Blažkovy bitcoiny? Policie potřebuje pomoct, říká expert na kryptoměny

Ekonom Jakub Jedlinský popisuje možný postup policie v kauze bitcoinového daru, který zlomil vaz ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje pojmy a mechanismy, které se přímo vážou na případ, který otřásá důvěrou ve vládu Petra Fialy.

Výrazy jako "ultračisté" a "ultralegální" použil ministr Pavel Blažek (ODS), když v minulém týdnu popisoval detaily darovaných bitcoinů. Ty ministerstvu spravedlnosti za policií prověřovaných okolností daroval Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministerstvo spravedlnosti kryptoměnu prodalo v aukcích za 956,8 milionu korun. Kryptoměna pocházela z online tržiště, na kterém se kšeftovalo například s drogami. "Typicky se tam prodávala například dětská pornografie," líčí v rozhovoru ekonom Jakub Jedlinský z Vysoké školy ekonomické a společnosti Altlift, která provozuje poradenství v oblasti kryptoměn.

Bitcoinové transakce, včetně těch, které se týkají kauzy ministra v demisi Pavla Blažka (ODS), jsou zaznamenávané na takzvaném blockchainu. O co jde?

Blockchain je sdílená účetní kniha. Můžeme si to představit jako soubor, ve kterém jsou napsané všechny transakce. A postupně se pořád přidávají další. Kniha je sdílená na tisícovkách různých počítačů všude možně po světě. Kdokoliv se do toho může připojit a tuto knihu se zápisky o všech transakcích sdílet. A díky tomu máme přehlednou, transparentní účetní knihu, kterou nespravuje jeden subjekt, ale sdílí se decentralizovaně.

V takové účetní knize však vidíte jen anonymní pseudoadresy. Nevidíte konkrétního člověka, který transakci provádí…

Ano, vidíte pseudoadresy, avšak s tím, že některé z nich jsou známé, protože existují lidi, kteří se tomu věnují, a existují nástroje, které pomáhají rozklíčovat, kdo vlastní tu kterou adresu.

Takže typicky například adresy kryptoměnových burz jsou známé. To do toho vnáší určité světlo. A především, když třeba někde zveřejním svoji adresu a řeknu vám, ať mi na ni pošlete bitcoiny, tak si od té chvíle můžete spojit adresu se mnou. Z blockchainu dokonce dohledáte, na jaké jiné adresy jsem kryptoměnu odesílal či přijímal. A tím pádem si můžete udělat obrázek, které všechny bitcoiny na různých adresách můžu mít pod kontrolou.

Policie tedy v případě Tomáše Jiřikovského věděla, kde se "jeho" bitcoiny nacházejí, a věděla, kde na ně má "čekat"?

Dá se to tak říct. A zároveň policie zjistila, že jeho bitcoiny pocházejí z nelegálního tržiště Nucleus Market (z prodeje právě těchto bitcoinů nejspíš byla získána jedna miliarda korun, s níž do rozpočtu ministerstva spravedlnosti počítal ministr Blažek - pozn. red.)

Co je to Nukleus Market, odkud přicestovaly bitcoiny coby dar státu?

Je to černé tržiště. Lidé se tam přihlašují anonymně, bez své IP adresy (unikátní číselný identifikátor, který je přidělen každému zařízení připojenému k internetu - pozn. red.). Tím pádem tam můžou probíhat nelegální obchody. Na tomto tržišti se typicky prodávaly drogy, a dokonce i dětská pornografie. Ty peníze jsou z velmi pofidérní činnosti.

Český odborník na kryptoměny Roman Týc v komentáři pro server Neovlivní mimo jiné spekuluje, že bitcoiny Jiřikovský ukradl svým zákazníkům, kteří tuto kryptoměnu dali na jím provozovaném tržišti "do zástavy". Tržiště je tam mělo uvolnit, když předmětné zboží dorazilo ke klientovi. To se však podle Týce nestalo. A míní, že lidé z podsvětí budou chtít své peníze zpět.

