Poslanci opět navrhují svatby homosexuálů. Zákon bych vetoval, oznámil Zeman

Lidé stejného pohlaví by měli dostat možnost uzavírat manželství od poloviny příštího roku. Předpokládá to ohlášená novela občanského zákoníku, kterou v úterý obdržela sněmovna. Předlohu podepsal vždy jeden poslanec z pěti klubů, a to STAN, TOP 09, Pirátů, ODS a ANO. Podpisy nepřipojil nikdo z KDU-ČSL a SPD. Prezident Miloš Zeman oznámil, že by zákon vetoval.

Lidé stejného pohlaví by podle novely měli v manželství stejná práva, jako je mají žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.

"Základním principem navrhované právní úpravy je poskytnout stejnopohlavním párům a jejich dětem stejnou důstojnost a stejnou ochranu rodinného života, jaká je zákonem poskytována manželům a jejich dětem, a zajistit jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu," napsali předkladatelé v čele s Josefem Bernardem (STAN) v důvodové zprávě.

Za TOP 09 novelu podepsala předsedkyně strany a sněmovny Markéta Pekarová Adamová, za Piráty místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová, za ODS ministr kultury Martin Baxa a za ANO Jana Pastuchová.

Manželé stejného pohlaví by měli podle předlohy stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči.

Předkladatelé novely odmítli možnost řešení práv homosexuálních párů prostřednictvím úprav registrovaného partnerství. "Pouze otevření manželství i pro osoby stejného pohlaví přinese úplné zrovnoprávnění partnerů stejného pohlaví a dětí vyrůstajících v těchto rodinách," uvedli ve zdůvodnění.

Nynější registrovaní partneři by měli podle předlohy možnost uzavřít manželství bez toho, že by partnerství museli rušit, nebo v partnerství setrvat. Uzavírání nových registrovaných partnerství by už ale možné nebylo.

"Manželství pro páry stejného pohlaví není neprobádaným krokem, u kterého nevíme, co přinese. Zkušenosti ze zahraničí mluví zcela jasně - žádné negativní dopady na společnost se neprokázaly," zdůraznili autoři ve zdůvodnění.

Předlohu před projednáváním v zákonodárných sborech posoudí vláda. Má na to měsíc. V minulém volebním období poslanci návrh na uzákonění manželství lidí stejného pohlaví rozjednali v listopadu 2018. Do druhého čtení jej poslali v dubnu 2021. Dál schvalování předlohy do konce volebního období nepostoupilo.

Iniciativa už vyvolala debaty i nyní. Předseda sněmovní frakce ODS Marek Benda varoval před kulturními válkami v době, kdy Česko tíží jiné problémy. Stejně jako šéf sněmovního klubu KDU-ČSL Marek Výborný zmínil možnost podání návrhu na ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy. I taková ústavní novela byla v dolní komoře již v minulém volebním období. Sněmovna ji podpořila v úvodním kole, dál se nedostala.

Prezident Miloš Zeman v úterý oznámil, že by zákon umožňující manželství párů stejného pohlaví vetoval. Pojem manželství podle něj z jazykové hlediska implikuje svazek muže a ženy. Stejnopohlavním párům podle Zemana náleží všechny výhody v rámci registrovaného partnerství. "Ale rodina je svazek muže a ženy," řekl. Prezident by naopak podpořil ústavní novelu, která by definovala manželství jako svazek muže a ženy.

VIDEO: Aliance pro rodinu chce omezit naše životy. My extremisté nejsme, říká šéf Jsme fér