České památky čekají opravy za stovky milionů. Novou tvář dostanou zámky, klášter i selský statek

před 15 minutami

Historické objekty, které má ve správě Národní památkový ústav, čekají rozsáhlé opravy. Na obnovu pěti ohrožených památek půjde 504 milionů korun, z nichž 85 procent by měla uhradit Evropská unie. Opravy již byly zahájeny na zámku ve Slatiňanech a zahradě hradu Pernštejn. Dále se bude pracovat na zámku ve Vimperku, v kladrubském klášteře a obnova čeká také selský dvůr U Matoušů v Plzni. Dalších 400 milionů ze státní kasy pak poputuje do 54 drobnějších oprav jiných objektů. NPÚ připravuje další žádost o obnovu 9 dalších památek v příštím roce, které by vyšly na 1 miliardu a 350 milionů korun.

Praha - Desítky památek, které jsou ve správě Národního památkového úřadu (NPÚ), se ještě letos začnou opravovat. Pět projektů za více než 504 milionů korun bude z velké části financováno z prostředků Evropské unie. V roce 2017 ale čeká obnova dalších 54 objektů za 400 milionů korun. Ty budou podle Rudolfa Pohly, náměstka pro správu památkových objektů, uhrazeny ze státní kasy.

Mimoto NPÚ nově přizpůsobil prohlídky na některých zámcích i neslyšícím návštěvníkům. Na zámku v Náměšti nad Oslavou, Jaroměřicích nad Rokytnou, na kroměřížském zámku a na Červené Lhotě čekají neslyšící návštěvníky tablety s elektronickým průvodcem ve znakové řeči. "Do budoucna se budeme samozřejmě snažit tuto nabídku rozšiřovat i na dalších památkách," řekla k novince ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Podle zástupců NPÚ vrcholí přípravy na podání dalších devíti projektů do nové výzvy. Tentokrát budou usilovat o obnovu opatské rezidence cisterciáckého kláštera Plasy, zámeckého areálu v Uherčicích, zámku Krásný Dvůr či zámku Zákupy.

Plánuje se také budování nových inženýrských sítí a moderního návštěvnického centra na hradě Karlštejně. Hovoří se i o obnově zámku v Telči a dobudování infrastruktury v Lednici. Předpokládané náklady jsou více než 1 miliarda a 350 tisíc.

autor: Iveta Čížová