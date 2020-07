"Faktury byly jen naoko". Bílí koně popisují, jak Zemanovi sponzoři krátili daně

Ještě než firmy poslaly stovky tisíc straně, která sponzorovala Zemanovy prezidentské kampaně, dle detektivů stát o srovnatelné peníze připravily. HN a Aktuálně.cz získaly svědectví bílých koňů, kteří dělali obchody se sponzory SPOZ. Transakce byly podle výpovědí z velké části jen fiktivní. Část donátorů strany byla i podle policie součástí pavučiny, která stát okradla na daních o desítky milionů.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) minulý týden provedli zásah, při němž udělali 30 domovních prohlídek a obvinili deset lidí z účasti na rozsáhlém systému krácení daní. Podle pátrání Hospodářských novin a Aktuálně.cz navazují na stíhání další devítky lidí, po nichž jde už dva roky za podobnou činnost jihočeská hospodářská kriminálka. Samotní sponzoři mezi stíhanými ale dle dostupných informací zatím nejsou.

"Jde o vědomé zapojení těchto subjektů do podvodné struktury. Vykazované obchody nemají zjevně žádný ekonomický smysl a jediným jejich účelem je vylákání výhody DPH ze státního rozpočtu," popsali policisté ve dva roky starém obvinění, které mají redakce k dispozici.

Tehdy rozkryli jen část sítě, kterou propojují stejní "řídicí důstojníci". Nynější akce, na níž se pod krycím jménem Lesník podílelo na 150 policistů, svědčí o tom, že prověřování neskončilo. "Skupina osob složená jak z občanů České republiky, tak i občanů bývalého Sovětského svazu, měla vytvořit promyšlenou síť společností určenou k vyhotovování faktur znějících na fiktivní plnění," doplnil nyní mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Pod drobnohledem policistů je i firma Astacus. Celkem pět zaměstnanců jejího majitele Michala Pechana na účet Strany práv občanů Zemanovců (SPOZ) v posledních letech naposílalo minimálně 830 tisíc korun, jak dříve informovali Reportéři ČT.

Strana přitom ve zvolení Zemana prezidentem hrála důležitou roli, protože financovala jeho volební kampaně. U té poslední v roce 2018 Zeman přiznal, že mu poskytla nepeněžité dary za 1,3 milionu korun. Navzdory tomu, že se tehdy zmítala ve finančních problémech.

A Michal Pechan je od doby, co se Miloš Zeman stal prezidentem, na Hradě mimořádně úspěšný. Naposledy vloni v prosinci podřízení kancléře Vratislava Mynáře, někdejšího předsedy SPOZ, pronajali společnosti Astacus exkluzivní prostor za katedrálou svatého Víta. Až do konce Zemanova funkčního období v turisty nejnavštěvovanějším místě v Česku může pořádat vánoční a velikonoční trhy.

Lukrativní kšeft na vánoční trhy na Hradě získal Pechan bez výběrového řízení už v roce 2016. Obchod byl pro něj o to výhodnější, že podle detektivů výrazně ušetřil na daních. Snižoval si totiž neoprávněně objem DPH, kterou po něm za prodané zboží stát chtěl.

Statisícové faktury na Silvestra. Od barmana s exekucemi

Redakce transakce podrobně zmapovala. Například právě na Silvestra 2016, v poslední možné dva dny, Pechan finančnímu úřadu nahlásil hned osm obchodů s firmami Krotitelé SEO a Petit Service. Pechan tvrdil, že jim za jejich služby zaplatil téměř milion, a může si tak snížit daně odváděné státu.

Obě firmy však tehdy řídili bílí koně a ve skutečnosti s nájemcem Hradu neobchodovali. Společnost Krotitelé SEO, která se na svém webu chlubí, že firmám radí s vylepšením pozice stránek v internetových vyhledávačích, v té době vlastnil brněnský barman s několika exekucemi za statisíce Petr Kopecký. Aktuálně.cz a Hospodářské noviny získaly jeho výpověď.

