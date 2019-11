Firma, přes kterou tekly peníze čínské ambasády, se přejmenovala. Informace tají dále

Soukromá firma Středisko bezpečnostní politiky, přes kterou přiteklo milion korun od čínské ambasády na pořádání akcí na Karlově univerzitě, změnila název. Doteď se jmenovala stejně jako univerzitní výzkumné Středisko bezpečnostní politiky. Nyní je k dohledání jako Multilateral Consulting & Analysis. Kolik peněz přes společnost proteklo, ale v obchodním rejstříku dále tají.

Ještě před pár dny mělo výzkumné Středisko bezpečnostní politiky, které funguje na Karlově univerzitě, své dvojče. Stejně se jmenovala i soukromá firma - Středisko bezpečnostní politiky s. r. o.

Patří přímo akademikům Univerzity Karlovy, kteří mají nezávisle pracovat na výzkumu bezpečnosti Česka. Deník Aktuálně.cz však zjistil, že do jejich společnosti poslala více než milion korun ambasáda Číny, před jejímž vlivem dlouhodobě varuje BIS. Peníze byly určené na pořádání konferencí o komunistickém státě zaštítěných přímo rektorem Tomášem Zimou, a dokonce i na výuku na univerzitě.

Firma ale nyní změnila název. K dohledání v obchodním rejstříku už je pod novým jménem Multilateral Consulting & Analysis s. r. o.

Důležité údaje v listinách chybí

Spolumajitelé firmy, mezi nimiž je nyní už bývalý šéf Česko-čínského centra Karlovy univerzity Miloš Balabán, akademik UK Jan Ludvík a dosavadní finanční a projektová manažerka univerzitního střediska Mirka Kortusová, se svérázně vypořádali i s povinností zveřejňovat informace o hospodaření firmy. Zákon totiž nařizuje, aby v obchodním rejstříku zveřejňovaly firmy účetní závěrky, což od vzniku společnosti v roce 2015 Balabán a spol. ignorovali.

Nyní rejstříkovému soudu poslali zcela netypicky jen tu část dokumentů, z nichž nelze vyvodit, kolik do firmy celkem přiteklo peněz či kolik si její spolumajitelé vyplatili jako zisk. Navzdory tomu, že jednatel firmy a akademik UK v jedné osobě Libor Stejskal v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdil, že vše zveřejní.

"Ano, je to v souladu se zákonem a všemi předpisy. Lze to z toho vyčíst," tvrdil minulý týden Stejskal.

Dokumenty jsou však nekompletní a lze tak jen hádat, kolik peněz do firmy nateklo. Lze z nich vyčíst snad jen to, že loni firma platila jednoho zaměstnance, který dostal 100 tisíc. A na účtu měla na konci roku 300 tisíc, které ale nebyly její.

Akademici mezi tím přestali komunikovat a najali si PR agenturu Donath Business & Media. Ani ta ale na žádné otázky Aktuálně.cz doteď neodpověděla.

Pro koho pracujeme, nemůžeme říct

Pod hlavičkou univerzitního Střediska bezpečnostní politiky pořádal Balabán pravidelně bezpečnostní konference. Zval na ně ty nejvlivnější postavy české bezpečnostní komunity, zákonodárce i ministry. I v těchto případech - stejně jako čínská ambasáda - ale partneři konferencí dle dostupných dokumentů nepřispívali přímo univerzitě, ale platili soukromé s. r. o.

Celkem Balabán vedení fakulty přiznal, že na konference konané na FSV vybral přes svou firmu v letech 2015 až 2019 na 3,3 milionu korun. Akademici a zároveň spolumajitelé firmy uvedli, že ve všech případech peníze použili na náklady akcí.

Klientů ale firma měla zřejmě více. Její podnikání však Stejskal bagatelizoval s tím, že peníze, které z firmy dostává, se rozhodně nedají porovnávat s jeho mzdou.

"Čas od času tam nějaká dílčí činnost probíhá. Je to pro zákazníky, když máme čas a kapacitu a někdo chce něco připravit. Ale je to nárazově. Jsme zaměstnanci Fakulty sociálních věd a pracovní dobu samozřejmě máme vyplněnou univerzitními projekty. Toho času nezbývá moc," tvrdil Aktuálně.cz Stejskal.

A odmítl odhalit, pro koho zaměstnanci Karlovy univerzity také pracovali. "To vám nemůžu říct. Jsou to komerční subjekty a já nemám žádné vědomí o tom, že by s tím souhlasily. Ale jsou to firmy různého typu, které si od nás nechávají dělat ryze odborné práce - bezpečnostní poradenství. Je to ale věc naprosto běžná. V akademickém prostřední podniká každý druhý," popisoval Stejskal.

Obojí uvedl ještě před tím, než ho redakce konfrontovala s tím, že firmě, za niž zodpovídá, proplatila čínská ambasáda 1,2 milionu korun za pořádání konferencí Česko-čínského centra zaštítěných rektorem Tomášem Zimou. A další sedmdesátitisícovou fakturu si akademici naúčtovali i za výuku předmětu o Nové hedvábné stezce, která dle sinologů papouškovala čínskou propagandu.

Děkanka Fakulty sociálních věd Alice Němcová Tejkalová reagovala spuštěním auditu, který má hospodaření střediska zkontrolovat. A i jednatelé soukromé firmy jí slíbili, že nechají nezávislou auditorskou firmu provést forenzní audit účetnictví své společnosti. Záležitosti se také v úterý bude rozsáhle věnovat akademický senát fakulty.

Rektor Zima se nyní snaží od Balabána odstřihnout a tvrdí, že o tom, že soukromá firma fakturuje statisíce čínské ambasádě na konference, které osobně zaštítil, nevěděl. "V případě, že kontroly UK odhalí další vážné pochybnosti ohledně fungování s. r. o. ve vztahu k Univerzitě Karlově, jsem připraven obrátit se na orgány činné v trestním řízení," tvrdí Zima.

Za odměnu s UK zdarma do Číny Miloš Balabán také na Univerzitě Karlově vyučoval kurz o projektu čínské vlády Nová hedvábná stezka. I za ten jeho soukromá firma naúčtovala 69 206 korun čínské ambasádě. Dle zjištění Aktuálně.cz a Respektu nejlepší studenti, kteří se kurzu účastnili a Balabán je vybral, navíc dostali osmidenní zájezd do Číny kompletně placený čínskou ambasádou. Šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka přitom paradoxně právě před týdnem ve sněmovně varoval před tím, že Čína vytipovává vědce a další důležité osoby v Česku, zve je do Číny a snaží se je dostat na svou stranu a získat od nich informace. Více čtěte zde…

Spoluautor je redaktorem Respektu.