, v němž byla firma OHL ŽS tehdy ovládaná Haškovým poradcem Michalem Šteflem. více v článku

Solární elektrárna u brněnského letiště Foto: Economia Stejná firma OHL ŽS, která opravovala jízdárny, předtím na krajských pozemcích u brněnského letiště vystavěla čtvrtou největší solární elektrárnu v Česku. Solární park podle odhadů expertů ročně utržil kolem 320 milionů korun, aniž by z toho kraj měl jedinou korunu. Záruku, že bude mít krajské pozemky pod kontrolou propletenec firem vedoucí do daňových rájů, podepsal právě Hašek. Haškův poradce Michal Štefl ale opakovaně odmítl, že by v elektrárně měl podíl. více v článku

Chyba za 29 milionů Foto: Profimedia Po prohraných krajských volbách Hašek přešel na post koncipienta v advokátní kanceláři Miroslava Jansty. Podle zjištění Aktuálně.cz ho pak najali jihomoravští politici, aby jim radil s rozdělením místních lázní. Kvůli právní chybě teď obce finančnímu úřadu musely doplatit 29 milionů korun. více v článku