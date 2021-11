Firmě prezidentova poradce Martina Nejedlého někdo opakovaně půjčoval desítky milionů

Soud na žádost Aktuálně.cz a Respektu přiměl zveřejnit účetnictví firmu Famos Trading, kterou jako zdroj svých příjmů uvádí Martin Nejedlý. Dosud jejich utajováním porušovala zákon. Ukazuje se, že firma, která jako svou činnost uvádí poradenství, opakovaně získávala více než sto milionů korun na bezúročných půjčkách od neznámých subjektů. Zadlužená byla i v době, kdy sponzorovala stranu Zemanovci.

Prezidentův poradce Martin Nejedlý patří k malému okruhu lidí, kteří mají bezprostřední přístup k Miloši Zemanovi. Přitom nemá bezpečnostní prověrku, Zemanovi radí zdarma bez jakékoliv písemné smlouvy. Přesto má přímo v "prezidentském" paláci na Pražském hradě svou kancelář a ještě donedávna byl držitelem českého diplomatického pasu. Zároveň jako reprezentant Česka létá na zahraniční jednání do Ruska nebo Číny. Obsah schůzek však zůstává nejasný, protože se konají bez přítomnosti českých diplomatů.

Redakce Aktuálně.cz a Respektu loni upozornily, že těsně poté, co chtěl premiér Andrej Babiš odložit tendr na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany, se vydal Nejedlý jednat do Moskvy se zahraničněpolitickým poradcem prezidenta Vladimira Putina Jurijem Ušakovem. České tajné služby dlouhodobě varují, že dostavba Dukovan ruskými firmami může ohrozit bezpečnost republiky.

Na startu koronavirové epidemie Nejedlý odletěl společně s šéfem Česko-čínské komory Jaroslavem Tvrdíkem jednat do Číny. Krátce poté začalo ministerstvo vnitra od několika Tvrdíkem vybraných čínských firem nakupovat roušky. Podle pozdější zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu byly nákupy pro stát značně nevýhodné.

Na rozdíl od politiků či jiných vysoce postavených funkcionářů ale Martin Nejedlý nepodléhá žádné veřejné kontrole. Nemusí podávat majetková přiznání a ani není veřejně jasné, čím se živí.

Firma roky nezveřejňovala účetní závěrky

Když si v roce 2018 policisté Nejedlého pozvali jako svědka v kauze rozdělování sportovních dotací na ministerstvu školství, v protokolu do kolonky zaměstnání nadiktoval post jednatele ve společnosti Famos Trading, kterou dnes spoluvlastní s podnikatelem Pavlem Galuškou. I ten figuruje na oficiálním seznamu prezidentových poradců. Jejich společná firma byla jedním ze sponzorů kampaně, která Miloše Zemana vynesla na Hrad. Až dosud porušovala zákon, když v obchodním rejstříku nezveřejňovala účetní závěrky.

Na základě žádosti Aktuálně.cz a Respektu Městský soud v Praze firmu Famos Trading k jejich doplnění vyzval. Pokud by společnost neuposlechla, hrozila by jí pokuta, nebo dokonce zrušení. Z nově zveřejněných patnácti dokumentů z let 2005 až 2020 vyplývá, že Nejedlý dlouhodobě podniká za rozsáhlé podpory neznámých věřitelů. Firma u nich během let byla zadlužená až téměř 120 miliony korun.

V účetních závěrkách jsou dluhy evidované vždy jako nebankovní a krátkodobé - tedy splatné do jednoho roku. Nejedlého firma, která v některých letech téměř nevydělávala, podobnou částku opakovaně dlužila několik let. Čemu přesně se společnost s ručením omezeným Famos Trading věnovala, není jasné. V roce 2013 Nejedlý například řekl, že to bylo poradenství. To si také dlouhodobě do účetních závěrek píše jako nejdůležitější předmět své činnosti. Doplňuje ho zprostředkovatelská činnost a obchod s palivy.

Redakce Aktuálně.cz a Respektu Nejedlého oslovily v pátek, aby se k hospodaření své firmy vyjádřil. Ten si nechal otázky zaslat písemně. V pondělí reakci přislíbil. "Omlouvám se, ale myslím, že do zítra ano," odvětil v pondělí na dotaz, zda odpovědi stihne. V úterý večer nakonec místo odpovědí zaslal pouze vlastní otázky - například k hospodaření mediálního domu Economia či textům jeho novinářů. K firmě Famos Trading se nijak nevyjádřil.

Více než deset let utajené půjčky

Nejnovější účetní závěrka, kterou donedávna Nejedlý v obchodním rejstříku zveřejnil, byla z roku 2006. Firma měla podle ní za onen rok obrat necelé čtyři miliony korun, vydělala 160 tisíc a byla bez dluhů. Na bankovním účtu měla tisíc korun. Jak se hospodaření Nejedlého firmy vyvíjelo dále, zůstávalo až dosud utajeno.

