Náměstkem Hamáček jmenoval Michala Haška, který se přátelil s Putinovými Nočními vlky

V době, kdy Česko zažívá výrazný konflikt s Ruskem kvůli vyhození muničního skladu ve Vrběticích zpravodajci GRU, si ministr vnitra Jan Hamáček vybral nového náměstka. Stane se jím někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek, poradce Miloše Zemana. Hašek v minulosti čelil kritice za to, že kladl věnce s ruským motorkářským klubem Noční vlci, kteří jsou označováni za propagandisty Vladimira Putina.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) našel náhradu za svého blízkého spolupracovníka Jakuba Kulhánka (ČSSD), kterého z vnitra vyslal na ministerstvo zahraničí, když odvolal svého stranického soka Tomáše Petříčka. Novým politickým náměstkem Hamáčka se na půl roku, který zbývá do voleb, stane na vnitru Michal Hašek (ČSSD). Někdejší jihomoravský hejtman ve vyšší politice skončil, když v roce 2016 prohrál krajské volby. Po skandálu s neexistující mluvčí, za níž se ve skutečnosti skrývala lobbistka Jana Mrencová stíhaná za to, že nabízela uplácení novinářů. Po pěti letech se vrací na významný politický post.

Hamáček představil změnu na úterní polední tiskové konferenci. V pondělí ještě na dotazy Aktuálně.cz, zda se Hašek stane jeho náměstkem, nereagoval. A neodpovídal ani Hašek.

Na tiskové konferenci Hamáček novinářům řekl, že bývalý první místopředseda ČSSD Hašek se nevrací do volených funkcí. "Bude se věnovat odborné práci, nebude kandidovat v letošních sněmovních volbách," řekl. Hašek podle něj v minulosti udělal některé politické chyby, což považuje za uzavřenou kapitolu. "Za chyby se omluvil a jeho práci v resortu budu řešit jen z pohledu současnosti," zdůraznil Hamáček. Podle něj si Hašek požádá o bezpečnostní prověrku. Její získání ale trvá měsíce. Je tak pravděpodobné, že se to do voleb vůbec nestihne.

Hašek byl doteď ministerským poradcem Hamáčka. Nyní jako náměstek ministra vnitra bude mít spolu s ním na starosti bezpečnost Česka. V době, kdy země po odhalení tajných služeb a policie, které explozi muničních skladů ve Vrběticích propojily se zpravodajci ruské GRU, čelí významné bezpečnostní krizi. Hašek působí jak dlouholetý poradce prezidenta Miloše Zemana, který dle opozice i expertů svými nedělními výroky o tom, že je dle něj více vyšetřovacích verzí a neexistuje důkaz o přítomnosti útočníků ve skladech, nahrál ruské propagandě.

Hašek sám v roce 2016 čelil silné kritice za to, že Putinovu režimu nahrává. Ještě jako hejtman v Brně kladl věnce u pomníků padlých rudoarmějců společně s ruským motorkářským klubem Nočních vlků. Následně si s nimi udělal skupinové foto a to zavěsil na Facebook.

Organizace Nočních vlků se přátelí s prezidentem Vladimirem Putinem a její členové bojovali po boku separatistů na východě Ukrajiny. Vůdce motorkářského gangu Alexandr Zaldostanov tvrdí, že byl jedním z těch, kteří přesvědčili ruského prezidenta Vladimira Putina k anektování ukrajinského Krymu. To členové Nočních vlků oslavují. Za aktivní podporu anexe je jejich vůdce s přezdívkou "Chirurg" i na sankčním seznamu EU i USA.

"Dnes večer vzdali v Brně na ústředním hřbitově hold vojákům Rudé armády padlým při osvobození Brna a jižní Moravy ruští, čeští i slovenští motorkáři. Vše proběhlo klidně, důstojně a bez jakýchkoliv problémů. Bylo pro mne silným zážitkem být při tom a společně se poklonit památce padlých s ruským generálním konzulem Alexanderem Nikolajevičem Budaevem," glosoval tehdy setkání Hašek na svém Facebooku.

Na místě byla asi osmdesátka motorkářů, některé motorky zdobily sovětské a české vlajky. Na transparentu vedle Haška stojí v ruštině uvedeno: "V tom je naše vítězství. Jsme společná síla. Jsme patrioti Ruska." V pozadí je pak na snímku vidět i vlajka separatistické Doněcké lidové republiky.

