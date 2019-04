Ať firmy zveřejňují údaje o rozdílech platů mužů a žen, navrhuje ombudsmanka

před 44 minutami

Zaměstnavatelé s vyšším počtem pracovníků by podle ombudsmanky Anny Šabatové měli mít povinnost pravidelně zveřejňovat údaje o rozdílech v odměňování svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Pokud by ji nesplnili, nemohli by se ucházet o veřejné zakázky. Ostatní zaměstnavatelé by museli uvést průměrnou odměnu mužů a žen vykonávajících stejnou práci na žádost odborové organizace nebo i jednotlivého zaměstnance.

Jde o jeden z desítky návrhů změn v zákonech, jak je Šabatová doporučila ve výroční zprávě o činnosti veřejné ochránkyně práv za loňský rok. Zprávu nyní dostali poslanci. Průhlednost platů a mezd je podle ní předpokladem pro spravedlivé odměňování, jak je garantuje zákoník práce. "Ačkoliv zákon takto chrání zaměstnance po mnoho let, toto právo bývá v praxi nevymahatelné, protože zaměstnanci si protiprávního jednání zaměstnavatele často nejsou vůbec vědomi. Proto je přístup k informacím zásadním předpokladem, aby zaměstnanci mohli spravedlivé odměny dosáhnout," popsala Šabatová. Ombudsmanka z toho důvodu také navrhuje skoncovat s praxí, kdy zaměstnavatelé zavazují své pracovníky k mlčenlivosti o jejich odměně. Zaměstnanci by takový závazek nemuseli podle jejího námětu respektovat. Zaměstnavatelé by také museli uvádět výši nabízené odměny už v pracovní inzerci. "Větší informovanost zaměstnanců může také vytvářet tlak na zvýšení odměn u nejhůře placených zaměstnání," soudí Šabatová. Poukazuje na to, že s nerovným odměňováním se setkávají lidé se složitějším postavením na trhu práce, například zdravotně postižení, starší zaměstnanci nebo ženy po návratu z rodičovské dovolené. Český statistický úřad nedávno zveřejnil data, podle nichž byl mediánový výdělek žen v roce 2010 o 19 procent nižší než výdělek mužů, předloni se lišil o 15 procent, což činilo v absolutní hodnotě přes 4500 korun měsíčně. Největší propast byla v odměňování u vysokoškolsky vzdělaných a vyučených. Ženy s titulem pobíraly zhruba o čtvrtinu méně než muži, vyučené o víc než čtvrtinu. Ženská sleva v MHD nedává smysl, dokud nezrušíme patriarchát číst článek Šabatová také navrhuje například zakotvit neoprávněné použití omezovacího prostředku při poskytování zdravotních služeb jako přestupek, zvýšit odměnu dočasného pěstouna za péči o postižené dítě a upravit podmínky přijímací a maturitní zkoušky z českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Další z doporučení se týká třeba změny v poskytování peněžitého odškodnění za nemajetkovou újmu způsobenou diskriminací.