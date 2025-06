Benda: Babiš vykřikuje, bude to ošklivé. Úniky z Blažkovy kauzy jsou pro zemi smrtící

Jestli bitcoinová aféra ublíží ODS a celé koalici Spolu u voličů, se podle předsedy poslaneckého klubu Občanských demokratů Marka Bendy ukáže v následujících týdnech a měsících. "Je to (bitcoiny) dar pro ministerstvo spravedlnosti. Dobře, možná z nějakých pochybných zdrojů, ale není to o tom, že by někdo něco ukradl,“ hájí Pavla Blažka s tím, že z podstaty nelze mluvit o korupci.

23:28 Spotlight Aktuálně.cz - Marek Benda | Video: Matyáš Zrno