Piráti a Praha sobě vytvořili tým. Snížilo to jejich důvěryhodnost, řekl Pospíšil

Ve většině měst po měsíci od voleb vědí, kdo jim příští čtyři roky bude vládnout, v Praze to pořád jasné není. Na pomalá vyjednávání teď reagují Piráti a Praha sobě, ve čtvrtek odpoledne oznámili, že budou postupovat společně jako Aliance pro stabilitu. Komplikuje to plány vítězné koalice Spolu, která se chtěla dohodnout s jedním, nebo druhým uskupením. Ne s oběma najednou.

Měsíc uběhl a povolební jednání se v hlavním městě posunula jen minimálně. Právě to označují Piráti a Praha sobě za důvod k dohodě o spolupráci. V končícím volebním období Prahu společně vedli, teď uzavřeli Alianci pro stabilitu a v dalších jednáních budou postupovat výhradně spolu. "Čtyři týdny po volbách nejsou hmatatelné výsledky. Teprve nyní se schází programové týmy. Jednání jsou pomalá, to je objektivní realita," řekl ve čtvrtek novinářům dosavadní primátor Zdeněk Hřib z Pirátů.

Ohlášený krok ale může jednání dále zkomplikovat. Ve volbách v Praze vyhrála koalice Spolu, tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, před druhým ANO a třetími Piráty. Ti mají s Prahou sobě v 65členném zastupitelstvu 24 hlasů, koalice Spolu jen 19. Vítězové by tak byli proti staronovým spojencům v nevýhodě.

Vítěz voleb preferuje koalici na vládním půdorysu, tedy s Piráty a Starosty. Piráti teď ale trvají na přibrání hnutí Jana Čižinského. "Budeme o tom muset jednat. Je to pro nás překvapení," reagoval pro Aktuálně.cz Jiří Pospíšil, šéf pražské TOP 09 a jeden z vyjednavačů Spolu. Ti chtěli s oběma stranami mluvit odděleně. "Je to zvláštní, byli jsme domluveni na této formě, a teď to má být jinak. Snižuje to důvěryhodnost partnera," dodal Pospíšil. Vyjádření Pirátů Aktuálně.cz zjišťuje.

S Prahou sobě se vítězové setkali tento týden v pondělí, s Piráty v úterý. Po úterku ohlásili Piráti i Spolu posun. Shodli se na klíčových bodech programu, bydlení, dopravě či školství, a vytvořili expertní skupiny k přípravám podkladů pro setkání v příštím týdnu. Občanský demokrat Bohuslav Svoboda také od Hřiba poprvé slyšel, že Pirátům nevadí, pokud si vedle funkce primátora ponechá i poslanecké křeslo. Dříve souběh kritizovali.

Nedořešená zůstala mezi oběma stranami účast lidovce Jana Wolfa v radě města. Dosavadní zastupitel a v letech 2014 až 2018 pražský radní je obžalovaný v kauze nezákonného ovlivňování sportovních dotací na magistrátu. Piráti už před volbami deklarovali, že nebudou sedět v radě s trestně stíhanými osobami. Tématu se zatím vyjednavači vyhnuli.

Wolf vinu popírá a koalice Spolu ho do rady chce. Sám začátkem října Aktuálně.cz řekl, že zastupuje tisíce politiků, kteří mohou být stíháni za něco, co neudělali. Tento týden ale připustil, že by mohl couvnout. "Nikdy jsem neřekl, že v radě chci být. Spolu chce v radě Jana Wolfa, já se k tomu nikdy nevyjádřil," řekl stručně a pro další informace odkázal na vyjednavače Zdeňka Zajíčka, místopředsedu ODS.

Zajíček prohlašuje, že o personálním složení rady zatím debata nebyla. Pirátům vyčítá, že nenechají rozhodnout jednotlivé strany a vystupují s tvrdými požadavky. "Je věcí politické strany, aby si lidi vybrala. Když se rozhodne, že do takové pozice někoho nominuje, nese za to plnou zodpovědnost," řekl v tomto týdnu DVTV.