Minulý týden policie po rozsáhlé akci obvinila z financování terorismu pětici českých domobranců blízkých spolku Českoslovenští vojáci v záloze. Právě proto, že organizovali výjezdy Čechů na Ukrajinu, kde bojovali za proruské separatisty.

Už o rok dříve Hašek na několika místech kraje pokládal věnce k hrobům padlých rudoarmějců. Za doprovodu ruského konzula Andreje Šaraškina a někdy také se svatojiřskou stuhou na klopě. Oranžovočerná stuha je symbolem vítězství Sovětského svazu nad nacismem. Ale také dnešních proruských rebelů na východní Ukrajině.

Hašek v době, kdy zastával funkci hejtmana, opakovaně na sociálních sítích sdílel i texty webů Aeronet či AC24. Weby, které odborníci označují za účelovou propagandu putinovského Ruska.

A byl silným zastáncem obchodů s Čínou. o odchodu z politiky působil i jako poradce Jaroslava Tvrdíka, tehdejšího šéfa čínské firmy CEFC pro Evropu. Projekty, které Jihomoravský kraj během jeho éry s čínskými firmami sjednal, však vyšuměly do ztracena. Navzdory tomu, že Hašek s Tvrdíkem osobně do Číny létal.

Organizace Sinopsis, která zkoumá čínský vliv v Česku, nedávno zveřejnila nedatovanou fotografii, na které je Hašek na návštěvě Číny s Hamáčkem, Tvrdíkem a Janem Birkem, kterého nedávno chtěl šéf ČSSD dosadit na post ministra kultury.

Pokud by snad někdo pochyboval o kvalifikaci Jana Birkeho, absolventa strojní průmyslovky v N. Měste n. Metují, na post ministra kultury (či jakýkoliv post v této vládě), jeho přátelé s širokým mezinárodním rozhledem za něj jistě poskytnou tu nejlepší záruku… pic.twitter.com/0QpPYAMZTN — Sinopsis (@sinopsiscz) April 12, 2021

Hašků kraj sice investoval čtvrt miliardy korun do přípravy projektu čínských lázní v Pasohlávkách, ale Haškova vize, že tam do roku 2019 Číňané vybudují léčebný ústav s dvěma tisíci lůžek, zůstala na papíře.

Podobně neslavně dopadl i domluvený obchod s vínem za 100 milionů korun. Nebo deklarovaní podpora až 200 milionů eur do krajské infrastruktury od China Development Bank.

Hašek původně měl ambice v celostátní politice. Na postu jihomoravského hejtmana se opevnil po nepodařeném puči proti předsedovi vlastní strany Bohuslavu Sobotkovi po parlamentních volbách v roce 2013. V přímém televizním přenosu tehdy o tom, že nebyl v Lánech tajně jednat s prezidentem Milošem Zemanem, jedenáctkrát zalhal.

0:46 Jedenáct lží Michala Haška v legendárním rozhovoru pro Českou televizi | Video: DVTV, Česká televize

Kauzy Michala Haška Titul doktora práv JUDr. si Hašek opatřil ve slovenském Sládkovičově. Svou rigorózní práci pak přes opakované sliby, že ji zveřejní, roky tajil. Dle expertů, kteří ji analyzovali, by v Česku propadla i jako středoškolská seminárka. Na soukromé škole vedené slovenskými sociálními demokraty ji ale obhájil.

Za Michala Haška roky mluvila a novinářům posílala tiskové zprávy neexistující mluvčí pod jménem Lucie Proutníková. Bylo to krycí jméno kontroverzní lobbistky Jany Mrencové, odsouzené za to, že nabízela ovlivňovat novináře za peníze. Hašek firmám Mrencové z veřejných peněz tajně poslal 3,7 milionu korun.

Hašek si také opatřil uniformu dobrovolných hasičů s výložkami odpovídajícími hodnosti podplukovnika. A často v ní chodil. Ukázalo se, že ji nemá za desítky let asistence u požárů jako ostatní obdobně vysoce postavení hodnostáři. Šéfce krajských dobrovolných hasičů koupil z krajských peněz auto, v němž jezdila. Pak vyfasoval uniformu.

Jako jihomoravský hejtman si Hašek také pořídil auto s modrými majáčky, i když to zákon nepovoluje. Ukázalo se, že paragrafy obešel, když z vozu papírově udělal sanitku.