Podnikatelem se dle svých slov stal, když ho oslovil jeho známý, restauratér z Brna jménem David Solař, aby se za v součtu 20 tisíc korun stal jednatelem hned dvou pražských firem. Později na sebe nechal napsat ještě další společnost. Jeho přítelkyně a její bratr přibrali také každý po jedné. Firmy se následně zapojily do krácení daní.

"Přišel pan Solař, dal mi papíry k přepisu. O tom, co ta firma dělala, fakt nevím. Nevím, zda měla zaměstnance, kdo jí vedl účetnictví, zda měla nějaké sklady či pobočky. Každý měsíc jsem dostal zhruba deset tisíc korun. Jednou na parkovišti, příště u obchoďáku," popsal u policejního výslechu Kopecký, jak fungovala firma Krotitelé SEO, kterou oficiálně vedl.

Kopecký navíc zdůrazňuje, že i když byl dle obchodního rejstříku za podnikání zodpovědný, vůbec se o něj nezajímal. A nevystavoval tedy ani žádné faktury firmě podnikající na Hradě.

Peníze za faktury vybírali z bankomatu a vraceli

Fiktivní vlastníci měli podle policie jen jediný úkol. Peníze, které jim firmy za údajné zboží či služby platily, vybírali z bankomatu a v hotovosti vraceli zpět plátci. Dle policistů se tak dělo ve stovkách případů. Dovozují, že operace stát připravily na daních celkem o desítky milionů korun.

"Měsíčně jsem chodívala vybírat hotovost a tu ihned celou předávala. Jednou to bylo přes milion, obvykle kolem dvou set tisíc," popsala jedna z žen, s níž se HN a Aktuálně.cz podařilo mluvit. V systému, do kterého ji získal "náborář" Solař, byla šest let. S redakcí hovořila pod zárukou anonymity kvůli obavám o svou bezpečnost.

Jak ona, tak i další svědek si vzpomínají, jak Solař a jeho spolupracovníci zmiňovali financování politických stran. "Solař o tom mluvil, ale podrobnosti nevím," potvrdila žena. "Říkali mi, že financují politiky - měli tam nosit nějaké peníze na kampaně," doplnil další svědek.

Solaře se redakci kontaktovat nepodařilo. Na Mírově si odpykává už dva roky trest za jiný podvod. Celkem dostal 13 let, protože mu soud přičetl pět let za porušení předchozí podmínky.

Jednatelkou firmy Petit Service se později stala Solařova expřítelkyně a někdejší servírka Klára Malinová. Od koho firmu převzala, kdo jí dělal účetnictví nebo jestli platila daně, ale nemá ponětí. "Vstoupila jsem tam, protože mě o to požádal Solař. Co společnost dělala, vůbec nevím," uvedla Malinová.

Další fiktivní obchody sponzorů Zemana

Pechan ale finančnímu úřadu na Silvestra 2016 vykazoval i další statisícové obchody. Téměř třičtvrtě milionu prý utratil u firem Bigbone a Napoletino. S Napoletino si statisícové faktury vyměňoval i v následujících letech. Dle detektivů opět jen naoko s cílem připravit stát o peníze.

Bigbone vlastní manažerka z Pechanova klubu Theatro Jana Bendová, která sama Straně práv občanů Zemanovcům v roce 2015 poslala na 100 tisíc korun. Dalších 200 tisíc poskytla samotná Bigbone. Firma Napoletino byla zase napsaná na trenéra z Pechanova fitcentra Michala Uzla. Zemanovcům z ní v té době putovalo 300 tisíc.

To vše v době, kdy místopředsedou Zemanovců zodpovědným za financování byl prezidentův nejbližší poradce Martin Nejedlý. "Nebyli jsme součástí ničeho protiprávního. Ve straně probíhaly kontroly, ty nic neodhalily, žádný problém nám nebyl předložen," uvedl k tomu Nejedlý.

Michala Pechana, jehož zaměstnanci a firmy Zemanovce sponzorovali, prý Nejedlý vůbec nezná a neví, proč straně peníze posílal. Na otázku, proč tedy Pechanovy firmy získávají od Hradu lukrativní zakázky, nejdříve odpověděl, že neví, poté, že se nebude vyjadřovat, a ukončil hovor.

