Stavební firma někdejšího mocného bosse ODS krátila daně, ve hře jsou miliony korun

Společnost Severočeská stavební se v Ústeckém kraji řadila k nejvýznamnějším firmám působícím ve stavebnictví. Jejím majitelem byl dlouhé roky Patrik Oulický, který platil za jednoho z nejmocnějších zákulisních hráčů Občanské demokratické strany. Podle nynějšího zjištění Aktuálně.cz přitom firma v tomto období neodváděla daně. Doplatit musí včetně penále téměř osm milionů korun.

Přesně 6 662 880 korun neodvedla Severočeská stavební na daních z příjmu právnických osob. Musí je zaplatit zpětně. Stejně jako penále ve výši 1 332 576 korun. Celkem jde o téměř osm milionů. Takto podle zjištění Aktuálně.cz rozhodl Finanční úřad v Ústí nad Labem, jehož verdikt po nesouhlasu firmy potvrdilo Odvolací finanční ředitelství.

Podle závěru finančního úřadu společnost nedoložila, že stavební práce při zakázkách pro její klienty odvedli subdodavatelé. V naprosté většině šlo o dělníky z Ukrajiny. Údajné náklady na ně přitom Severočeská stavební využila k tomu, aby si snížila základ daně. Proto jí úřady nařídily peníze státu doplatit.

Firma proti tomu brojila u soudu, podala žalobu na Odvolací finanční ředitelství kvůli jejímu pravomocnému rozhodnutí. Poslední verdikt padl podle zjištění Aktuálně.cz minulý týden u Nejvyššího správního soudu. Senát v čele se soudkyní Miluší Doškovou dospěl k závěru, že rozhodnutí o doměření daně včetně penále platí.

Severočeská stavební nedoložila práce

Ta fotka patří mezi ikonické. Snímek zachytil Patrika Oulického na kongresu ODS roku 2009 s balíkem pětitisícovek v ruce. U stolu s ním seděli další zákulisní hráči občanských demokratů: někdejší senátor a starosta Chomutova Alexandr Novák a pražský lobbista Ivo Rittig. Na chvíli se u nich zdržel také tehdejší místopředseda strany Petr Gandalovič. Fotografie jako by vystihla Oulického postavení ve straně.

Za čtyři měsíce od zmíněného kongresu spustil ústecký finanční úřad ve firmě Severočeská stavební kontrolu. Prověřoval, zda řádně odvedla daně za rok 2007. V rozhodné době byl Patrik Oulický stoprocentním majitelem společnosti a předsedou představenstva. Výsledkem kontroly bylo zmíněné doměření daně.

"Předloženými doklady a provedenými svědeckými výpověďmi nebylo prokázáno, že fakturované práce byly skutečně provedeny v deklarované výši za deklarovaná plnění," zněly klíčové argumenty, proč se finanční úřad a posléze odvolací ředitelství rozhodly daně doměřit.

Jednalo se o práce, které Severočeská stavební odvedla ve prospěch dalších významných regionálních firem s celostátním přesahem, jako byly Viamont, Insky nebo Komastav. Protože Oulického společnost neměla vlastní dělníky, prostřednictvím pěti schránkových firem si na ně najala pracovníky z Ukrajiny.

Případ nebyl promlčený

Severočeská stavební napoprvé ve sporu uspěla. Ústecký krajský soud rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství z procesních důvodů zrušil. Přistoupil na tvrzení firmy, že se kontroloři nesnažili s plným nasazením objasnit pravý stav věci. Nezajistili výslech nejméně jednoho jednatele ze subdodavatelských společností.

Po zásahu soudu proto Odvolací finanční ředitelství požádalo ukrajinskou stranu o mezinárodní právní pomoc. Na odpověď čekalo více než rok, ani po urgencích ukrajinské úřady nereagovaly. Se svědkem se spojit nepodařilo. Ředitelství případ uzavřelo stejně jako v předchozím případě. Potvrdilo doměření daně.

