Těžké boje kardinála Miloslava Vlka. Podívejte se, proč oponoval Zemanovi a jak viděl kněží v StB

8. 11. 2016: Prezident Zeman mimořádně vstupuje do pravomocí vlády, výroky pana Ovčáčka mě nevzrušují, říká kardinál Miloslav Vlk. Ministr kultury Herman je podle kardinála čestný muž, kterému důvěřuje. Česká společnost by prý potřebovala více respektu k druhému a opačným názorům. Církevní restituce jsou podle kardinála Vlka spojeny s populismem politiků.

Výběr z publikací kardinála Miloslava Vlka a z publikací o něm

– Alain Boudre: Laveur de vitres et archeveque. Biographie de Mgr Miloslav Vlk, Paris, Nouvelle Cité, 1994

– Alain Boudre: Miloslav Vlk a Praga un lavavetri diventa arcivescovo, Roma, Cittá Nuova, Roma, 1994

– Miloslav Vlk: Czas dojrzewania. Dietlinde Assmus rozmawia z arcybiskupem Pragi, Warszawa, Verbinum, 1995

– Miloslav Vlk: Reifezeit. Dietlinde Assmus im Gespräch mit dem Erzbischof von Prag, München, Neue Stadt Verlag, 1996

– Miloslav Vlk: Ve službě evangelia, Praha, Zvon, 1997

– Jiří Zajíc: Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem, Praha, Blízká setkání, 1997

– Sara Regina: Miloslav Vlk: Da lavavetri a Cardinale, Milano, Ed. San Paolo, 1998

– Miloslav Vlk: Also Avanti! Dietlidne Assmus im Gespräch mit dem Erzbischof von Prag, Leipzig, St. Benno Verlag, 1999

– Miloslav Vlk: Kardinál Vlk odpovídá na otázky hledajících a pochybujících / ptala se Blanka Pirnosová, Praha, Portál, 1999

– Miloslav Vlk: Wird Europa heidnisch? Miloslav Kardinal Vlk im Gespräch mit Rudolf Kučera, Augsburg, St. Ulrich Verlag, 1999

– Blanka Pirnosová: Koho má za zády? Čtyřicet dramatických let kardinála Miloslava Vlka, Praha, Nové město, 2002

– Miloslav Vlk: Vítězství Krista, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl., 2003

– Miloslav Vlk: Meditace nad Křížovou cestou, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2007

– Jiří Zajíc: Bůh blízký, V rozhovoru s kardinálem Vlkem: Nakladatelství Nové město 2012

– Překlad knihy v arabštině 2013: Alain Boudre: Laveur de vitres et archeveque. Biographie de Mgr Miloslav Vlk, Paris, Nouvelle Cité, 1994