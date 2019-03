Do školky nepřijde Prasátko a Princezna. Kvůli GDPR zavedli anonymní omluvenky

před 2 hodinami

V květnu to bude rok, co v Česku začalo platit GDPR, tedy nová pravidla ochrany osobních údajů. Jak může snaha dodržovat nová pravidla vypadat, ukazuje příklad Mateřské školy u Vysočanského pivovaru v Praze 9. Místo jmen zapisují rodiče do omluvných listů pouze značky svých dětí dle obrázku v šatně. Ačkoli rodiče dětí redakci Aktuálně.cz existenci anonymního systému potvrdili i vyfotili, ředitelka Marie Ledererová ho popřela.

"Vážení rodiče, z důvodů zavedeného GDPR, prosíme, vyplňujte pouze značku vašeho dítěte. Nikoliv jeho jméno," stojí v úvodu omluvného archu, jehož snímek zaslal redakci Aktuálně.cz jeden z rodičů. Následně je uveden i příklad, jak by tedy zápis měl vypadat: "23. 9. 2018 PRASÁTKO". "Tímto zápisem na omluvný list jasně pochopíme, že vaše dítě 23. 9. 2018 nepřijde do mateřské školy, a počítáme s tím," stojí v manuálu pro vyplnění omluvy dětí. Omluvný list s přezdívkami Foto: archiv Značkou dítěte myslí školka samolepku, která označuje místo dítěte v šatně. V omluvném archu tak nejsou jména dětí, ale "přezdívky" jako Medvídek, Princezna nebo Prasátko. Ředitelka školky Marie Ledererová však tvrdí, že žádné takové opatření nezaváděla. "My žádné přezdívky nepoužíváme, nebo aspoň o tom nevím," reagovala na dotaz Aktuálně.cz. Rodiče podle ní mohou své děti omlouvat nahlášením celého jména i telefonicky. Omluvný arch ale v prostorách školy visel ještě v pondělí odpoledne. "Když jsem vyzvedávala syna, arch v šatně byl," potvrdila maminka jednoho z dětí, která si nepřála publikovat své jméno. Ačkoli si sama myslí, že ředitelka nařízení GDPR pochopila špatně a jeho naplňování přehání, v tomto případě její snahu chápe. "Ten arch je volně přístupný v šatně a může se do něj podívat každý z rodičů. Možná proto se vedení pro tohle opatření rozhodlo," vysvětluje maminka žáka. Zároveň dodává, že jí je osobně jedno, zda někdo o absenci jejího dítěte ví, nebo ne. Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro mateřskou školu Jiří Johanis na otázku, zda je třeba dávat dětem "přezdívky" kvůli GDPR, odvětil, že to není nezbytné. "Takový krok není nutný. Pokud rodiče uvádí údaje o svém dítěti, dělají to dobrovolně." Zároveň však takový systém školám doporučuje. "Pokud školka používá pseudoanonymizaci a nahradila pro komunikaci s rodiči jméno dítěte nějakým číslem, tak je to možné využít kvůli větší bezpečnosti. Není to nutné, ale pokud to škola tímto způsobem řeší, je to vhodné." Výkresy si děti nepodepisují Kromě speciálního systému omluvenek se lze však v Mateřské škole u Vysočanského pivovaru setkat ještě s jedním opatřením, o kterém se hovořilo už před zavedením GDPR. Týká se to výkresů. "Výkresy se nemohou podepisovat. V některých třídách si je ale mohou děti podepsat zezadu a tužkou," sdělila Aktuálně.cz Ledererová. GDPR Loni v květnu vstoupilo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR. Směrnice Evropské unie reguluje zpracování osobních údajů týkajících se fyzických osob v EU. Nevztahuje se však na zemřelé nebo právnické osoby. Mezi obecné osobní údaje se řadí jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Vysvětlila, že toto opatření slouží pro ochranu dětí a jejich údajů, a navíc podpisy u výkresů nejsou nutné. "Děti si své výkresy poznají, tak tu nevidím problém," míní. Například František Halada z Asociace ředitelů základních škol ale už loni objasnil, že kvůli GDPR není důvod, aby se výkresy nepodepisovaly. "Nařízení Evropské unie v podstatě žádné takovéto zákazy nedává. Tam jde o to, aby data fyzických osob, to znamená i dětí, nebyla nikde zveřejňována a zneužívána. Každá škola má vytvořený nějaký dokument, aby činnosti, které dělá, byly v souladu s danými zákony," uvedl pro iDnes.cz. "Paní ředitelka je milá, ale opatrná a některá svá rozhodnutí až přehání," shrnula postoj vedení školky maminka dítěte, s níž deník Aktuálně.cz hovořil.