Díky novým dokladům se ukazuje, že v následujícím roce Nejedlého společnosti někdo neznámý půjčil více než 19 milionů korun. V roce 2008 firma dlužila již 76 milionů, v roce 2009 pak 119 milionů. Neznámému věřiteli za to přitom neplatila téměř žádné úroky.

Půjčené peníze ale podle dostupných dokumentů ve společnosti nezůstaly. Podobné částky totiž Famos Trading ve zmiňovaných letech vykazovala i v kolonce krátkodobých pohledávek, které jsou opět splatné do jednoho roku. Obrat firmy tak z jednotek milionů poskočil za dva roky až na více než sto milionů v roce 2008.

Firma jako přestupní stanice

"Firma funguje dlouhodobě kvůli nebankovním půjčkám, které nemají jasný zdroj. Zároveň jsou uváděny jako krátkodobé závazky před splatností, takže se dá předpokládat, že se jejich skladba v čase výrazněji měnila. V účetní závěrce není nijak vysvětlen původ peněz a aktivita firmy popsaná v účetních závěrkách působí velice nestandardním způsobem," uvádí šéfanalytik Transparency International Milan Eibl.

"Příkladem může být, jak se vůči závazkům skokově zvedají krátkodobé pohledávky. Podobný způsob by se zvolil ve chvíli, když by se jednalo o peníze, jejichž původ má být zakryt. Firma v tu chvíli slouží pouze jako přestupní stanice," doplňuje Eibl.

Jak a kdy půjčené desítky milionů z Famos Trading zase odtékaly, není jasné. Většinu krátkodobých pohledávek vůči neznámým subjektům v jednotlivých letech společnost eviduje pod kolonkou "z obchodního styku". Může tedy jít například o faktury, které Famos Trading někomu vystavila za zboží či služby a jejich příjemce je ještě nezaplatil. Všechny ale byly krátkodobé, tedy splatné do jednoho roku.

Z dokumentů lze vyčíst, že firmě s největší pravděpodobností někdo každoročně půjčoval, a to až 120 milionů korun. I mezi lety 2010 a 2014, kdy výrazně omezila svou činnost a její obrat se z vyšších desítek milionů korun opět propadl na jednotky milionů.

I v tomto období ovšem firma zároveň vykazovala, že jí neznámí obchodní partneři obdobnou částku, jako získávala od neznámých subjektů, zase dluží. Například v roce 2013, kdy měla firma obrat zhruba dva miliony, zapsala do účetnictví, že jí někdo za stejný rok dluží více než 110 milionů. Opět mohlo jít o nesplacené faktury s maximálně roční lhůtou splatnosti.

V roce 2015, kdy už Miloš Zeman úřadoval na Hradě (funkce prezidenta se ujal v březnu 2013), ale přišel zvrat - dluhy Famos Trading prudce poklesly o téměř 100 milionů korun. Podobně se snížily i pohledávky, které firma Martina Nejedlého a Pavla Galušky měla vůči dalším stranám.

"Není jasné, jak firma, která předchozí čtyři roky měla nulové tržby a nevyvíjela prakticky žádnou aktivitu, mohla náhle skokově snížit závazky i pohledávky o cca 100 milionů," upozorňuje Eibl.

Stamiliony korun přitom protékaly firmou, která neměla téměř žádné zaměstnance. Až do roku 2013 vykazovala dva pracovníky, kteří ji dohromady stáli asi milion korun ročně. V roce 2015 přibyl další. Následně měla společnost pět lidí a platila za ně ročně celkem 1,7 milionu. V průměru tedy asi 28 tisíc korun měsíčně, včetně všech odvodů státu.

Jiné dluhy za Nejedlého zaplatili Rusové

Během zmiňovaného období mezi lety 2010 a 2014, kdy se společnosti rapidně propadl obrat, Nejedlý tvrdil, že ho firma neživí a ani ji neřídí. V roce 2013 deníku MF Dnes řekl, že se Famos Trading věnuje poradenství, pokryje své náklady a má obrat v řádu milionů. "Většinu současných příjmů pobírám jako ředitel a jednatel společnosti Lukoil Aviation Czech," jmenoval tehdy svou druhou společnost, kterou spoluvlastnil s ruským ropným gigantem Lukoil.

Lukoil Aviation Czech v roce 2007 získal bez tendru lukrativní smlouvu od státu a stal se největším dodavatelem paliva na pražském mezinárodním letišti. Podle údajů v účetních závěrkách udržovaly firmu při životě úvěry od ruského Lukoilu. Toto podnikání ale Nejedlému příliš nevyšlo. Česká pobočka Lukoilu prodělávala desítky milionů a nakonec skončila s dluhy přesahujícími sto milionů korun. Navíc od státu dostala za nedodané palivo pokutu 30 milionů.

