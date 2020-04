Kantar CZ: Volby by vyhrálo ANO s nejvyšším ziskem za šest let, posiluje v době krize

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO s 34,5 procenta před ODS se 14 procenty a Piráty s 13,5 procenta. Další strany včetně ČSSD by získaly šest a méně procent. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ, který zveřejnila Česká televize.

Lidé byli v průzkumu dotazováni mezi 9. a 27. březnem, tedy z větší části v době, kdy už vláda zaváděla opatření proti šíření nového typu koronaviru. ANO si proti únorovému průzkumu stejné agentury polepšilo o 3,5 procentního bodu. Podle Ranochy je nynější zisk hnutí nejvyšší za posledních šest let. "My i z dalších výzkumů víme, že občané obecně aktivitu vlády v současné krizi hodnotí poměrně solidně, takže to potom pomáhá preferencím silnějšího z vládních partnerů," řekl Ranocha. Nové podporovatele podle něj ANO získává mezi voliči KSČM, SPD, ČSSD a také mezi nevoliči. Ranocha poukázal na pokles podpory Pirátů z únorových 15,5 procenta na 13,5 procenta v březnu. "Tato ztráta jde tentokrát jednoznačně za vládními stranami, a to zejména k ČSSD," podotkl. Noví voliči sociální demokracie podle Ranochy oceňují předsedu strany a Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka a jeho schopnost srozumitelně vysvětlit vládní opatření proti koronaviru. ČSSD si proti únoru polepšila o půl procentního bodu na šest procent. O procentní bod vyšší zisk než v únoru volební model přisoudil ODS. Shodně 5,5 procenta by v březnu získali komunisté, SPD, STAN a TOP 09. Pro SPD a STAN je to pokles o procentní bod, pro komunisty nárůst o procentní bod. TOP 09 zůstala na svém. Lidovce si vybralo 4,5 procenta lidí, kvůli nižšímu než pětiprocentnímu zisku by se tak do Sněmovny nedostali. V únorovém průzkumu měli rovných pět procent. Volební model započítal odpovědi 924 účastníků průzkumu, kteří nevylučují účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované politické strany či hnutí změní. Statistická chyba u menších stran je plus minus 1,1 procentního bodu, u větších až 3,1 procentního bodu.