Následovala druhá žaloba. Tentokrát Severočeská stavební argumentovala, že její případ je promlčený, jelikož daně jí byly doměřeny po zákonné lhůtě. Soud jí v tomto nepřisvědčil. Podle něj finanční orgány během řízení závazné termíny respektovaly. Instance však firmě vyhověla v jiném ohledu, proto doměření daně opět zrušila z procesních důvodů.

Úřady měly podle soudce Václava Trajera vyslechnout Oulického coby klíčovou postavu firmy v rozhodném období, jeho nástupce na pozici šéfa představenstva Vítězslava Chalupeckého a majitelů a manažerů firmy Insky Jaroslava Štráchala a Lukáše Červinského. Odvolací finanční ředitelství se proti rozsudku bránilo u Nejvyššího správního soudu.

Výslech Oulického nebyl nutný

"Neprovedením výslechu Patrika Oulického a Vítězslava Chalupeckého jako svědků nemohlo dojít k vadě řízení, jež by mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci," zní klíčový závěr rozhodnutí senátu soudkyně Miluše Doškové, která verdikt vynesla minulý týden a jejž Aktuálně.cz prostudovalo.

Podstata rozhodnutí odvolacího ředitelství tedy obstála i bez toho, že dotyčné nepozvalo k výslechu. Soudkyně Došková navíc upozornila na zásadu, že důkazní břemeno v daňovém řízení nese firma. Ta musí dokázat, že daně řádně odvedla, nikoliv finanční úřad, že je neodvedla. Rozsudek ústecké krajské instance proto Nejvyšší správní soud zrušil.

"Podstatné pro posuzovanou věc je, že žalobkyně mohla vyjádření svých členů předložit písemně v průběhu celého řízení. Vadou řízení by bylo, pokud by jí nebylo umožněno uplatnit její práva a splnit povinnosti, zejména pokud by nedostala možnost k věci uvést všechno, co ví. Ze spisu však není zřejmé, že by bylo žalobkyni jakkoli bráněno se ve věci vyjádřit," uzavřela soudkyně.

Případem se znovu bude zabývat ústecký krajský soud. Soudkyně Došková mu nařídila, aby vypořádal zbylé námitky Severočeské stavební. Krajská instance už je však vyřídila v předchozím řízení v neprospěch firmy. Pokud se nestane něco mimořádného, bude muset závěr ředitelství o doměření daně potvrdit.

"To bylo lidí, co ke mně chodilo"

Redakce Aktuálně.cz chtěla o vyjádření požádat i samotného Oulického, ale přes opakované pokusy se ho zastihnout nepodařilo. Severočeská stavební reagovala, že se může vyjádřit jen vlastník, který však bude k zastižení až příští týden v pondělí. Většinový majitel Vítězslav Chalupecký působil v orgánech firmy už v době, kdy patřila Oulickému.

Stavební podnikatel a politik Patrik Oulický odešel z ODS v únoru 2013. Do té doby byl vlivnou figurou strany. S někdejším primátorem Ústí nad Labem Janem Kubatou (ODS), který je dnes jedním z poradců ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), se rekreoval v Thajsku v době, kdy Severočeská stavební získávala od města zakázky.

Oulický s Alexandrem Novákem a Danielem Ježkem, dalšími vlivnými hráči ODS v době předsednictví Mirka Topolánka a Petra Nečase, vlastnil budovu, v níž sídlil dotační úřad Severozápad. Kvůli machinacím s dotacemi v této instituci stojí Ježek a Novák spolu s dalšími 26 lidmi před soudem jako obžalovaní v největší dotační kauze novodobé české historie.

"To bylo takových lidí, co tam chodilo," citovaly Seznam Zprávy výpověď Oulického coby svědka během vyšetřování kauzy, když popisoval návštěvy ve své kanceláři v sídle úřadu. "Mohl bych způsobit trestní stíhání společnostem, ve kterých mám majetkový podíl," odmítl pak odpovědět na otázku, čím se živil. Policie ho nikdy z ničeho neobvinila.