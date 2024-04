Fiala daroval Bidenovi výrobek české studentky. Takové ambice jsem neměla, přiznává

Studentka pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové Anna Martínková v roce 2022 dokončila jako svou školní práci skleněnou kropenku, která je poctou českému architektovi Janu Blažejovi Santini-Aichelovi. V pondělí ji premiér Petr Fiala přivezl jako jeden z darů americkému prezidentovi Joe Bidenovi. "Takové ambice jsem nikdy neměla, ale je to pro mě nádherná zpětná vazba," říká Martínková.

Jak vlastně došlo ke spolupráci mezi vámi a Úřadem vlády?

Úřad vlády mě oslovil na základě doporučení od pana profesora Ronyho Plesla, u kterého studuji na UMPRUM v ateliéru skla. Vláda měla zájem o moji tavenou plastiku takzvané kropenky, kterou jsem vytvořila při příležitosti výročí 300 let od úmrtí významného architekta Jana Blažeje Santini-Aichela. Celá práce se váže k historii Česka, k české architektuře a velmi významnému období barokní gotiky.

Takže vás přímo doporučil profesor Plesl a neprocházela jste žádným výběrovým řízením?

Ne. Na Úřadu vlády preferovali, aby šlo o někoho mladého. Chtěli podpořit nadaného umělce, a proto oslovili právě vedoucího mého ateliéru, který měl za úkol někoho z nás vybrat. Co vím, tak už předem bylo docela jasné, že vláda chce dovézt do Ameriky české sklo. To byl její hlavní motiv.

Dílo tedy vzniklo už předtím, takže jste ho nevytvářela přímo pro příležitost cesty premiéra Petra Fialy do Bílého domu…

Ano, je to moje školní práce z roku 2022, kterou jsem zaměřila na svůj prožitek ze staveb barokní gotiky. Šlo o moje sebevyjádření. Při loňském výročí úmrtí Santiniho jsem vytvořila ještě další dvě barevné varianty. Každá z nich vznikla jen jednou a nebudou už vznikat další.

Takže to, co teď bude zdobit kancelář amerického prezidenta Joe Bidena, je unikát.

Ano, přesně tak. Pro prezidenta jsme vybrali světle modrou variantu kropenky.

Když jste se dozvěděla, že vaše dílo poputuje až do Oválné pracovny, jak jste na to reagovala?

Pro mě je to obrovská čest a radost, že je kropenka vnímaná jako symbol pro český národ. Je to nádoba na svěcenou dobu, ale především má sloužit jako nástroj, který má za úkol komunikovat mezi člověkem a stavbou, do které má být umístěna.

Je to dílo s náboženským podtextem, do kterého je vtištěn půdorys kaple sv. Anny v Panenských Břežanech a geometrie staveb od architekta Santiniho. Těší mě, že se dílo setkalo s pochopením. A určitě mě nikdy nenapadlo, že se ocitne až v Bílém domě. Takové ambice jsem nikdy neměla, ale je to pro mě nádherná zpětná vazba.

Váže se ke kropence i nějaký osobní příběh?

Santiniho stavbám se věnuju už několik let. Je to pro mě hodně osobní téma. Santini byl veliká a poměrně záhadná osobnost, moc se toho o něm neví a to je to, co je na tom to nejpřitažlivější. Jeho stavby jsou absolutně unikátní, kloubí baroko a gotiku, což jsou dva úplně rozdílné slohy, ale v úplně nádherné vyústění. Santini pracuje hodně se světlem, symbolikou. Myslím si, že kdyby měl ve své době k dispozici sklo, pracoval by s ním.

Takže proto jste si vybrala práci se sklem?

Přesně tak, měla jsem potřebu na to navázat. Už od dětsví přicházím do kontaktu se Santiniho stavbami. Kropenka vychází z půdorysu kaple svaté Anny, což je úplně první stavba, kterou kdy vystavěl a kterou jsem já jako malá úplně první navštívila. V díle je pro mě hodně symboliky, a možná i proto je vůbec první kropenka, kterou jsem vytvořila, neprodejná. Je to můj osobní talisman a nedám jej nikdy z ruky.