Vazba na Putinova právníka Ještě než Napoletino převzal Pechanův zaměstnanec fitcentra a poslal jejím prostřednictvím statisíce SPOZ, ovládala ji struktura společností kolem Adamovských strojíren a železáren.

I lidé kolem této firmy Zemanovcům naposílali celkem na 12 milionů korun. V době, kdy ji ovládal švýcarský právník Fabio Delco.

Ten je známý vybudováním struktury firem pro dobrého přítele ruského prezidenta Vladimira Putina - violoncellistu Sergeje Roldugina. Kauza Panama Papers před časem odhalila, že prostřednictvím firem v daňových rájích hudebník ovládá majetek v hodnotě stamilionů dolarů.

Delco má vazby i na Pechana. Společně s ním ovládal českou společnost Stegenato.

Mezi sponzory SPOZ jsou přitom firmy s italsky znějícími názvy, které zakládal jediný Brňan Daniel Janda. Ten krom Stegenada stál třeba i u zrodu firem Indimenta (dnes Adamovské strojírny), Formicola nebo právě Napoletino. Všechny Zemanovcům darovaly stovky tisíc.

Pechan jakékoli zapojení do podvodných řetězců odmítá. "Jsou to bezmála dva roky, co jsme podávali na policii vysvětlení. Od té doby nás nikdo nekontaktoval s jakýmikoli závěry, a proto nemám, co bych měl komentovat. Mohu jedině opakovaně tvrdit, že naše společnosti nemají s krácením daní nic společného," řekl HN podnikatel v gastronomii Pechan.

Ovšem trojice firem, které Pechan či jeho příbuzný řídí, dle detektivů dokonce měla v systému v dalším případě vlastní řetězec. Firmy si v něm podle vyšetřovatelů fiktivně přeprodávaly zboží jen mezi sebou. "Řetězec je tvořen obchodními společnostmi Pralinka, Astacus, Infiteam, přičemž společnost Astacus si neoprávněně uplatnila nárok na odpočet DPH z fiktivních zdanitelných plnění přijatých od společností Pralinka, Infiteam," vykreslili detektivové.

Skupina přitom ovládala celou rozsáhlou síť firem. Že jsou jen bílí koně, detektivům při výsleších přiznala řada těch, kteří jsou jako jednatelé a majitelé uvedeni v obchodním rejstříku. Samotný systém bílých koňů podle výpovědí, které podali na policii, organizoval Brňan David Solař.

Solař přitom kauzu spojuje ještě s třetím rozsáhlým vyšetřováním krácení daní. Aktuálně.cz a HN už popsaly, že se na něm dle detektivů podílel exbodyguard Radovana Krejčíře Miloslav Potiška a podvodně získané peníze měly posloužit k odstartování dalšího podvodu - prodeji dluhopisů na údajné pěstování kávy v Kongu za 800 milionů korun. I v tomto případu je Solař stíhaný a hrozí mu až deset let vězení.

HN a Aktuálně.cz se podařilo mluvit s několika dalšími spolupracovníky obviněného Solaře. Ti mu dle zdrojů pomáhali řídit systém bílých koní nebo je sami dělali - vystupovali jako jednatelé či majitelé společností, jež ale ve skutečnosti ovládal a vlastnil právě Solař. Dle nich ale nebyl mozkem systému.

"Solař byl mezičlánek. Takový bílý kůň v lepším postavení," řekla HN jedna z žen. A ukazuje na jihočeskou podnikatelku Martinu Matyšovou a jejího spolupracovníka Karla Čabana. Ty jihočeští policisté ve dva roky staré kauze, v níž figurují i sponzoři Zemana, obvinili. A Matyšovou stíhá i NCOZ. "Faktury a související účetní doklady pro tuto skupinu měla zpracovávat pětačtyřicetiletá žena z jižních Čech, která je již za podobnou činnost trestně stíhána," konstatoval obecně mluvčí Ibehej.

