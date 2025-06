Tři scénáře, jak dopadne Fialova vláda. Jeden počítá s revoltou z vlastních řad

Premiér a šéf ODS Petr Fiala se v bitcoinové kauze, kvůli níž ve vládě skončil ministr spravedlnosti Pavel Blažek, prozatím rozhodl držet pozice. A protože je takřka jisté, že dílky do skládačky celého příběhu ještě budou přibývat, nelze vyloučit, že volební lídr koalice Spolu bude pod čím dál silnějším tlakem. A že nervozita může akcelerovat i uvnitř koalice či v domovské ODS.

Petr Fiala v těchto dnech na vlastní kůži okouší, jak se to v politice má ohledně konkurence. Někdejší prezident Miloš Zeman kdysi v tomto ohledu parafrázoval bývalého slovenského premiéra Vladimíra Mečiara, který stupňování pojmu "politický nepřítel" viděl takto: první stupeň - nepřítel, druhý stupeň - úhlavní nepřítel, třetí stupeň - koaliční partner.

Své o tom ví téměř každý politik, o premiérech tuzemských vlád ani nemluvě. Ostatně celé funkční období - které v Česku trvá čtyři roky - jich bylo schopno zvládnout jen několik: Václav Klaus, Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš.

S ohledem na aktuální bitcoinovou aféru kolem ministra a Fialova spolustraníka Pavla Blažka to lze říct i takto: premiér se v nejbližších dnech a týdnech může dostat pod natolik silný tlak ze strany opozice a koaličních partnerů, ale také uvnitř ODS, že svou pozici neustojí. Zároveň platí, že si demisi vlády, po níž volá opozice, nepřeje prezident Petr Pavel - v pondělí se nechal slyšet, že by zemi krátce před říjnovými volbami neprospěla.

Aktuálně.cz nabízí tři scénáře možného vývoje.

1. Premiér Fiala kauzu "vysedí"

Petr Fiala se už v minulosti několikrát pokusil problém vyřešit tak, že se k němu takřka nevyjadřoval. Vyčkával a počítal zkrátka s tím, že se bouře přežene a on pak bude v klidu pokračovat v práci. Prvních několik dnů kauzy "Blažek" naznačuje, že ani v tomto případě nemíní své zvyky zásadně měnit.

Jenže tentokrát se může ukázat, že Fiala čelí problému, jehož rozměry zprvu nebyl schopen dostatečně nahlédnout. Navíc je skoro vyloučené, že by o tom, co Blažek chystá (přijetí daru v podobě bitcoinů od muže, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování) nevěděl předem. Jinak řečeno: dílky do skládačky celého příběhu budou postupně přibývat a spolu s tím se lídr Spolu bude ocitat pod čím dál silnějším tlakem. A v jistý moment se může i ukázat, že bylo chybou vše "vysedět" a aspoň se nepokusit převzít iniciativu.

Fiala načrtne další postup po rezignaci ministra Blažka Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý dopoledne oznámí, jak bude postupovat po rezignaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) kvůli spornému daru bitcoinů. Prezident Pavel je připraven Blažka odvolat a jednat o jeho nástupci, nejčastěji se v té souvislosti zmiňuje poslankyně ODS Eva Decroix. Pavel také v pondělí řekl, že nepovažuje za vhodné, aby kvůli případu čtyři měsíce před volbami rezignovala celá vláda. Situaci by v úterý odpoledne před středečním jednáním kabinetu měli také projednávat lídři koaličních stran. Blažek v pátek oznámil, že rezignuje kvůli problematickému daru bitcoinů od Tomáše Jiřikovského, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Státu darovaná kryptoměna vynesla miliardu korun, kterou Blažek navrhl rozdělit na různé účely v rozpočtu. Na transakci nebylo nic nelegálního a neprokázalo se, že dar pocházel z trestné činnosti, řekl. Premiér ocenil, že přijal politickou zodpovědnost, i když podle něj jednal v dobré víře. Zatím není jasné, zda Blažek zůstane na jihomoravské kandidátce Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a zda se čtyři měsíce před sněmovními volbami vzdá poslaneckého mandátu. Ve čtvrtek bude případ z iniciativy opozice projednávat na mimořádné schůzi sněmovna. Hnutí ANO a SPD budou požadovat demisi celého kabinetu, pád vlády však podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) nehrozí.