Sankci i další dluhy firmy nezaplatil jednatel Nejedlý, ale přes prostředníky výhradně druhý společník, ruský Lukoil, který do firmy podle zprávy o likvidaci poslal v letech 2015 a 2016 ve třech splátkách kolem 180 milionů korun.

Sponzorské dary od silně zadlužené firmy

Nicméně i přes své vysoké dluhy Famos Trading rozesílala sponzorské dary. V roce 2009 sponzorovala Karlovarský filmový festival. Jakou přesně částkou, není jasné, ale partnerem se stala vedle velkých korporací - pivovaru Budvar, pojišťovny Axa nebo banky Unicredit. A to i přesto, že za daný rok v účetní závěrce podepsané Martinem Nejedlým uvádí prodělek padesát tisíc a dluhy téměř 119 milionů korun.

Famos Trading poslala výrazné dary i subjektům stojícím za kampaní, která v roce 2013 vynesla Miloše Zemana na Hrad. V roce 2012 firma věnovala 400 tisíc korun Straně práv občanů - Zemanovci. Politickému uskupení (tehdy ho vedl nynější vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář) tak společnost poslala skoro polovinu svého tehdejších ročních výnosů, které činily 930 tisíc korun. Firma skončila ve ztrátě téměř 1,9 milionu korun a s dluhem 119 milionů. Dalšího čtvrt milionu Famos Trading poslala Zemanovcům v roce 2013, kdy skončila se ztrátou 132 tisíc korun.

Za rok 2014 nahlásil spolek Přátelé Miloše Zemana, který se předtím na prezidentské kampani také podílel, milion korun z cizích zdrojů. A jako jednoho ze dvou nejvýznamnějších dárců přiznal právě Famos Trading. V tento rok už sice Nejedlého společnost vydělala 3,2 milionu, ale zároveň téměř 121 milionů dlužila.

Mimochodem sám Martin Nejedlý daroval mezi roky 2010 a 2016 straně blízké Zemanovi celkem na 2,7 milionu. Jeho společník z firmy Famos Trading Pavel Galuška pak 900 tisíc korun.

Nejedlého firma měla stamilionový obrat, neplatila ale téměř žádné daně

Účetní závěrky rovněž dávají nahlédnout do toho, jaké firma odváděla daně. Od roku 2007 vykázala ve většině let ztrátu, nebo jen minimální zisk. Za devět let vydělala lehce přes čtyři miliony korun. Nebylo tak téměř co danit. Od roku 2015 už výsledek hospodaření v účetních závěrkách neuvádí.

Policisté přitom Nejedlého podezřívali, že si jeho společnost zisk snižovala fiktivně, aby se tak daním vyhnula. Famos Trading figurovala ve vyšetřování obřích daňových úniků, upozornila v roce 2017 Česká televize.

Princip obchodů byl podle detektivů jednoduchý - firmy si objednávaly předraženou reklamu na koncertech, sportovních zápasech či závodech aut. Snížily si tak účetně zisk a tím i daně, které musely platit státu. Navíc uplatňovaly odpočet DPH. Většinu utracených peněz pak ale podle policie majitelé zapojených firem vrátili skrytě v hotovosti zpět.

Podle faktur, které měli reportéři k dispozici, si Famos Trading objednala od policií stíhaných firem reklamu celkem za 11 milionů. Nejprve nejpozději v říjnu 2007 objednala reklamu za 1,6 milionu. Dle účetní závěrky ve stejném roce firma s obratem přes 60 milionů skončila v plusu 866 tisíc a na daních zaplatila jen čtvrt milionu.

Mezi prosincem 2007 a červencem 2008 pak přišly další faktury za reklamu za více než 4,7 milionu. Další smlouvu na 4,76 milionu pak uzavřela Famos Trading v červenci 2008. Ve stejném roce tak společnost při obratu 113 milionů vydělala 4,3 milionu a na daních zaplatila necelý milion.

Nejedlý zůstal jen mezi podezřelými

Famos Trading v té době sídlila v pražské Opletalově ulici, kde využívala stejné kanceláře, v nichž měla předtím sídlo strana Zemanovci. Později zde úřadovala i firma Competitive Edge Advisors, která byla do obchodu s reklamou zapojená. Vlastní ji jeden z obviněných, Bronislav Mikyska, který dle policistů byl jednou z hlav systému krácení daní. Martin Nejedlý se s ním zná už z doby, kdy spolu hráli první ligu ve volejbale za Zbrojovku Brno.

Mikyska skončil za krácení daní u soudu. Martin Nejedlý zůstal pouze podezřelý. Policie mu nedokázala, že i reklama objednaná jeho firmou byla fiktivní, ani to, že peníze zaplacené za propagaci dostal zpět.

Jak se obrat a zisk firmy spoluvlastněné poradcem prezidenta vyvíjely od roku 2016, už ze zveřejněných účetních závěrek vyčíst nelze. Firma to v nich přestala uvádět.