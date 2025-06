Jiřikovský na "odstřel"? Záhada bitcoinového dárce, který může mít dobrý důvod mlčet

Co vedlo programátora Tomáše Jiřikovského k tomu, že daroval ministerstvu spravedlnosti 468 bitcoinů, které pak resort zpeněžil za necelou miliardu korun? Dárce je pod policejní ochranou a mlčí. A podle některých spekulací má dobrý důvod nebýt viděn - zřejmě okradl v předchozím kšeftu o obrovské sumy drogové dealery. A ti se mohou mstít. S kůží na trh jde ovšem také premiér Petr Fiala (ODS).

Policie ani členové Národní centrály boje proti organizovanému zločinu kauzu nekomentují. O to víc létají veřejným prostorem spekulace na téma, proč se Tomáš Jiřikovský rozhodl státu nabídnout jako dar třetinu bitcoinů, které měl ve své elektronické peněžence.

Zbylou část - v řádu dalších miliard korun - má na kontě nejspíš dál. Vzhledem k tomu, že k nim patrně přišel na úkor spekulantů a obchodníků s drogami, nelze vyloučit, že budou své peníze vymáhat. Vydírání, únosy, útoky i vraždy nejsou podle lidí z kryptoměnové branže nijak výjimečné.

Jednou z možností, jak zmenšit tohle riziko, je, když se dotyčný svého jmění nebo jeho významné části zbaví. "Takové případy jsou - když to člověk udělá se vší pompou a veřejně. Aby dal najevo, že mu toho moc nezbylo. Množí se totiž případy toho, že držitele velkého množství bitcoinů a obecně kryptoměn unášejí, unášejí jejich rodiny, zabíjejí je, aby se někdo dostal k jejich penězům," sdělil Aktuálně.cz pod podmínkou anonymity jeden z členů tuzemské krypto komunity.

Téhle verzi ovšem příliš nenahrává fakt, že Jiřikovský se bitcoinů za miliardu nezbavil zrovna moc veřejně. Případ se dostal na veřejnost až poté, co kauzu objevili novináři. Ministerstvo spravedlnosti se to chystalo odprezentovat koncem května, ale média byla rychlejší.

Má Jiřikovský důvod se bát? Bitcoiny nebyly jeho. Byly u něj na darknetovém (na skryté části internetu) tržišti Sheep Marketplace v úschově (obdoba notářské úschovy) za všelijaké transakce, typicky nejčastěji nákup drog. Hackerům se však podařilo část bitcoinů z Jiřikovského úschovny ukrást, Jiřikovský poté tržiště zavřel a s velkým zbytkem peněz utekl. Možná vše ukradl sám, jak se spekuluje například na síti Reddit.

Sheep Marketplace koncem roku 2013 skončil. A záhy poté se na scéně objevilo nové tržiště Nucleus Market. Propojení s Jiřikovským je pravděpodobné, ale nikdo ho neprokázal. Sám Jiřikovský si však počínal tak nešikovně, že se mu úřady dostaly na stopu a byl odsouzen. V roce 2017 za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování nastoupil na devět let do vězení, ze kterého byl v roce 2021 pro dobré chování propuštěn.

Od té doby Jiřikovský usiloval o vydání elektroniky a dalších osobních věcí zabavených policií. Soud mu nakonec letos v lednu vyhověl. A mezitím se Jiřikovského advokát pokoušel jednat s ministerstvem spravedlnosti o vzájemně výhodném obchodu - pokud bude elektronika vrácena, Jiřikovský z ní uvolní 30 procent ministerstvu. A přesně k tomu letos v březnu také došlo.

Je tedy pravděpodobné, že Jiřikovský stovky bitcoinů stále vlastní. Má se tedy bát vymahačů? Jeden z uznávaných členů globální krypto komunity, vystupující pod jménem Gwern Branwen, odpovídal na svém blogu na tento dotaz. "Nejspíš. Ale je nepravděpodobné, že by někdo jednal na základě spekulací," uvedl Branwen. S tím, že na případnou akci vymahačů by nejspíš došlo, pokud by si byli zapojením Jiřikovského do krádeže jisti.

Každopádně o důvodech, proč vůbec bitcoiny státu nabídl, se dál jen spekuluje. "Jiřikovského nabídka totiž nedává žádný smysl. Měl rozhodnutí soudu o vydání a veškerá elektronika mu byla 15. ledna 2025 vrácena. Proč by tedy s otevřením peněženek čekal další dva měsíce a proč tak učinil s lidmi z ministerstva? A proč by vůbec takový dar dával, když nemusel?" píše na svém blogu Marigold.cz internetový podnikatel, novinář a zakladatel zpravodajského serveru Mobil.cz Patrik Zandl.

V největším nebezpečí jsou podle něj dnes dva lidé: Tomáš Jiřikovský a premiér Petr Fiala. "Za informace o současném Jiříkovského pobytu se na kryptofórech nabízejí zajímavé odměny. (…) A premiéru Fialovi má tato kauza potenciál sebrat premiérské křeslo. Když ne teď, tak za půl roku vcelku jistě," uzavírá Zandl.