Neznám bitcoiny, neznám Blažka. Vládní poslanci za Fialou stojí, ale jsou opatrní

Premiér Petr Fiala může přinejmenším prozatím počítat nejen s podporou spolustraníků z ODS, ale také s podporou KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. I když všichni oceňují jeho postup v kauze ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který po rozhovoru s Fialou rezignoval, úplně vyhráno nemá. Aktuálně.cz v kuloárech sněmovny zjistilo, že mnozí Fialovi podporovatelé upozorňují, že ke kauze chtějí další informace.

Kuloáry Poslanecké sněmovny v úterý odpoledne poskytovaly poměrně věrný obrázek toho, jak vládní politici vnímají kauzu Pavla Blažka a jeho bitcoinů. Na jednu stranu si dávají záležet na tom, aby veřejně demonstrovali podporu vládě a postupu Petra Fialy, ale zároveň mimo kamery přiznávali rozpaky z celé kauzy. "Neznám bitcoiny, neznám Pavla Blažka," vtipkoval jeden z poslanců ODS. I když to říkal v žertu, skutečně se mu nechtělo do odpovědí na novinářské dotazy k Blažkovi a bitcoinu.

Řada vládních poslanců totiž v kuloárech upozorňovala, že má k celému případu příliš málo informací, že sami nevědí, co a jak se přesně odehrálo. Mnohdy totiž vycházejí především z informací médií a z toho, co Blažek médiím, a ve stručnosti i sněmovně, sdělil. Zůstává ale spousta otázek a nejasností, na které zatím Blažek ani nikdo další nereagoval.

"Já se ho určitě budu ve čtvrtek na řadu věcí ptát," upozornil Aktuálně.cz například místopředseda sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek. Právě ve čtvrtek totiž bude mimořádná schůze sněmovny, svolaná na návrh opozice, kde by Blažek a další vládní politici měli odpovídat na otázky k tomuto případu. Další lidovec, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka řekl, že se bude o detaily kauzy zajímat nejen ve čtvrtek, ale už ve středu na jednání vlády.

Lidovci i TOP 09, tedy strany, které jsou s ODS součástí koalice Spolu, za Fialou a vládou stojí, ale vždy ke své podpoře dodávají, že čekají na výsledky vyšetřování celého postupu Blažka a jeho ministerstva spravedlnosti.

"Oceňujeme rychlou rezignaci Pavla Blažka a teď musíme počkat, jak se celá situace vyvine. Naši členové vlády vůbec nebyli o celé věci s bitcoiny informováni, bylo to pro ně překvapení, takže neznámých je v tom celá řada. Nechceme ale dělat předčasné soudy," uvedl lidovecký poslanec Pavel Bělobrádek.

Podobně se vyjadřovaly i špičky TOP 09, ať už předsedkyně strany a šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová či místopředseda a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. "Je třeba, abychom transparentně celou věc vyšetřili, protože je v zájmu všech, abychom měli odpovědi na mnoho otázek, které se postupem času objevují. To žádám jako předsedkyně jedné z koaličních stran, je to nutné už z toho důvodu, že zkrátka taková kauza se nestává běžně a tento problém je třeba vyřešit," prohlásila Pekarová Adamová.

Ani jsme o tom neuvažovali, ujišťuje Kupka o podpoře Fialy

Pokud jde o samotnou ODS, poslanci na úterním jednání klubu o celé věci hodně debatovali a jednoznačně se postavili za vládu i svého předsedu Fialu. "O něčem takovém jsme vůbec ani neuvažovali. A žádný takový hlas jsem nezaznamenal ani uvnitř ODS," odpověděl místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka na dotaz Aktuálně.cz, zda uvnitř poslaneckého klubu nebo členské základny se neobjevil někdo s návrhem, aby šel do voleb jako lídr někdo jiný než Fiala.

Podobně rychle a jednoznačně odpovídal i na otázky, zda ODS a vláda nyní neztrácí voliče a zda skutečně stojí stoprocentně za premiérem. "Abychom měli důvěru voličů, musíme je přesvědčit, že se toho naší vládě mnoho podařilo a že se snažíme co nejpoctivěji vypořádat se současným případem. Jsem přesvědčený, že se o to snažíme. Petru Fialovi zcela důvěřuji. To, že Pavel Blažek v pátek po dohodě s premiérem podal demisi, pokládám za jasný doklad toho, že premiér svou roli zvládá velmi dobře," dodal Kupka.

Klíčový pro budoucí stabilitu vlády Petra Fialy bude postup Starostů a nezávislých. Už úterní tisková konference Víta Rakušana a jeho spolustraníků před jednáním sněmovny byla pozoruhodná v tom, že se ani jeden před dotazy novinářů ke kauze Blažek nevyjádřil. Jako by čekali, co vše ještě vypluje na povrch.

A zajímavá byla i Rakušanova reakce na dotaz Aktuálně.cz, zda jeho strana stojí pevně za vládou Petra Fialy. Předseda druhé nejsilnější vládní strany řekl toto: "Svět není jednoduchým místem a nikdo neví, co bude zítra. Ale STAN není destruktivní." Rakušan řekl, že chtějí být konstruktivní, současně si ale zjevně nechává prostor k tomu, aby případně v pravý moment převzal iniciativu. A zároveň se mohl od skandálu jednoznačně distancovat. Zda se tak skutečně stane, bude zřejmé v následujících dnech.