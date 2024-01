Násilník Dobeš zvaný guru Jára bude muset znovu před soud. Kvůli vazbě na Filipínách

Brněnský krajský soud se bude muset znovu zabývat případem Jaroslava Dobeše, známého jako Guru Jára, odsouzeného za znásilnění klientek esoterické školy. Státní zástupkyně uspěla se stížností proti říjnovému rozhodnutí o propuštění Dobeše a jeho spolupracovnice Barbory Pláškové z vězení. O rozhodnutí informoval web iDNES.cz.

Soudy v minulosti poslaly Dobeše za znásilnění na 5,5 roku do vězení, Plášková měla za mřížemi strávit pět let. Loni v říjnu oba propustil z českého vězení na svobodu brněnský krajský soud, podle kterého si trest odpykali už ve filipínské vazbě. Proti rozhodnutí podala státní zástupkyně stížnost a vrchní soud ji v prosinci vyhodnotil jako důvodnou. Podle Vrchního soudu v Olomouci musí krajský soud v novém líčení vysvětlit, jak rozhodoval o době jejich vazby na Filipínách.

Vrchní soud mimo jiné požaduje, aby krajský soud důsledně objasnil důvod zadržení Pláškové na Filipínách v dubnu 2015 a jejího následného pobytu ve vazbě označované jako imigrační. Pokud bylo příčinou zadržení výlučně porušení filipínských vnitrostátních předpisů, bude stěží možné započíst dobu strávenou v detenčním zařízení do výkonu trestu, vyplývá z rozsudku, který serveru poskytl advokát Dobeše a Pláškové.

O zápočtu doby by podle soudu bylo možné uvažovat v případě, že alespoň jedním z důvodů zadržení Pláškové byla obava filipínských úřadů z toho, že například uprchne, aby se vyhnula trestnímu stíhání v Česku. "Tuto otázku bude ovšem třeba nejprve objasnit a teprve poté bude možno tuto problematiku s konečnou platností vyřešit," uvedl soud.

"Krajský soud v Brně pobočka Zlín ještě nemá doručeno usnesení všem účastníkům řízení, proto se nemůžu vyjádřit k tomu, jak bylo rozhodnuto ani k důvodům tohoto rozhodnutí, protože nemají doručeno všichni účastníci řízení," řekl mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik. Doplnil, že vrchní soud rozhodoval v neveřejném zasedání 14. prosince.

Dobeš a jeho spolupracovnice byli v Česku v nepřítomnosti odsouzeni za znásilnění několika studentek neakreditované esoterické školy Poetrie v letech 2004 až 2007. Za to si měli odpykat 5,5 roku, respektive pět let ve vězení. Z Filipín, kde žádali o náboženský azyl, eskortovala policie Dobeše zpět do Česka v první polovině loňského srpna, Pláškovou o dva týdny později.

Podle pravomocného verdiktu trestního soudu Dobeš na různých seminářích takzvaně odháčkovával ženy. Tvrdil, že jejich všemožné problémy způsobují háčky, které v nich zanechali bývalí sexuální partneři. Dobeš tyto háčky sexuálním aktem ženám údajně uvolňoval.