Krácení daní jako služba

"Mozkem těch podvodů byla Matyšová s Čabanem. To oni získávali klienty - lidi, kteří si chtěli u svých firem optimalizovat DPH. Matyšová byla vyhlášená tím, že to umí. Většinou se jednalo o jejich přátele, kterým se nechtělo platit vysoké daně. K tomu využívali Solaře, který zajišťoval firmy," popsal pro HN jeden ze Solařových spolupracovníků.

Ani Matyšovou se Aktuálně.cz a HN kontaktovat nepodařilo, od minulého týdne je totiž ve vazbě. Soud to zdůvodňuje snahou zabránit jí, aby pokračovala v trestné činnosti a aby ovlivňovala svědky.

Solařova spolupracovnice, na kterou psal některé ze svých firem, jež právě k daňovým podvodům využíval, popsala, že postupně zjistila, že společnosti z větší části obchodují jen fiktivně. "Ze začátku mi krmil uši, říkal, že jezdí kamiony se zbožím - a oni skutečně někdy dojeli na sklad, co byl za Brnem. Myslela jsem tedy, že prostě jenom přeprodává, obchoduje. Vypadalo to, že něco dělá - něco byl olej, potvrzovala jsem i ovocné sirupy a maso. Ale nikdy jsem do toho pořádně neviděla," přiblížila HN žena.

Podle jednoho ze svědků se Matyšová se Solařem seznámili přes společného brněnského známého, později se stali životními partnery. Solař si dokonce nechal na ruku vytetovat její iniciály "MM".

Solař s Matyšovou zakládali i firmy v zahraničí - v Rakousku, Maďarsku nebo na Ukrajině. "Zboží, u něhož deklarovali úřadům, že s ním obchodují, potřebovali někam vyvézt. K tomu využívali tyto firmy. Ale ze zahraničí sem třeba dováželi maso - kuřata, ale to zas jen kvůli zisku z DPH," uvedl další jejich bývalý spolupracovník.

I za to dnes Matyšovou policisté stíhají. Dle nich se podílela na karuselových podvodech s DPH, když se svou firmou M&T Úklid do zahraničí vyváželi na oko například čisticí prostředky.

Až do loňska ovšem stejná společnost mimo jiné i uklízela kasárna a další objekty ministerstva obrany. Od roku 2009 za to inkasovala desítky milionů korun. Okolnosti zakázek přitom opakovaně kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad, podle kterého ministerstvo zásadně chybovalo jak v jejich vypisování, tak i nastavení kontroly.

Kdo Zemanovi zaplatil cestu na Hrad? Před svým opětovným zvolením v roce 2018 Miloš Zeman čelil výrazné kritice za netransparentní financování své volební kampaně. Kdo mu cestu na Hrad zaplatil, není ověřeno doteď.

Zemanovi blízká partaj Strana práv občanů Zemanovci (SPOZ) vyúčtovala nepeněžitá plnění v hodnotě zhruba 1,3 milionu korun. Navzdory tomu, že byla tehdy dle médií ve velmi špatné finanční kondici.

Dalších více než 11 milionů poskytl spolek Přátelé Miloše Zemana, v jehož čele stojí kancléř Vratislav Mynář a figuruje v něm i poradce Martin Nejedlý. Zeman tak obešel zákon, protože jako dárce uváděl spolek, ale ne donátory, kteří poslali peníze jemu.

Po tlaku údajných donátorů odtajnil seznam pár hodin před volbami přímo Miloš Zeman v živém televizní debatě České televize. Dle tehdejší analýzy MF Dnes a Respektu mezi uváděnými dárci byla firma zadlužená stamiliony. Tři sta tisíc podle prezidenta daroval hospodský z vesnice a 1,7 milionu právníci, kteří kancléři Mynářovi pomáhali s kontroverzním nákupem jeho vily a navíc získávají bez výběrového řízení milionové zakázky v sídle prezidenta v Lánech. Když se Martin Veselovský v DVTV opakovaně ptal přímo tehdejšího předsedy SPOZ Jana Veleby, který byl současně i členem spolku Zemanových přátel, odkud peníze na kampaň jsou, politik to nedokázal vysvětlit a odešel ze studia.