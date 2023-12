Hladiny řek zůstávají zvýšené, v Českém Krumlově je Vltava opět na 3. stupni

Hladina Vltavy v Českém Krumlově vystoupala ráno opět na třetí stupeň povodňové aktivity, přes noc byla těsně pod ním. Město neeviduje žádné vážnější problémy, řekl v pátek ráno ČTK starosta Alexandr Nogrády (ANO). Hladina na dolním Labi pozvolna klesá.

Vltava v Krumlově stoupla ráno těsně nad 220 centimetrů. "V praxi to pro nás neznamená žádnou změnu. Stále sledujeme odtok z Vyššího Brodu, který je teď 89 metrů krychlových za vteřinu. To pro nás bude pohyb (hladiny) o jeden, dva centimetry. Možná se dostaneme na 224 centimetrů, ale to neznamená žádnou změnu. Situace je stále stabilní. Nemáme žádnou informaci, a to ani na krizové lince, kterou jsme zřídili, o nějakém závažnějším problému," řekl ráno starosta.

Škody jsou zatím minimální, voda v týdnu zaplavila několik sklepů a zahrádek, řekl starosta. Nejohroženější je podle něj Rybářská ulice a tamní restaurace a další provozovny. Pracovníci technických služeb rozvezli ve čtvrtek po městě stovky pytlů s pískem. Z vodní nádrže Lipno stoupl už ve středu kvůli nepříznivé hydrologické situaci odtok na víc než 80 metrů krychlových za vteřinu.

Hladiny řek v kraji jinak už nestoupají. Na druhém povodňovém stupni, což je pohotovost, byla ráno Vltava ve Vyšším Brodě, na prvním stupni Lužnice v Klenovicích a Vltava v Zátoni. Na Štědrý den i 25. prosince byly některé toky na nejvyšším, tedy třetím povodňovém stupni. Vyplývá to z informací hydrologů.

Střední Čechy

Ve středních Čechách platí ráno druhý povodňový stupeň, tedy pohotovost, na Sázavě v Kácově na Kutnohorsku. První stupeň povodňové aktivity, tedy bdělost, mají řeky na čtyřech místech. Hladiny, které se v minulých dnech zvedly kvůli dešti a tání sněhu, dál klesají. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu.

První povodňový stupeň platí na Labi v Mělníku a Kostelci nad Labem na Mělnicku, kde se hladina ještě ve čtvrtek dopoledne držela na nejvyšším povodňovém stupni. Na Sázavě je první stupeň v Nespekách na Benešovsku a Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku. Nejnižší stupeň má i Želivka v Nesměřicích na Kutnohorsku.