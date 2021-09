Hrušek bude v Evropě nejméně za 30 let. Ceny půjdou nahoru, varují ovocnáři

Letošní sklizeň hrušek v Evropě bude kvůli jarním mrazům nejnižší za posledních 30 let. Meziročně se čeká propad o 28 procent na 1,6 milionu tun. Bude to znamenat zdražení hrušek, a to i na pultech českých obchodů, řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

V České republice je situace se sklizní hrušek oproti celoevropskému předpokladu opačná. Sklizeň hrušek by měla v Česku meziročně vzrůst o 21 procent téměř na 7000 tun, a být tak nejvyšší za poslední tři roky. Vyšší produkce hrušek u českých sadařů však jejich ceny na pultech obchodů nijak zásadně neovlivní, protože Česká republika zhruba 75 procent hrušek určených k přímé spotřebě dováží. Ceny hrušek, podobně jako jablek, se v Česku řídí vývojem trhu a cen v Evropě. Hrušky tak kvůli neúrodě v Evropě budou podle Ludvíka v nadcházející obchodní sezoně drahým ovocem. "Obchodníci již v tomto směru spekulují," řekl. V akcích v českých obchodech se nyní kilogram hrušek prodává podle odrůdy za 25 až 35 korun. Obvyklá cena je 45 až 50 korun za kilogram. V Itálii, která je největším pěstitelem hrušek v Evropě, by se sklizeň měla meziročně propadnout o 65 procent na 213 000 tun. Francouzští sadaři čekají pokles o 57 procent na 57 000 tun a belgičtí o čtvrtinu na 295 000 tun. V Nizozemsku by sklizeň hrušek měla klesnout o 19 procent na 325 000 tun. Z významných pěstitelských zemí čeká růst jen Portugalsko, a to o 36 procent na 189 000 tun. Úroda hrušek ve Španělsku by měla stagnovat na 300 000 tun, vyplývá z dat Světové asociace pro jablka a hrušky (WAPA).