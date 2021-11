Foto: Vzpomínání na zesnulou devadesátiletou otužilkyni. Desítky lidí plavaly Vltavou

Polský zákon umožňující ministru spravedlnosti bez jasných pravidel dočasně přiřazovat soudce k vyšším trestním soudům porušuje právo Evropské unie. K takovému závěru v úterý dospěl Soudní dvůr EU, podle něhož polská praxe dostatečně nezaručuje nezávislost soudců na politické moci. Unijní soud již v posledních letech zpochybnil několik polských zákonů, které podle něj omezují nezávislost justice.

Na soudce v Lucemburku se obrátil varšavský soud s dotazem, zda je složení polských soudů v souladu s unijním právem poté, co k nim ministr bez udání důvodů delegoval soudce. Pode soudu EU by měl ministr, který je zároveň generálním prokurátorem, své rozhodnutí vždy zdůvodnit. Rovněž by mělo být možné se proti němu odvolat.

"Požadavek nezávislosti soudů totiž vyžaduje, aby pravidla pro takovou delegaci poskytovala nezbytné záruky, aby se zabránilo jakémukoli riziku, že bude použita jako prostředek politické kontroly nad obsahem soudních rozhodnutí, zejména v trestní oblasti," zdůvodnil unijní soud své rozhodnutí.