Hašek se také v roce 2014 rozhodl, že je málo v televizi. A vytvořil plán na vlastní krajskou televizi za 10 milionů korun. Po kritice z něj ustoupil.

Klíčovým projektem Haška byla oprava jízdáren zámku v Lednici. Stály půl miliardy korun, což je stejně jako rekonstrukce všech budov Senátu. Hašek projekt označoval za vzor. Nyní se ukazuje, že projektanta, který astronomickou cenu určil, vysoutěžil jeho spolek nelegálně. Stala se jím firma blízká ČSSD. Jízdárny za to dostaly pokutu 4,6 milionu. Protože od otevření v roce 2013 zůstávají prakticky nevyužité, hrozí jim insolvence.

Po prohraných krajských volbách Hašek přešel na post koncipienta v advokátní kanceláři Miroslava Jansty. Podle zjištění Aktuálně.cz ho pak najali jihomoravští politici, aby jim radil s rozdělením místních lázní. Kvůli právní chybě teď obce finančnímu úřadu musely doplatit 29 milionů korun.

Hašek Hamáčkovi pomohl obhájit křeslo předsedy ČSSD

Hašek před nedávným sjezdem ČSSD lobboval za to, aby Hamáček obhájil svou funkci předsedy strany. To se povedlo a Hamáček s přehledem porazil svého soka a tehdejšího ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

"Byl to úžasný pocit a přiznávám, že i obrovská satisfakce. Nejen za mne, ale za nás všechny. Teď ovšem přijde čas dokončit tuto změnu také v regionech a při přípravě voleb včetně kandidátek. Namažte si pod koleny, bude to třeba. S ­ úctou a poděkováním za vše Belzebub, váš partyzánský generál," napsal podle iDNES.cz Michal Hašek do uzavřené skupiny svých přátel zprávu, která se pak mezi sociálními demokraty rozšířila.

Sjezd ČSSD odstartoval sérii změn, která nyní Haška vynesla do funkce náměstka. Hamáček totiž obratem odvolal z postu ministra Petříčka, na jeho místo nakonec dosadil svého náměstka Jakuba Kulhánka a ten tak uvolnil místo právě Haškovi.

Vazbami na čínskou firmu CEFC měl stejně jako Hašek i Kulhánek. Ten se nechal zaměstnat jako poradce společnosti, která se stala klíčovým nástrojem šíření čínského vlivu v Česku. Dle expertů to může představovat bezpečnostní riziko pro stát.

Hašek není jediný blízký Hamáčka, který v minulosti čelil kritice, že lobbuje za zájmy Ruska. Jak už Aktuálně.cz popsalo, šéfem komise pro obranu ČSSD stále zůstává Miloš Balabán. Bezpečnostní konferenci, kterou v roce 2014 pořádal, dala BIS ve své zprávě za příklad akce, která kritizuje USA a naopak ignoruje zpravodajské nebezpečí Ruska a Číny.

Hamáčkovo vnitro Balabánovu týmu dávalo milionové dotace na výzkum obrany státu. Aktuálně.cz odhalilo, že Balabána platila čínská ambasáda.

Nejasnosti kolem vztahu s Ruskem doteď nevysvětlil ani sám Hamáček. Ten dle zjištění Aktuálně.cz oznámil cestu do Moskvy a také fakticky pozval Vladimira Putina do Prahy jako možného místa summitu s americkým prezidentem Joem Bidenem v době, kdy už věděl, že ve Vrběticích podle policie dva lidi zabili zpravodajci ruské GRU. Hamáček to nejprve nechtěl komentovat s tím, že je to tajné. Pak přišel s verzí, že oznámení byl zastírací manévr. To však nepotvrdil premiér Andrej Babiš a nic o tom nevědí ani poslanci bezpečnostního výboru, které tajné služby o operaci informovaly.

Už vloni ho Hamáček jmenoval svým poradcem na ministerstvu vnitra. Působí i jako šéf legislativní rady ministra zemědělství Miroslava Tomana. Loni také dělal manažera ČSSD pro krajské volby.

Pokus Hamáčka dosadit Haška do legislativní rady vlády, prestižního orgánu poskytujícího ministrům stanoviska k zákonům, nevyšel. Členové rady hrozili rezignací kvůli Haškově titulu JUDr. Ten získal na slovenské soukromé škole vedené tamními sociálními demokraty. Na základě rigorózní práce, která by dle expertů v Česku neobstála ani jako středoškolská seminárka.

