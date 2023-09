Pavel i přes výtky podepsal penzijní novelu. Jde správným směrem, míní

Prezident Petr Pavel i přes výhrady podepsal vládní penzijní novelu, která mimo jiné zpřísňuje pravidla předčasných důchodů a upravuje řádné lednové valorizace penzí. Nynější mimořádné valorizace, které nastávají při vyšším růstu cen, nahradí dočasný přídavek. O podpisu zákona dnes informoval v tiskové zprávě Hrad

Pavlova mluvčí Markéta Řeháková ve čtvrtek po prezidentově jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) uvedla, že hlava státu buď novelu vetuje, nebo ji podepíše později. Kabinet přitom chtěl účinnost některých opatření už od 1. září, v takovém případě by ale novela musela vyjít ve sbírce zákonů ve čtvrtek.

Novela podle Pavla upravuje mimořádné valorizace penzí způsobem, který by při dalším inflačním výkyvu vedl k nákladnějšímu řešení, než je to dnešní. Zároveň považuje za problematickou náhlost zkrácení doby možného odchodu do předčasného důchodu z pěti na tři roky před standardním důchodovým věkem.

Novela jako celek jde ale podle Pavla správným směrem, proto ji podepsal. Výhrady sdělil osobně Fialovi a ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL). Zároveň obecně apeloval na respektování lhůty pro posouzení zákonů dané ústavou

Jurečka dříve uvedl, že respektuje výhrady prezidenta k novele. Podle ministra nebylo prvotním cílem nového nastavení mimořádných valorizací ušetřit, ale záměrně omezit rozevírání nůžek mezi vysokými a nízkými penzemi. Na místě podle něj není ani argument o chybějící přechodné lhůtě, protože o záměru zpřísnit pravidla budoucí penzisté věděli od jara.