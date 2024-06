Jako jediní jsme Filipa Turka nasvítili. Jeho fanoušci mě šikanovali, tvrdí Nerudová

Starostové v eurovolbách skončili se ziskem necelých devíti procent na pátém místě. Jejich lídryně Danuše Nerudová v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že je zklamaná z velkého úspěchu Filipa Turka a jeho Přísahy a Motoristů sobě. "Tři čtvrtě roku jsem čelila jeho útokům na sociálních sítích, šikanovali mě i jeho fanoušci," tvrdí.

Starostové měli před eurovolbami vysoký potenciál. Kam se poděli lidé, kteří vás zvažovali? Proč jste je nedokázali přesvědčit?

Starostové jsou strana, která má dlouhodobě nízké voličské jádro. Celý boj byl rámován jako boj mezi ANO a koalicí Spolu a my tam samozřejmě máme velký překryv voličů.

Litujete něčeho z kampaně?

Podívejte, po dvanácti hodinách od vyhlášení výsledků vám to tady nedokážu říct. Vše si budeme vyhodnocovat v rámci strany, ještě bude určitě čas na nějakou sebereflexi.

A co říkáte na výsledek Přísahy a Motoristů sobě? Filip Turek je dovedl k více než deseti procentům a někteří politologové tvrdí, že právě vy a Starostové jste mu pomohli k takovému úspěchu.

Naopak, my jsme byli jediní, kteří měli odvahu se tomu postavit. Bylo jasné, že tady roste velmi silné hnutí, a my jediní jsme měli odvahu ho nasvítit a ukázat, jakou má jejich lídr historii a co je to za člověka. Já jsem tři čtvrtě roku čelila jeho útokům na sociálních sítích, šikanovali mě i jeho fanoušci.

Je pro vás jeho výsledek zklamáním?

Velkým zklamáním. Byli jsme jediní, kteří upozorňovali na to, jaké riziko hrozí s jeho zvolením. Kdyby se k nám přidali i ostatní, možná by to dopadlo jinak. Pro mě je to smutný obrázek dnešní doby a doufám, že si všichni brzy uvědomí, že je potřeba s tím něco do parlamentních voleb udělat.

Populismus a extremismus je v Evropě na vzestupu. Koneckonců vidíme to ve všech výsledcích voleb do Evropského parlamentu i v jiných státech. Dnešní svět je extrémně složitý a ten, kdo nabízí jednoduchá řešení, která ovšem nevedou k cíli, vždycky tahá za ten delší provaz.

Jsme jedna ze dvou čistě proevropských liberálních stran a na tom jsme po celou dobu kampaně stavěli. Ani jednou jsme nemluvili o zlém Bruselu a nešlapali po evropských hodnotách, ale tvořili je. Dávali jsme lidem najevo, že Evropa jsme my - a to je vždycky samozřejmě složitější.

Proč je to složitější?

Vždy je jednodušší křičet, že něco zruším, že něco nechci a že to někdo udělal špatně. Když chcete tvořit hodnoty a následně je ve společnosti i kultivovat, nejde to tak lehce a trvá to. My se budeme ve straně maximálně snažit, abychom liberální hodnoty, které máme, nadále prosazovali.

Projevila jste zájem stát se eurokomisařkou. Šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan včera ve volebním štábu potvrdil, že by vás podpořil. Budete o tento post stále usilovat?

Včera byly vyhlášeny výsledky, předsednictvo se schází v nejbližších dnech, vyjednávání budou probíhat a já nechci spekulovat dopředu. Uvidíme, jak se vyvine situace.

Vstoupíte v Evropském parlamentu do největší lidovecké frakce? Řekli jste, že se rozhodnete po volbách.

Ano, zítra letíme do Bruselu a budeme vyjednávat, jaké frakce se staneme součástí. Ale platí to, co jsme říkali už dřív. Pro nás je velkým problémem být v jedné frakci s ANO, protože máme úplně jiné hodnoty a postoje. To je prostě limitující faktor.

