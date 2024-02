Řeka Morava může stoupat až na třetí povodňový stupeň. Rozvodní se i Labe či Jizera

Řeka Morava může v oblasti Jeseníků vystoupat až na nejvyšší třetí povodňový stupeň. Také Labe v Ústeckém kraji pozvolna stoupá. Na východě Čech byly v neděli ráno povodňové stupně na 11 místech. Druhý stupeň ale platí na Labi jen v Němčicích, na zbylých deseti místech byl první stupeň, tedy bdělost.

Výstraha před vzestupem hladin na třetí stupeň platí pro území kolem Šumperka, Mohelnice a Zábřehu. "Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace, může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku," varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Kvůli vydatnému dešti a odtávání sněhu budou stoupat toky i v povodí horního Labe, Jizery a Cidliny, kde mohou dosáhnout i druhého stupně povodňové aktivity

Na východě Čech byly v neděli ráno povodňové stupně na 11 místech. Druhý stupeň platí na Labi jen v Němčicích, na zbylých deseti místech byl první stupeň, tedy bdělost. V Ústeckém kraji hladina Labe pozvolna stoupá. Povodňové stupně jsou také na Úpě a Orlici.

V Královéhradeckém kraji byl první stupeň na Labi ve Špindlerově Mlýně, ve Vestřevi, pod přehradou Les Království, ve Stanovicích u Dvora Králové nad Labem a v Hradci Králové pod soutokem s Orlicí. Dále také na Orlici v Týništi nad Orlicí, na Úpě ve Zliči a na Cidlině v Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou. V Pardubickém kraji byla bdělost na Labi v Přelouči.

Hladina dolního toku Labe v Ústeckém kraji nadále pozvolna stoupá. První povodňový stupeň platí v Litoměřicích, Ústí nad Labem a Děčíně. V Ústí se hladina blíží pěti metrům. Uzavřena zůstává silnice do Dolního Žlebu, části Děčína.

Kromě zavření cesty do Žlebu zatím nezpůsobuje zvýšení hladiny řeky na severu Čech žádné komplikace. Komunikace do této části Děčína byla naposledy zavřená od 22. prosince do 11. ledna. Místní takto dlouhou uzavírku nepamatují, ačkoliv jsou na zatopení cesty i několikrát do roka zvyklí. Jiná silnice tam nevede, lidé musí využívat železnici. Do Dolního Žlebu město přesunulo pro případ potřeby hasičskou techniku. Děčínská radnice také uzavřela průjezd pod Tyršovým mostem a nechala postavit protipovodňovou zeď u Parolodi.