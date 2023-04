Větší zájem o kempy i vodu. Jarní dovolenou plánuje 58 procent Čechů

Vězněný ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj čelí dalšímu trestnímu stíhání, informovala v úterý na Twitteru jeho mluvčí Kira Jarmyšová. Týká se případu, který jeho právník Vadim Kobzev označil za provokaci ze strany správy trestanecké kolonie, v níž je Navalnyj uvězněn.

Jarmyšová napsala, že do Navalného cely byl umístěn odsouzený, který "má problémy s osobní hygienou". Stalo se to v době, kdy tam opozičník nebyl. "Zápach byl takový, že tam Navalnyj odmítl vejít," popsala. Podle nepsaných pravidel platných v ruských věznicích se očekávalo, že Navalnyj vyžene zapáchající muže z cely násilím, dozorcům ale řekl, že to neudělá, protože za to ten odsouzenec nemůže a že ho vězeňská správa používá jen jako nástroj.

Následně na místo dorazil zásahový tým, jehož členové Navalného uhodili a vtáhli do cely. On proti zapáchajícímu muži nepoužil násilí, jen ho chytil za zátylek a odtáhl ho ke dveřím. Pak dozorci Navalného přimáčkli ke stěně a správa věznice mu oznámila, že proti němu bylo zahájeno další trestní stíhání kvůli narušování činnosti vězeňských úřadů.

Navalnému za všechny prohřešky, z nichž ho ruské úřady obviňují, "už hrozí až 35 let vězení, ale (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi to nestačí - chce, aby Alexej seděl ve vězení navždy, a chce, aby nová trestní stíhání proti němu byla uměle konstruována za použití naprosto nelidských metod," napsala Jarmyšová.