Vyloučit nelze ale ani to, že se čtyři měsíce před volbami nikdo z politických hráčů nebude chtít pouštět do riskantních akcí - tudíž Fiala bouři opět přečká. Jenže právě proto, že je tak krátce před volbami (uskuteční se na začátku října), se mu to nakonec může vymstít - sice vydrží do voleb, v nich jej pak rozdrtí opozice takovým způsobem, že se z toho už nepůjde politicky vzpamatovat.

2. Pád vlády - k akci zavelí STAN

Udrží-li Fiala koaliční jednotu, skoro jistě bude platit první ze scénářů. Existují však i další možnosti: co když kauza postupem nabobtná do dnes netušených rozměrů a předseda Starostů a nezávislých, vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan se v jistý moment dopracuje k rozhodnutí, že u toho občanským demokratům jeho strana "nebude svítit"? Pak by padla vláda. STAN disponuje 33 poslanci - a bez nich se Fiala neobejde.

Šlo by o riskantní tah, jenomže v takové situaci by mohlo být podobně riskantní ve vládě i zůstat. V politice je to někdy tak, že se volí mezi špatnou a ještě horší variantou. A přesně před takovou volbu by byl Rakušan postaven. Navíc s vědomím, že položit vládu, a zvlášť několik měsíců před koncem volebního období, je něco, co se tady historicky v minulosti příliš u voličů neosvědčilo.

Přesto něco takového nelze vyloučit. Není zase tak složité si představit, že kauza Blažek srazí nejen ODS, ale i celou koalici Spolu. V takovém scénáři tu STAN hraje o to, že bude po příštích volbách druhou nejsilnější stranou v zemi (tato teze kalkuluje s tím, že volby vyhraje hnutí ANO). A pokud Rakušan dříve tvrdil, že má premiérské ambice, nebyl by právě toto vhodný moment vsadit vše na tuhle kartu?

V danou chvíli nelze vyloučit vůbec nic. A podstatné pro tuto úvahu není, co by následovalo potom ve vztahu k vládě. Země je uprostřed kampaně a jednotlivé politické strany už uvažují takřka výhradně směrem k volbám. A pokud jde o prezidenta Petra Pavla, skoro jistě by vládu Petra Fialy pověřil tím, aby až do voleb dovládla v demisi a aby se vyvarovala všech zásadních rozhodnutí.

3. Vzpoura uvnitř ODS

Petr Fiala se může ocitnout pod tlakem části svých spolustraníků. A pokud by koalici Spolu (vedle ODS ji tvoří ještě KDU-ČSL a TOP 09) začala v důsledku kauzy Blažek rapidně padat podpora voličů, je ještě pořád docela dost času vymyslet aranžmá, které by část voličů mohlo nalákat zpět.

Tedy: Petr Fiala by zůstal premiérem, avšak už by nebyl volebním lídrem koalice Spolu. Tím by se mohl stát někdo z vedení ODS, někdo neokoukaný, svěží a s tahem na branku. Kdo se vyloženě nabízí, je například ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka, avšak politiků či političek, o nichž by se v tomto ohledu dalo uvažovat, je uvnitř ODS víc. Protože pokud Fiala hraje o letošní volby, uvnitř strany je nesporně docela dost lidí, kteří už hledí za jejich horizont.

Je nesporné, že ve štábech jednotlivých politických stran podobné úvahy vedou. Je čtyři měsíce před volbami - a každý tah na politické šachovnici může nakonec přispět k proměně politické dynamiky, může být momentem překvapení, tahem, který využije okno příležitosti a který bude mít potenciál překreslit zatím poněkud strnulou, nudnou a už několikrát recyklovanou předvolební kampaň.