Foto: Kostnici u Kutné Hory zachraňují před pádem. Rozebírají přitom pyramidy z lebek

Za rok 2019 ji navštívilo skoro půl milionu lidí, a je tak jednou z nejslavnějších českých staveb. Přesto ji kvůli naklonění a vlhkosti hrozilo i zřícení. Řeč je o slavné kostnici u Kutné Hory. "Do deseti let by kostel klidně mohl spadnout," tvrdí Radka Krejčí ze sedlecké farnosti. Zdejší církev už sedm let opravuje tuto jedinečnou stavbu s desítkami tisíců lebek, jež se sklání téměř o metr.

