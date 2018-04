Kauzu Peroutka řeší soud dvakrát déle, než je obvyklé. Ovčáček už hledání vzdal, Hrad se neomluvil

před 1 hodinou

Příbuzní novináře Ferdinanda Peroutky stále čekají na omluvu od prezidenta Miloše Zemana, který tvrdil, že novinář sympatizoval s nacismem. Argumentoval textem, který zatím nikdo nenašel.

Praha - Je to více než tři roky, co započalo hledání článku "Hitler je gentleman", který podle prezidenta Miloše Zemana napsal novinář Ferdinand Peroutka a dal v něm údajně najevo, že byl fascinován nacismem.

Už šestnáct měsíců rozhoduje Nejvyšší soud o tom, zda se má prezidentská kancelář za Zemanovy výroky na adresu známého novináře omluvit jeho vnučce Terezii Kaslové. Pro ni případ ještě neskončil, čeká na konečné slovo tuzemské justice nebo omluvu hlavy státu. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček už pátrání po článku mezitím zanechal.

Nejvyšší soud zatím pozastavil platnost pravomocného verdiktu, podle něhož se má hradní kancelář omluvit. Rozhodl o tom na žádost Hradu dokonce ještě dřív, než obdržel jeho dovolání proti verdiktu.

I když je průměrná doba, za jakou Nejvyšší soud rozhoduje, zhruba 200 dnů, v případě Peroutkova článku tuto hranici přesáhl více než dvojnásobně. Od podání dovolání totiž uplynulo již 485 dní, aniž o něm Nejvyšší soud rozhodl.

Třicet případů denně

Je pravda, že senát, který případ řeší, v roce 2016 dostal na stůl přes šest tisíc případů. A ve stejný den, kdy dorazilo dovolání hradní kanceláře, mu přibylo dalších 30 věcí. Jenže ve 27 již pravomocně rozhodl. Proč v tomto případě trvá rozhodování tak dlouho, nechtěl mluvčí soudu Petr Tomíček komentovat.

"Nejvyšší soud nemůže do médií komentovat aktuálně rozhodované, takzvaně živé věci, a to s ohledem na práva účastníků řízení, kteří by měli informace o probíhajícím řízení získávat první (např. nahlížením do spisu) a ne se je dovídat z médií," odpověděl na dotazy redakce.

Průměr 200 dní je podle něj počítán z velkého rozptylu různých délek řízení a vylepšuje jej rychlé odmítání zjevně neopodstatněných dovolání. "Takto rychle rozhodované věci pak statisticky vylepšují průměrnou celkovou délku řízení," vysvětlil Tomíček.

Podle advokáta Kaslové Františka Vyskočila je lhůta už nepřiměřená. "Chápu, že se jedná o případ, který se před soudy neřeší každý den. Nicméně dle mého názoru již uplynula dostatečná doba, aby se mohl Nejvyšší soud s dovolacími důvody vypořádat. Ostatně, v obdobných případech již rozhodoval," poukázal.

Peroutkova vnučka Kaslová je rozhodnuta kauzu dotáhnout až do konce, i když pro hradního mluvčího Ovčáčka hledání textu "Hitler je gentleman" už skončilo.

"Dokážu být urputná. Prezident Zeman řekl nepravdu a myslím, že by se za to měl omluvit. Pravý chlap by měl být takového gesta schopen," míní Kaslová.

Ovčáček nechtěl kauzu více komentovat. "Novináři slastně píší negativní články o panu prezidentovi, ale pokud jim chybí tvůrčí nápad, vytáhnou obvykle případ Peroutka," míní mluvčí.

Prezident se omlouvat zatím nehodlá

Prezident o Peroutkovi v lednu 2015 uvedl, že v článku "Hitler je gentleman" prokázal novinář a vydavatel listu Přítomnost své sympatie s nacismem. A také mu přisoudil výrok "když nemůžeme zpívat s anděly, tak musíme výti s vlky".

Proti tomu se ohradila Peroutkova vnučka Terezie Kaslová. A když se Zeman odmítl za své výroky omluvit, podala žalobu k soudu. V ní však omluvu požadovala po České republice, zastoupené Kanceláří prezidenta republiky, a ne samotném Zemanovi. Výroky totiž pronesl jako prezident, tedy představitel státu.

"Prezident Zeman urazil mého dědečka při výročí Osvětimi. Dotýká se to nás i proto, že polovina naší rodiny ji nepřežila," uvedla Kaslová. Prvoinstanční soud jí dal zcela za pravdu, ale poté, co se hradní kancelář odvolala, Městský soud v Praze verdikt částečně otočil.

Kaslové přiznal jen omluvu za nenalezený článek "Hitler je gentleman", který Zeman Peroutkovi neprávem přiřkl. Zbylé prezidentovy výroky podle odvolacího soudce Tomáše Novosada Peroutku nepomluvily, protože to bylo Zemanovo hodnocení, které mělo reálný základ v Peroutkových článcích.

Fascinace nacismem

Podle Novosada se opravdu dá říct, že Peroutka byl nacismem i Adolfem Hitlerem fascinován. "Fascinace nemusí být vyvolána jen něčím kladným, avšak též něčím záporným ve smyslu uhranutí, jako je králík fascinován pohledem kobry. Takto hodnotící soud má ve vztahu k Peroutkovi jednoznačně reálný základ," uvedl soudce.

Peroutka a jeho dědicové musí podle Novosada strpět větší míru kritiky. "Je osobou veřejného zájmu par excellence, osobou po celý svůj život veřejně činnou. Status osob par excellence nezaniká smrtí těchto osob, musí si být vědomy, že veřejnost bude sledovat pod drobnohledem jejich chování a dílo i po jejich smrti, přičemž mohou být vystaveny nejen chvále, ale i kritice," podotkl ve verdiktu a dodal, že Zemanův další příměr Peroutky k doktoru Jekyllovi a panu Hydeovi je oprávněným kritickým soudem.