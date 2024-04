Herec Měcháček před lety odpálil u Xavera "bombu". Soud skončil až teď

"Já jsem slyšel, že tu vaši XTV platí Rusové," řekl před třemi lety herec Tomáš Měcháček v rozhovoru s Lubomírem "Xaverem" Veselým. Jen u diskuse ale nezůstalo a Xaverova XTV Měcháčka zažalovala. Prvotní verdikt nařídil Měcháčkovi, aby se omluvil, Vrchní soud v Praze ale loňské rozhodnutí prvoinstančního soudu změnil.

Měcháček se v květnu 2021 v rozhovoru pro Český rozhlas Region ostře obul do moderátora Veselého, když ho nazval "pokrytcem a zbabělcem". "Třeba ta vaše XTV, když jsem se na to koukal, to patří nějakýmu pětadvacetiletýmu mladýmu klukovi, ale já jsem slyšel, nemám to potvrzený, že to platěj Rusové, respektive ruská rozvědka. Rozumíte. To je přece strašný. Ti, co zabili dva lidi ve Vrběticích, platěj vaši televizi," řekl herec.

Prvoinstanční Městský soud v Praze loni rozhodl, že má Veselý nárok na omluvu a zaplacení třiceti tisíc korun na nákladech soudního řízení. Vrchní soud ale rozhodnutí nyní změnil.

"Důvodem opačného verdiktu ale není to, že byla prokázaná pravdivost Měcháčkových slov. Jde o důsledek závazného názoru Nejvyššího soudu, že právnické osoby nemají nárok na odškodnění nemajetkové újmy," napsaly k verdiktu soudu Hospodářské noviny.

Jít proti závaznému názoru Nejvyššího soudu není podle předsedy odvolacího senátu vrchního soudu Romana Horáčka možné."Protože toto rozhodnutí doposud nebylo Ústavním soudem zrušeno, musíme jej respektovat," řekl Hospodářským novinám Horáček. Vrchní soud tak sice rozhodl, že se Měcháček nemusí Veselému omlouvat, úhradu nákladů soudního řízení ale zaplatit musí.

