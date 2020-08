Foto: Praha má teprve druhou plovárnu. Zatím jen na měsíc, od příštího roku trvale

Novelu ministerstva spravedlnosti, která by měla zabránit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy, na svém pondělním zasedání schválila vláda. Novinářům to řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Návrh například redukuje možnost vymáhání peněžitých dluhů dětí jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně ministerstvo navrhuje limitovat i vymáhání smluvních pokut.

Podle ministerstva se s dětskými dluhy a jejich následky potýkají desítky tisíc dospělých Čechů. Ministerstvo spravedlnosti do své předlohy zapracovalo i poslanecký návrh, který už je ve sněmovně. "Znemožní například vydání platebního rozkazu, rozsudku pro zmeškání či uznání proti nezletilému," shrnula Benešová.