Svoboda zase z 92 tisíc hlasů, které Wolf ve volbách dostal, vyvozuje, že jej Pražané v radě chtějí. S Pavlem Marešem jsou navíc jediní dva lidovci, kteří se do zastupitelstva dostali. ODS zároveň vidí ve Wolfově příběhu paralelu se svým lídrem Svobodou. Oba čelili obvinění za to, jak hlasovali. Svoboda byl obžalovaný v kauze Opencard. Letos v červnu ho soud pravomocně zprostil viny.

Zastupitelstvo bude v první polovině listopadu

Nové zastupitelstvo svolá dosluhující primátor Zdeněk Hřib z Pirátů pravděpodobně na čtvrtek 3. nebo 10. listopadu. Doufá, že do té doby politici magistrátní koalici dojednají.

Vedle jednání s Piráty se tento týden sešlo Spolu také právě s Prahou sobě, dosavadním partnerem Pirátů na radnici. I to byl průlom. Ještě nedávno považovali vítězové spolupráci za nepravděpodobnou a hnutí Jana Čižinského se smiřovalo s opoziční rolí.

Lidé blízcí vyjednávání začátkem týdne popisovali, že politici z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 mění názor. Zajíček zmiňoval, že se Praha sobě nabízí jako možný partner do koalice - pokud jednání s Piráty selžou. Spolu sice má programově k Praze sobě ještě dál než k Pirátům, pro Čižinského ale nepředstavuje Wolfova účast v radě zásadní překážku. V tomto ohledu by tedy s nimi měli dohodu jednodušší.

I tyto dvě strany vytvořily expertní týmy k řešení společných bodů a odlišností. Do pátku chtějí shodu vyhodnotit a rozhodnout, zda budou pokračovat. "Měli bychom vědět, jestli je zájem Spolu vážný. Na nás to působilo, že ano. Pak má smysl řešit složení rady, koaliční smlouvu a personální záležitosti," řekl k tomu v úterý Čižinský.

Dvě křesla pro Starosty

Podle informací Aktuálně.cz pomrkával při pondělní schůzce vyjednávací tým Spolu na Adama Scheinherra, dosavadního náměstka pro dopravu za Prahu sobě, zda by nechtěl v úřadu pokračovat. "Mrknutí oka se ale nedá brát jako seriózní nabídka," komentoval to pak Scheinherr. V kuloárech se zároveň mluví o tom, že by dopravu pro sebe chtěl Zdeněk Hřib, kdyby nebyl primátor.

Takřka jisté místo v radě má hnutí STAN. Po korupční kauze Dozimetr spojené s jeho politiky a hospodařením Dopravního podniku hlavního města Prahy obměnilo kandidátku a ostatní strany deklarují, že s ním vládnout chtějí. Na rozdíl od ostatních mají Starostové představu, že v radě obsadí dvě křesla.

Jejich lídr, architekt Petr Hlaváček, by zůstal náměstkem pro územní rozvoj. Strana by uvítala také řízení životního prostředí, náměstkem pro tuto oblast byl dosud jeden z hlavních aktérů kauzy Dozimetr Petr Hlubuček.

Ke koalici s ANO nesměřujeme

Starostové by z rady vypadli jedině v případě, že by se Spolu domluvilo s hnutím ANO, které je proti němu v celostátní politice v opozici. V kuloárech se o takové domluvě dlouhodobě spekuluje a čím déle se nedaří dohoda s Piráty, spekulace sílí. Navenek ale vyjednavači prohlašují, že hledají jiné možnosti. "K takové koalici nesměřujeme," zopakoval Zajíček.

Možností však Spolu moc nemá. Širokou koalici s Piráty, Prahou sobě a STAN dosud odmítalo. Buď ustoupí a tuto koalici přijme, nebo se začne vážně bavit s ANO. Programově k sobě mají blízko a Svoboda s jeho lídrem Patrikem Nacherem vychází lépe než s Hřibem.

Video: Nezpochybňujeme kandidáty Pirátů a čekáme to samé od nich (18. 10. 2022)