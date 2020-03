Komunisti by se nedostali do Sněmovny, Starostové už předběhli ČSSD, ukázal průzkum

Sněmovní volby by v únoru opět vyhrálo hnutí ANO s 31 procenty před Piráty s 15,5 procenta a ODS s 13 procenty. Další v pořadí STAN a SPD mají 6,5 procenta, do Sněmovny by se dostala ještě TOP 09, ČSSD a KDU-ČSL. Komunisté s podporou 4,5 procenta by zůstali pod pětiprocentní hranicí vstupu do Sněmovny. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ, který zveřejnila Česká televize.

"V únoru došlo ve volebním modelu k minimu změn, snad jen KSČM ztratila dva procentní body," uvedl analytik Kantar CZ Pavel Ranocha. V dlouhodobějším pohledu podle něj KSČM klesá zhruba o jeden procentní bod ročně. Uvedl také, že se k sobě přibližují voličské skupiny ODS a Pirátů. Tři čtvrtiny voličů ANO podle něj nemají ve volbách záložní alternativu. "Tyto hlasy jsou celkem pevně připoutané právě k hnutí ANO," dodal. ANO si proti lednovému volebnímu modelu Kantar CZ o procentní bod polepšilo, o půl procentního bodu větší podporu má ODS. Pirátům naproti tomu podpora o procentní bod klesla, stejně jako SPD. Hlasů pro STAN přibylo o 1,5 procentního bodu. TOP 09 s 5,5 procenta a lidovci s pěti procenty zůstali na lednovém výsledku. Volební zisk ČSSD by se zvýšil o půl procentního bodu na 5,5 procenta. KSČM ztratila zmíněné dva procentní body. Trikolóra se třemi procenty zůstala pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny. Agentura Kantar CZ se v průzkumu mezi 10. a 28. únorem dotazovala 1200 lidí. Statistická chyba je u stran s menším ziskem 1,1 procentního bodu, u stran s větší podporou až tři procentní body. Volební modely Kantar CZ ve srovnání s výsledkem sněmovních voleb v říjnu 2017 (v pct): Strany únor 2020 leden 2020 listopad 2019 říjen 2019 září 2019 srpen 2019 červen 2019 květen 2019 duben 2019 březen 2019 únor 2019 volby říjen 2017 ANO 31 30 28,5 31,5 30,0 30,0 25,5 27,5 30,0 33,0 31,0 29,64 Piráti 15,5 16,5 13,5 17 15,5 17,0 18,5 17,5 16,0 19,0 17,5 10,79 ODS 13 12,5 14,5 12,5 14,5 14,5 13,0 12,5 13,5 13,5 12,5 11,32 STAN 6,5 5,0 6,5 5,0 5,5 5,0 6,0 7,0 6,0 3,5 5,0 5,18 SPD 6,5 7,5 6,5 4,5 6,0 8,0 8,5 10,5 8,5 5,5 9,5 10,64 TOP 09 5,5 5,5 5,5 6 5,0 4,5 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,31 ČSSD 5,5 5,0 6,0 4,5 5,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 7,27 KDU-ČSL 5,0 5,0 4,5 5 5,0 5,0 4,5 4,5 5,5 5,0 4,5 5,8 KSČM 4,5 6,5 5,0 7,0 6,5 4,5 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 7,76 Trikolóra 3,0 2,5 6,5 3,5 3,5 3,5 3 - - - - -