Ano, je možné, že jim Jiřikovský ty "peníze" vzal. Je to z podobného důvodu, proč na nelegálních tržištích neprobíhají třeba vraždy. Neexistuje totiž motivace, proč by příjemce platby měl jít a někoho zabít. Protože ten, kdo si objednal vraždu, nepůjde na policii a nebude ho žalovat za podvod. Takže pro obchodování s marihuanou nebo s kokainem je takový systém funkční. Obchodníci si tam potřebují udržet zákazníka, takže mu to dodají. Ve chvíli, když se jedná o něco hrozného, tak mu to prostě nedodají. A peníze si nechají. Roman Týc ve svém komentáři spekuluje, že i ten provozovatel toho tržiště, tedy Jiřikovský, si ty peníze rovnou nechal.

Myslíte, že to je pravda?

Nemám k tomu hlubší informace, takže nevím.

K zastření původu bitcoinů se obecně používají i takzvané mixéry, ve kterých probíhá větší počet transakcí dohromady. Používají se mixéry i k legitimním účelům?

Určitě. Už proto, že nepotřebuji, aby celý svět věděl, kolik mám kde peněz, takže mi to dodává soukromí. Vezměte si, že vyděláte nějaké peníze na bitcoinu. Jejich cena vyletí třeba na stonásobek a vy v tu chvíli nepotřebujete, aby vám někdo přišel domů s kladivem a ty bitcoiny se z vás snažil vymlátit.

Na jednu stranu na blockchainu je všechno transparentní, ale pak musejí existovat také nějaké nástroje, jak si zachovat soukromí. Aby všichni nevěděli, kolik mám kde peněz. Vždyť žádný člověk nechodí s bankovkami po ulici a nemávám s nimi…

Jak se na Jiřikovského "peníze" nyní může vlastně dostat policie? Přístup do bitcoinové peněženky neměla.

Pokud policie nemá soukromý klíč, tak nemůže ty transakce iniciovat. Nemůže ty bitcoiny převést někam jinam. Nicméně policie může v uvozovkách zmrazit kryptoaktiva. Tedy ve spolupráci s jejich vydavatelem jdou některé z nich zmrazit, že už se prostě nikam nepohnou. Ale tohle s bitcoinem udělat nejde. Ten je víc decentralizovaný. Takže mohou identifikovat adresu, ve které jsou výnosy trestné činnosti a takzvaně ji "flagnu". To znamená, že napíšu burzám, přes které jde bitcoin převést do oběživa a upozorní je, že pokud jim přijde bitcoin z určité adresy, tak že jej mají zadržet. Ve chvíli, kdy podezřelý odešle peníze na burzu, už nejsou jeho, ale nakládá s nimi burza. Ta je prostě zadrží a vydá policii. Takto stát zadržuje bitcoiny a pak je prodává. To, že je dostane darem, je neobvyklé.

To, co popisujete, ale předpokládá spolupráci kryptoměnových burz. Přitom ne všechny musejí spolupracovat s policií, nebo ne?

Ano, je to tak. Ale většina z nich, respektive ty velké, jak vím od policie, spolupracují. Pak jsou určité pofiderní burzy, například v Asii či na Ukrajině, které ne vždy s policií spolupracují. Na druhou stranu z nich je potom zase těžší dostat peníze.

Jak je možné, že se policie několik let neměla do Jirkovského bitcoinové peněženky přístup?

Předpokládám, že buď orgány činné v trestním řízení nenapadlo, že na tom budou ještě další bitcoiny z jiné trestní činnosti, respektive z jiného tržiště. Nebo, a to je pravděpodobnější, to bylo na disku, který je zašifrovaný.

K bitcoinům v peněžence se člověk může dostat dvěma způsoby. Buď si založím novou peněženku a obnovím její v obsah tím, že vložím takzvaný seed, což je kombinace dvanácti slov. A tím dostanu bitcoiny i z jiné peněženky, nepotřebuji zpátky dostávat hard drive. Vzhledem k tomu, že Jiřikovský potřeboval dostat zpátky tu elektroniku, tak tohle neměl. Nebo možná o ten seed přišel. To znamená, že potřeboval zařízení, na kterém ty soukromé klíče už jsou, tedy na kterých je onen seed už zadaný.

Nicméně to ještě pořád neznamená, že ta peněženka nebyla třeba na zašifrovaném disku nebo flash disku. Což pravděpodobně byla. A on měl zřejmě klíč k otevření, což ty orgány činné v trestním řízení neměly.