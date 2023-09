Houbařská sezona je na vrcholu, podmínky jsou ideální. Posílejte nám své úlovky

Už téměř dva měsíce je vhodné období pro sběr hub. Do lesů se vydává každý druhý Čech. I tento rok se tak pravděpodobně nasbírají desítky tun hub v hodnotě několika miliard. Jedním z nadšenců je i mykolog a fotograf Zdeněk Pelda, na jehož fotografie hub se můžete podívat v galerii. O své úlovky se s redakcí Aktuálně.cz mohou podělit i čtenáři, nejlepší zaslané snímky zveřejníme.

Úlovky hub do redakce Aktuálně.cz zasílejte prostřednictvím jednoduchého formuláře. Čas na sběr mají Češi až do konce října, kdy houbová sezona obvykle končí. Ideální čas vyrazit na sběračský výlet do lesa je i podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu, kteří pravidelně zveřejňují mapu pravděpodobnosti jejich růstu.