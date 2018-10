Funkce tajemníka, kterou zastává Poche, po jmenování ministra zanikne, řekl Petříček

Miroslava Pocheho ČSSD původně navrhla na ministra, prezident Miloš Zeman ho ale odmítl jmenovat.

Praha - Funkce politického tajemníka na ministerstvu zahraničí, kterou zastává europoslanec Miroslav Poche (ČSSD), po jmenování řádného ministra zanikne. Novinářům to po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl náměstek ministra Tomáš Petříček (ČSSD), kterého sociální demokracie na ministra nominovala.

Babiš později řekl, že je důležité, že Poche na ministerstvu skončí. Podle něj je třeba, aby Česko mělo samostatného ministra, kterého nikdo neřídí. Pocheho ČSSD původně navrhla na ministra, prezident Miloš Zeman ho ale odmítl jmenovat.

"Ve chvíli, kdy bude řádně jmenován ministr zahraničních věcí, tak pozice politického tajemníka ministra zahraničních věcí už není nutná," řekl Petříček. "Politický tajemník byla pozice, která vznikla v době, kdy pan ministr (vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček /ČSSD/) musel zastávat obě role, takže v tuto chvíli tato pozice zanikne jmenováním," doplnil.

"Pan Petříček mě ubezpečil, že pan Poche už nebude působit na ministerstvu zahraničních věcí, to si myslím, že je důležité," řekl Babiš. "Je to důležité, abychom měli ministra, který je svéprávný, samostatný, kterého nikdo neřídí zezadu," doplnil.

Petříček také uvedl, že po jeho jmenování by politickým náměstkem ministra zůstal Jan Kaucký (ČSSD). O obsazení druhého místa politického náměstka, které by se uvolnilo jeho jmenováním do ministerské funkce, zatím rozhodnuto není. Babiš na dnešní schůzce podle Petříčka nevznesl žádný požadavek na to, aby místo obsadil zástupce hnutí ANO.

Babiš s Petříčkem dnes mluvili také o fungování české zahraniční politiky a o budoucí spolupráci mezi ministerstvem zahraničí a úřadem vlády. "Mým cílem je, aby Česká republika mluvila navenek jedním hlasem. Proto jsme hovořili o spolupráci mezi úřadem vlády a ministerstvem zahraničí v klíčových oblastech, jako je Sýrie, Libye, vztahy v rámci Evropské unie. V tomto směru myslím, že s panem premiérem budeme schopni nalézt společnou prezentaci navenek," řekl Petříček. Na konkrétním postupu se dnes nedohodli, ale budou chtít klíčová témata spolu projednávat.

Babiš řekl, že se bude chtít sejít společně s Petříčkem a s Hamáčkem a projednat klíčová zahraničněpolitická témata, jako jsou mezinárodní úmluvy, problematika migrace a syrského konfliktu, evropská témata nebo jmenování velvyslanců. Termín schůzky zatím stanoven není, s Hamáčkem o něm patrně budou mluvit ve středu na jednání vlády. Petříčkovi Babiš také doporučil, aby se rychle setkal s ministryní průmyslu Martou Novákovou (za ANO) a jednal s ní o ekonomické diplomacii.

Petříček uvedl, že zatím nemá dohodnutý termín schůzky s prezidentem. Zeman už dříve uvedl, že se bude chtít s navrženým ministrem zahraničí sejít, než ho do funkce jmenuje. Zároveň řekl, že Petříček má pro funkci ministra slušné kvalifikační předpoklady. Nevidí problém ani v tom, že v minulosti kandidát ČSSD působil jako asistent Pocheho v Evropském parlamentu.

Ani Babiš, který se sejde se Zemanem dnes večer v Lánech, zatím termín jmenování Petříčka do funkce nezná. "Já myslím, že to proběhne pravděpodobně relativně rychle," řekl pouze o termínu možné schůzky kandidáta na ministra s prezidentem.

