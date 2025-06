Aktuálně přímo ze sněmovny: Blažek nedorazil, opozice chystá drtivou kritiku

Reportéři Aktuálně.cz od čtvrtečního rána sledují dění v Poslanecké sněmovně, kde se bude rozhodovat o osudu vlády v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS). Nejen opozice, ale i poslanci vládních stran budou žádat jasné odpovědi na otázky, které se týkají bitcoinové kauzy končícího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Přinášíme shrnutí celé kauzy.

Zatímco dřívější mimořádné schůze sněmovny, které se uskutečnily z iniciativy opozice, vláda a její poslanci ignorovali, tentokrát je situace odlišná. A pro vládu podstatně vážnější. Proto vládní většina oproti dřívějším podobným schůzím bude v jednacím sále přítomna, premiér Petr Fiala bude odpovídat na dotazy opozice, a dokonce lze čekat i otázky některých vládních poslanců. Všichni vědí, že veřejnost považuje kauzu dnes už bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) s proměnou bitcoinů v koruny za velmi vážnou.

Dnešní jednání nejspíš zásadně ovlivní včerejší večerní sdělení Blažka, že nebude na čtvrteční schůzi na žádné otázky odpovídat. Přitom právě to měl být hlavní bod a účel celé schůze. Blažek měl být ten, kdo měl svým způsobem vyvracet všechna podezření, kdo měl přesně vysvětlovat, kdy, jak a proč se rozhodl získat pro stát podezřelou miliardu korun. To se nyní nestane.

Už z prvních reakcí opozice je zřejmé, že neúčast Blažka povede k tomu, že opozice bude vystupovat ještě ostřeji a emotivněji, bude volat po konci vlády. Kromě toho bude o to více útočit i na druhého člena vlády, který nese po Blažkovi spoluzodpovědnost, a to na ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS). Otázkou ovšem je, co on řekne, když dosud tvrdil, že o celé věci téměř nic neví a byl prý od Blažka informovaný jen okrajově.

Podstatou celé kauzy je odpověď na otázku, jak se mohlo podařit Tomáši Jiřikovskému - muži odsouzenému mimo jiné za obchod s drogami - dostat se k peněžence s bitcoiny v hodnotě zhruba 12 miliard korun, jaký podíl na tom měl Pavel Blažek či kdokoliv další z členů vlády nebo státních úředníků, a co všechno Blažek o tom věděl. Ten se hájí tím, že zajistil v dobré víře přibližně jednu miliardu korun ze zmiňovaných bitcoinů a neměl informace o tom, že by mohly případně pocházet z trestné činnosti.

Jenže soudní rozsudky v případě Jirkovského, které měl Blažek k dispozici, upozorňují právě na to, že Jiřikovský měl v minulosti peníze, které naprosto neodpovídaly rozsahu jeho podnikatelské činnosti. A soud také uvedl, že Jiřikovský si je vědom skutečnosti, že původ svého majetku není schopen legálně doložit.

Je také zřejmé, že Jiřikovský potřeboval pomoc státu a soudů, aby se dostal ke své drahocenné peněžence, kterou měl po jeho odsouzení v držení stát v podobě počítače. Když se dostal na svobodu, nedařilo se mu původně počítač získat. Na což mimochodem v minulosti poukazoval jeho advokát Kárim Titz a žádal Blažka o pomoc.

Následně soud rozhodl, že počítač a další elektroniku Jiřikovský získá zpět, ten se tak dostal k peněžence a bitcoinům, z nichž "malou" část v hodnotě jedné miliardy poslal ministerstvu spravedlnosti a další peníze začal posílat neznámým lidem. Blažkovi navíc přitěžuje to, že se dobře znal s Titzem a také některými dalšími lidmi, kteří byli u otvírání bitcoinové peněženky.

Od vypuknutí celé aféry přitom utekl teprve týden. Tehdy publikoval Deník N už informaci, že ministerstvo spravedlnosti přijalo zhruba miliardu korun v bitcoinech od člověka odsouzeného za obchod s drogami, čímž se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu. I když Blažek minulou středu tvrdil, že vše je "ultralegální, že to nemohlo být legálnější", o pouhé dva dny později po telefonátu od premiéra Fialy oznámil, že na svůj ministerský post rezignuje.

Od první chvíle se začaly objevovat různé nejasnosti a podezřelé souvislosti, na které se pokusil Blažek reagovat na čtvrteční tiskové konferenci a na pátečním jednání sněmovny. Ministr toho ale moc neřekl, slíbil, že na otázky bude odpovídat právě dnes, tedy ve čtvrtek 5. června.

"Nebráním se mimořádné schůzi, tam budu vysvětlovat. Nemám problém s tím, že bude svolána," sliboval ještě na konci minulého týdne. Následně poskytl obsáhlý rozhovor webu Info.cz, který stojí v celé kauze za ním. A nakonec ve středu večer oznámil, že poslancům ve sněmovně už na nic odpovídat nebude.

VIDEO: Premiér odpovídá na dotaz Aktuálně.cz, zda si nemyslí, že nese nějakou spoluzodpovědnost za kauzu Blažek, a zda by celá kauza nebyla, kdyby se dohodl s Blažkem na odchodu z vlády při jeho dřívějších problémech (3/6 2025)