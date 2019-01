Primátor Hřib chce vybudovat moderní nemocnici v Letňanech. Nahradila by Bulovku

Pražský primátor Zdeněk Hřib chce v Letňanech vybudovat moderní areál, kam by se přesunula nemocnice z Bulovky. Projekt by podle něj vyšel na osm a půl miliardy korun. Na stejné parcele by přitom rád premiér Andrej Babiš postavil komplex pro více než deset tisíc státních úředníků.

Nemocnice Na Bulovce je dnes ve špatném stavu, zejména pavilony neurologie, oční ambulance, ORL, urologie nebo onkologie by potřebovaly rekonstrukci či modernizaci. Primátor místo toho navrhuje, aby se celá nemocnice přesunula z budov, které byly postaveny na přelomu dvacátých a třicátých let, do nového moderního monobloku v Letňanech, v němž by všechna oddělení byla pohromadě.

Hřib tak chce nejen vyřešit špatný stav areálu, ale zároveň upustit od systému pavilonových budov, který jde podle něj proti moderním trendům a je pro každodenní provoz nemocnice nepraktický. Sanitky, zdravotníci, pacienti, ale i třeba zásobovací vozy musejí "cestovat" mezi jednotlivými klinikami, které jsou od sebe často vzdálené několik desítek či stovek metrů.

"Ten systém je už dávno přežitý. Kdybychom mohli pacienta efektivněji přesouvat po nemocnici, můžeme ho rychleji i léčit a zkracujeme tím délku jeho hospitalizace," popsal pro Aktuálně.cz primátor, sám vystudovaný lékař.

Přestavět nemocnici na nový moderní komplex na stávajícím místě podle něj není možné. Navíc jen pár kilometrů vzdálené Letňany - ačkoliv jsou na okraji hlavního města - by byly pro pacienty díky zastávce metra lépe dostupné.

"Já bych byl rád, aby Pražan, když cestuje za zdravotní péčí, mohl cestovat pouze metrem. A nemusel cestovat časem do doby Rakouska-Uherska, protože v pražském zdravotnictví se stává, že se propadáte o sto let nazpátek, co se týče stavebního řešení zdravotních zařízení," uvedl Hřib.

O parcelu v Letňanech má zájem i premiér Babiš

Primátor odhaduje, že by nová nemocnice vyšla na osm a půl miliardy korun. Bulovku provozuje stát, a Hřib by proto chtěl, aby také investice do nového areálu šla ze státní kasy. Ministerstvo zdravotnictví přitom možnost výstavby nemocnice v Letňanech nezavrhuje. Souhlasí s tím, že by se měla vést debata o tom, zda nenahradit některý ze stávajících nemocničních areálů novým monoblokem. V Praze je tímto způsobem z velkých nemocnic postavená pouze ta v Motole.

S pozemkem, který si Hřib vyhlédl, má však už jiné plány premiér Andrej Babiš. Na místě by rád vybudoval velkou úřednickou čtvrť, kam by se přesunula některá ministerstva. O prospěšnosti takového kroku se nyní snaží přesvědčit vedení Prahy, které to zatím odmítá.

"Já naprosto chápu pana premiéra, že usiluje o pohodlí svých úředníků a chce jim dopřát nové budovy v Letňanech. Věřím, že on zase chápe mě, že já chci dopřát primárně komfort pacientům pražských nemocnic," řekl Hřib.

Do Bulovky míří stamiliony na opravy

S výstavbou nové nemocnice v podobě nového monobloku zatím nepočítá ani sama Bulovka. "O takové variantně neuvažujeme, v minulých letech jsme začali s opravou jednotlivých pavilonů a další investiční práce jsou naplánované i na tento rok," uvedl pro Aktuálně.cz ředitel nemocnice Jan Kvaček.

Letos nemocnice zahájí rekonstrukci pavilonu chirurgie, do kterého město investuje půl miliardy korun. Počítá se však i s dalšími opravami, například s čističkou vod a kanalizací. "Pokud se to neopraví, teoreticky do budoucna hrozí závažné hygienické problémy s ohledem na odpadní vody," řekl pražský radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09 a STAN).

Stávající investice do Bulovky s ohledem na její případný přesun do Letňan však za mrhání penězi nepovažuje. "My se o nové nemocnici můžeme bavit deset let, ale Bulovka musí stále fungovat," řekl.

Co by na místě nynější nemocnice vzniklo, není kvůli komplikovaným majetkovým vztahům jisté. Některé pozemky, na kterých stojí budovy města, patří státu. A naopak. Jen v minimu případů městu patří jak pozemek, tak budova. Podle Chabra by tak magistrát mohl vyměnit všechny své pozemky na Bulovce za jiné, které stát třeba nevyužívá.