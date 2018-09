Formanům vadí, že ODA používá jméno jejich otce v kampani do komunálních voleb

Bratři nyní v prohlášení uvedli, že tuto aktivitu zpočátku skutečně podpořili, netušili ale, že ji Sehnal hodlá využít jako součást své kampaně na primátora.

Praha - Bratři Petr a Matěj Formanovi se distancovali od předvolební kampaně předsedy ODA a kandidáta na pražského primátora Pavla Sehnala, v níž používá jméno i fotografie jejich otce Miloše Formana. Synové režiséra, který letos zemřel, se Sehnalovým chováním cítí poškozeni. Jelikož Sehnal na jejich žádosti o nápravu nereagoval, věc předali svým právníkům.

"S volební kampaní pana Sehnala či ODA nechceme mít nic společného a nesouhlasíme, aby jméno naší rodiny či podobizna našeho otce byly tímto způsobem užity," uvedli bratři Formani v prohlášení.

Podnikatel a předseda obnovené ODA Sehnal koncem srpna na tiskové konferenci představil plán na přejmenování holešovického Výstaviště na Park Miloše Formana. Tuto myšlenku podle něj podporují i Formanovi synové Petr a Matěj.

Bratři nyní v prohlášení uvedli, že tuto aktivitu zpočátku skutečně podpořili, netušili ale, že ji Sehnal hodlá využít jako součást své kampaně na primátora. "Kdybychom věděli, že má jméno našeho táty či jméno naše posloužit jakémukoli politickému uskupení, podporu bychom odmítli," zdůraznili.

Sehnal řekl, že z kampaně na žádost Formanových synů a jejich právníků stáhli fotografie Miloše Formana či citace z jeho tvorby, přetiskli i volební materiály či letáky vyvěšené v metru či na reklamních nosičích. Věc už nyní považuje za uzavřenou. Pod petici na přejmenování výstaviště se podle něj podepsalo asi 5500 lidí, cílem je sehnat podpisy aspoň 7000 Pražanů.

Nechceme sloužit stranickým zájmům

"Nechceme sloužit partikulárním stranickým zájmům a figurovat v jeho politické kampani. Do dnešního dne však nebyla zjednaná podstatná část nápravných kroků, na kterých jsme se domluvili," konstatovali Petr a Matěj Formanovi.

Miliardář Sehnal usiluje o post pražského primátora za uskupení Krásná Praha, které sestavila jeho ODA s nezávislými kandidáty. ODA zahájila činnost loni v lednu, využila značku někdejší vládní strany z 90. let. V loňským volbách do Sněmovny získala 0,15 procenta.

Do letošních prezidentských voleb její kandidát Vratislav Kulhánek skončil z devíti kandidátů poslední se ziskem 0,47 procenta hlasů. Sehnal vlastní finanční skupinu SPGroup, pod níž spadá mimo jiné výstaviště v pražských Letňanech a pojišťovna Slavia. V Čestlicích má akvapark a hotel.

Režisér Miloš Forman byl jednou z největších osobností československé nové filmové vlny 60. let a zdaleka nejúspěšnějším českým filmařem, který se prosadil i v zahraničí. Za své snímky získal dva Oscary, zemřel letos v dubnu ve věku 86 let. Jeho synové, dvojčata Petr a Matěj, řadu let provozují Divadlo bratří Formanů.