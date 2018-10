Je to divadlo, odmítl obžalobu z tunelování dopravního podniku jeho bývalý šéf Dvořák

K soudu dorazilo osm ze 17 obžalovaných. Někteří jsou stíháni jako členové organizované zločinecké skupiny a hrozí jim tak až dvanáct let vězení.

Praha - Proces, v němž spolu s dalšími šestnácti lidmi čelí stíhání z tunelování pražského dopravního podniku, označuje jeho bývalý ředitel Martin Dvořák za divadlo.

Případ začal projednávat v úterý dopoledne v největší síni Městského soudu v Praze soudce Petr Hovorka; k jednání dorazilo jen osm obžalovaných včetně Dvořáka a podnikatele Ivo Rittiga, zbylí požádali o jednání v nepřítomnosti.

Právě Rittig a Dvořák jsou považováni za hlavní postavy příběhu, v němž dopravní podnik přišel nevýhodnými zakázkami o nejméně 457 milionů korun; část peněz skončila na účtech offshorových firem, jež podle obžaloby ovládali oni dva.

Státní zástupce Adam Borgula viní část obžalovaných ze zpronevěry a ze zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek DPP, další část pak z legalizace výnosů z trestné činnosti, když se původ peněz pokusili zastřít převody přes offshorové firmy. Dopravní podnik v kauze figuruje jako poškozený a přihlásil si škodu v plné výši, tedy 457 milionů korun.

Až 12 let vězení

Za zjednání výhody a za zpronevěru hrozí obžalovaným pět až deset let vězení, za legalizaci výnosů z trestné činnosti maximálně osm let. Pro část obžalovaných mohou být ale tresty až ve výši dvanácti let, protože podle státního zástupce fungovali jako organizovaná skupina.

Mezi obviněnými jsou i Rittigovi právníci či Dvořákova matka, která si podle obžaloby za vyvedené peníze pořídila dům na Madeiře.

Státní zástupce četl obžalobu dvě hodiny. Po ní jako první bude po polední pauze vypovídat Martin Dvořák. Ten již při svém příchodu do jednací síně označil proces za divadlo. Předseda senátu Petr Hovorka po něm plánuje vyslechnout někdejšího ekonomického ředitele DPP Iva Štiku a bývalého šéfa služeb podniku Tomáše Petanu. Kdy přijde na řadu další klíčová postava Ivo Rittig, není jasné. Další pořadí zatím soudce neoznámil.

Účetní promluvil

Jedním z klíčových svědků je účetní firmy Peskim Jaroslav Kubiska. Ten se rozhodl s policií spolupracovat a popsal i mechanismus, jak se praly špinavé peníze.

Kubiska již ve výpovědích před policií potvrdil například to, že koncovými vlastníky některých společností, ke kterým proudily peníze z dopravního podniku, byli prostřednictvím řetězce offshorových firem Rittig a Dvořák. A ač všechny zahraniční firmy měly formálně své ředitele, byly řízeny advokáty Karolínou Babákovou a Davidem Michalem. I ti figurují mezi obžalovanými.

Dvořák se při svém příchodu ohradil proti tomu, že by byl Kubiska korunním svědkem. Podle něj je nevěrohodný.

Obžaloba zahrnuje tři různé zakázky DPP - nejznámější z nich je tisk jízdenek papírnou Neograph, odkud údajně putovaly peníze k Rittigovi přes karibskou firmu Cokeville Assets. Další se týkají zajištění prodeje jízdenek firmou Cross Point a elektronické jízdenky od firmy Crowsnest. Všechny zakázky podle obžaloby záměrně zmanipuloval Dvořák.