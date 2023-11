GIBS hrozí novináři Kmentovi pokutou. Nepřijatelné, reaguje časopis Reportér

Šéfredaktor magazínu Reportér Robert Čásenský se ohradil proti postupu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) vůči redaktorovi Jaroslavu Kmentovi, který napsal článek Zločiny v IKEM o kauze Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Vrchní komisař inspekce vyzval Kmentu, ať odevzdá všechny dokumenty k článku, v němž se vyjadřoval i k roli GIBS v případu.

Když redaktor komisaře neuposlechne, hrozí mu pokuta či odnětí dokumentů. Na jednání Generální inspekce bezpečnostních sborů reagoval šéfredaktor Čásenský v otevřeném dopise řediteli Vítu Hendrychovi. V něm uvedl, že takový postup považuje za nepřijatelný nátlak. Kopii dopisu poslal i premiérovi Petru Fialovi (ODS), jehož mluvčí následně odmítl náznaky o politizaci inspekce.

Generální inspekce bezpečnostních sborů považuje postup za standardní. Podle stanoviska mluvčí Ivany Nguyenové po něm vyšetřovatel nežádá informace, které by porušovaly ochranu svobody tisku či projevu nebo vyžadovaly porušení práva na ochranu zdroje.

Čásenský ve svém dopise uvedl, že Kmentův článek klade otázky ohledně zapojení Generální inspekce bezpečnostních sborů do případu i posuzování všech okolností. Připomněl, že za obsah publikace je podle tiskového zákona odpovědný vydavatel, a proto také orgány činné v trestním řízení obvykle požadují informace či materiály od vydavatele, nikoli od autora.

To se v tomto případě nestalo. "Ze strany vrchního komisaře Generální inspekce bezpečnostních sborů je kontaktován přímo autor textu. Zároveň je mu vrchním komisařem sdělováno, že při nevydání mu mohou být požadované materiály úředně odňaty a může mu být udělena pokuta do výše 50 tisíc korun," napsal Čásenský.

Tento postup podle něj vytváří jednoznačný dojem nátlaku ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů na autora textu, který byl k roli agentury v konkrétní kauze kritický. Vyšetřovatel podle šéfredaktora navíc žádá materiály, které si může opatřit jinak. Kmenta se po konzultaci s právní zástupkyní rozhodl výzvě k vydání dokumentů nevyhovět, dodal Čásenský. Věří, že jednání ze strany inspekce byl spíše pochybením jednotlivce.

Inspekce ve svém pátečním stanovisku uvedla, že Kmenta v článku popisuje listiny, které však zřejmě neodpovídají těm, které při domovních prohlídkách inspekce zajistila, ani není jasné, o jaké konkrétní dokumenty se jedná. Kvůli tomu, že listiny má mít k dispozici Kmenta, výzva k jejich vydání směřovala přímo jemu. "Výzva k vydání věci je standardní zákonný postup, který je v těchto případech používán bez ohledu na osobu adresáta a jehož nezbytnou součástí je i poučení o možných následcích nevyhovění," konstatovala vládní agentura.

Požadované informace podle inspekce také nijak neohrožují svobodu tisku, projevu a šíření informací ani právo na ochranu zdroje. Kmenta může poskytnutí součinnosti odmítnout a v případě pochybností o regulérnosti postupu Generální inspekce bezpečnostních sborů se obrátit na dozorového státního zástupce či jemu nadřízené státní zastupitelství.

Kmenta ve čtvrtek označil přístup GIBS za nátlakovou akci. "Netušil jsem, že za vlády 'demokratické Pětikoalice' a Petra Fialy zažiju stejné nátlakové akce jako za éry Andreje Babiše. GIBS utržená ze řetězu," uvedl redaktor na síti X. Vůči jeho vyjádření se následně ohradil premiér Petr Fiala (ODS). Mluvčí vlády Václav Smolka zdůraznil, že činnost Generální inspekce bezpečnostních sborů neřídí a neúkoluje ani vláda, ani její předseda a vyšetřování trestné činnosti a jakékoliv zasahování do této věci nepřísluší politikům.

Ředitel Hendrych je ze své funkce sice odpovědný předsedovi vlády, který ho jmenuje. "Z toho ale nevyplývá a nesmí vyplývat to, že by kdokoliv z úrovně vlády měl zasahovat do činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Všechny kroky, které činí, může vysvětlovat jen inspekce nebo dozorující státní zástupce," dodal mluvčí kabinetu.

Policie na začátku října obvinila bývalého ředitele IKEM Michala Stiborka a jeho náměstka Jiřího Malého kvůli vydírání. Stiborek s Malým podle policistů vyvíjeli nátlak na kardiochirurga Jana Pirka a šéfa kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Ivana Netuku. Spolu s nim byl obviněný i šéf IT oddělení Petr Raška kvůli neoprávněnému přístupu k počítačovému systému a porušení tajemství listin. Kmenta se ve svém článku o dění v IKEM zabývá i zapojením Generální inspekce bezpečnostních sborů do případu údajné korupce, vydírání a manipulace se zakázkami v této špičkové pražské nemocnici.

