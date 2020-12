Obrazem: "Horší bude naučit se bez něj žít." Reportáž z rodin v péči domácího hospice

Evě Samkové a spol. ubyl v kalendáři sezony Světového poháru ve snowboardcrossu další závod. Únorovou zastávku v německém Feldbergu zrušili tamní organizátoři kvůli důsledkům koronavirové pandemie, které jim znemožňují angažovat dostatečný počet pracovníků.

V aktuální termínové listině SP ve snowboardcrossu tak zbyly jen tři závody. Před Feldbergem už byly zrušeny zastávky v italské Cervinii, francouzském St. Lary a také plánovaná premiéra na Dolní Moravě. Seriál by měl odstartovat v polovině ledna v rakouském Montafonu, následovat by mělo Bergamo a třetí díl by mělo v březnu hostit švýcarské Veysonnaz.

Sáblíková na pětce nepojede

Ještě hůře než Samková dopadla rychlobruslařka Martina Sáblíková, která přijde v už tak zredukovaném Světovém poháru o svou parádní disciplínu 5000 metrů. V programu jediných dvou závodů SP v sezoně v Heerenveenu ženská pětka chybí, stejně jako nejdelší mužská trať 10.000 metrů a týmové sprinty.

Ve Světovém poháru se bude v tomto ročníku závodit na 500, 1000, 1500 a 3000 m pro ženy a 5000 m pro muže, v závodě s hromadným startem a družstva budou mít stíhačku. Sáblíková letos už potřinácté ovládla celkové hodnocení SP na dlouhých tratích, do něhož se započítávají závody na 3000 a 5000 m.