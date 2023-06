Fiala s Babišem se potkali v televizní debatě, první střet nastal v diskusi o inflaci

První samostatný televizní duel premiéra Petra Fialy (ODS) a předsedy nejsilnější opoziční strany Andreje Babiše (ANO) ve funkčním období Fialovy vlády přinesl podle očekávání konfrontaci a vzájemnou kritiku obou politiků. Zprvu se v televizi CNN Prima News obviňovali ze zavinění inflace, rozpory vznikly i v souvislosti s rozpočtem nebo dotační politikou státu.

Výrazná většina debaty se týkala ekonomických témat, došlo ale i na obrannou dohodu mezi ČR a Spojenými státy nebo na volby do Evropského parlamentu. Podle politologa Jana Kubáčka v debatě mírně zvítězil Fiala, ustál i nepříjemná témata. Pro Babiše bylo důležité ukázat, že je králem opozice, míní.

První střet nastal v diskusi o vysoké inflaci. Fiala prohlásil, že vláda za ni odpovědnost nenese, naopak podle expremiéra je příčinou loňské rozhodnutí vlády nestanovit cenové stropy na elektřinu u výrobců. Oba se naopak shodli, že považují za správné zrušení superhrubé mzdy, které podle některých ekonomů bylo významným proinflačním impulzem.

V debatě o schodku letošního rozpočtu premiér poznamenal, že se sice nevyvíjí dobře, nelze ale zatím říci, že vláda schválený deficit za celý rok ve výši 295 miliard korun nedodrží. V létě kabinet očekává příjmy z windfall tax, dividendu z ČEZ či peníze z evropských fondů, pak se uvidí, jaký je skutečný stav rozpočtu, míní.

Podle Babiše vláda neumí čerpat peníze z evropských fondů. Kritizoval také možné snížení rozpočtů ministerstev školství, průmyslu a obchodu či pro místní rozvoj v příštím roce.

Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 271,4 miliardy korun z dubnových 200 miliard korun. Je to nejhlubší rozpočtový deficit za prvních pět měsíců roku od vzniku České republiky.

Fiala stojí za konsolidačním balíčkem

Vláda podle Fialy stojí za nedávno představeným konsolidačním balíčkem a nebude ustupovat tlakům zájmových skupin. Kabinet ho schválí v nynější podobě, řekl. O tom, jaké konkrétní dotace vláda v balíčku škrtne, chce ještě jednat se zaměstnavateli a odbory. Babiš řekl, že by vláda měla usilovat o rušení dotací v celé Evropské unii, ne je řešit v Česku.

Ani jeden z politiků se nechtěl příliš vyjadřovat ke květnovému modelu agentury STEM, podle kterého by ANO vyhrálo volby s 33,5 procenta hlasů. Druhá by byla vládní ODS s 14,6 procenta, třetí Piráti s 10,8 procenta. Pod pětiprocentní hranicí pro vstup do sněmovny byly TOP 09, ČSSD, KSČM i KDU-ČSL.

Debatu následně stočili k volbám do Evropského parlamentu, které se uskuteční příští rok v červnu. Fiala zopakoval, že varianta společné kandidatury ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v koalici Spolu se velmi vážně zvažuje. Babiš za ANO sám zvažoval kandidaturu, nakonec se pro ni ale nerozhodl. O lídrovi kandidátní listiny podle něj musí rozhodnout hnutí.

Obranná dohoda

Poslední střet nastal u smlouvy o obranné spolupráci se Spojenými státy, kterou nedávno schválila vláda a musí ji podpořit také obě parlamentní komory. Fiala doufá, že ANO pomůže rychlému schválení dohody. Babiš ale žádá, aby vláda napřed zodpověděla otázky, které ANO ke smlouvě má a které se týkají případného pobytu amerických vojáků v Česku. Kritizoval kabinet, že staví opozici i občany před hotovou věc.

Při odchodu z televizního studia Fiala na dotaz řekl, že ho Babiš ničím nepřekvapil. Expremiér si postěžoval, že dostal v diskusi méně prostoru, od další účasti v televizních debatách ho to ale neodradilo.

Politolog Kubáček řekl, že oba zopakovali dlouhodobé argumenty, debatu vnímal jako jakousi poziční bitvu. Vydělal na ní ale podle něj o něco více Fiala, který do ní vstupoval v pozici jednoho z nejméně populárních premiérů od roku 1989. To, že se oba po dlouhé době střetli v televizní debatě, považuje za prvotní výstřel před děním ve sněmovně, v níž lze očekávat obstrukce.

Fiala podle Kubáčka chtěl ukázat, že je v dobré politické síle a že je pánem vládního pětikoaličního tábora. Pro Babiše zase bylo důležité ukázat, že se duelu s Fialou nevyhýbá, dokáže jej konfrontovat, udržet ve veřejném prostoru výroky o Fialově drahotě a chudobě, míní. Strategické pro Babiše podle politologa bylo ukázat, že je králem opozice a jediným Fialovým vyzývatelem.