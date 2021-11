Kantar: V listopadových volbách by koalice Spolu i hnutí ANO získaly 28 procent

Podle volebního modelu agentury Kantar CZ, zpracovaného pro Českou televizi, by se v listopadových volbách do Sněmovny dělila o vítězství koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s hnutím ANO Andreje Babiše. Obě uskupení by získala 28 procent hlasů. Třetí by byla koalice Pirátů a hnutí Starostové a nezávislí, kterou by volilo 17 procent Čechů.

Do dolní komory by se podle průzkumu Kantar CZ ještě dostalo SPD Tomia Okamury s 9,5 procenta hlasů. Zbylé strany by se stejně jako v říjnových volbách do Sněmovny přes pětiprocentní hranici podle průzkumu nedostaly. Nejblíž by podle modelu byla sociální demokracie se čtyřmi procenty.

Pokud by se strany nespojily do koalic, zvítězilo by v listopadu hnutí ANO s 27 procenty. Druhá by skončila ODS s 15,5 procenta a třetí STAN s 13 procenty. Do sněmovny by se v tomto případě ještě dostala SPD (9,5 procenta), Piráti (osm procent) a TOP 09 (sedm procent). Ostatní strany by už skončily pod pěti procenty, a to sociální demokraté se čtyřmi procenty, komunisté i lidovci s 3,5 procenta hlasů a Přísaha i Trikolora s 2,5 procenta.

Průzkum se uskutečnil od 1. do 19. listopadu a zúčastnilo se ho zhruba 1200 lidí. Do volebního modelu pro jednotlivé strany vstoupilo 950 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní.

