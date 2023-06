Biochemik odkrývá temnou stránku výrobců drogerie. Dávejte si pozor, co kupujete

"Čistá krása" bez chemie neexistuje, říká propagátor vědy a influencer Fipah, který se prostřednictvím svých sociálních sítí věnuje především kosmetickým radám a vyvracení mýtů v odvětví. Vůbec nejhorší jsou podle něj značky takzvané "clean beauty" (čisté krásy). Užívat tyto produkty důrazně nedoporučuje. "Nejlepší by bylo, kdyby celé odvětví bylo smazané z povrchu," tvrdí nekompromisně.

Influencera a vystudovaného biochemika Fipaha na Instagramu sleduje téměř 14 tisíc lidí. Na svém účtu prostřednictvím příspěvků a videí popularizuje nepříliš známá fakta nejen o kosmetice. K ní se dostal zejména proto, že je podle něj plná mýtů.

"Mám silnou potřebu věci uvádět na pravou míru, to je ten hlavní důvod, proč se tomu věnuju," vysvětluje.

V souvislosti s tím zmiňuje i takzvaný greenwashing, tedy formu dezinformace šířené právě za účelem zvýšení povědomí o environmentálně pozitivním dopadu (nejen) kosmetických produktů.

"Je to začarovaný kruh, protože čím víc značky tlačí tuto 'zelenou' komunikaci, tím víc ji samozřejmě lidé přijímají a potom vlastně i žádají," tvrdí. A upřesňuje, že nejde o to, že by byla "clean beuaty" nebezpečná, problémem ale podle něj je, že pod nálepkou přírodního produktu se často skrývá zbytečně nefunkční a předražený výrobek.

"Například když si vytyčíme, že chceme použít nějaký vzácný přírodní extrakt, který pochopitelně nikdo nepoužívá, tak tím pádem musíme najít tu rostlinu a vytěžit ji v malém, což bude maximálně zvyšovat cenu. Ale přitom ta značka neumí podložit, že by ten přírodní extrakt byl nějaký lepší než třeba široce používané zvlhčovadlo glycerin," vysvětluje Fipah.

V kosmetice navíc podle něj neplatí rovnice "čím dražší, tím kvalitnější". "Cena nereflektuje kvalitu produktu, vy v ceně neuvidíte, jaká je kvalitní formulace. Každý produkt a každá značka má svého cílového zákazníka, takže my víme a marketingoví specialisté vědí, že jsou lidé, kteří mají pocit, že prémiové produkty jsou pro ně lepší a velmi rádi si je koupí," říká influencer.

