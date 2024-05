Jednou jsme jim dali ránu a jak vyvádějí, říká Fiala. Proruský Babiš je prý nadsázka

Koalice Spolu si zaregistrovala doménu s předvolebním heslem hnutí ANO a na webovou stránku umístilo fotomontáž lídra opozice Andreje Babiše a jedničkou ANO do eurovoleb Klárou Dostálovou s ruskou vlajkou na tvářích. Premiér Petr Fiala v rozhovoru pro Aktuálně.cz tuto kampaň hájí.

Nepřibližujete se svým chováním k těm, kteří se v kampani chovají neférově?

K ničemu se nepřibližujeme. Podívejte se na sociální sítě hnutí ANO a Andreje Babiše, kde je každý den nenávistný a lživý útok. Na mě, na vládu, na všechny. A my jednou využijeme jejich neprofesionalitu a s určitou nadsázkou vlastně děláme negativní kampaň - a jak to nejsou schopni unést. Jak kvůli tomu vyvádějí. Když každý den útočí, musí také něco snést.

Říkali jste, že budete dělat pozitivní kampaň.

Naše kampaň je pozitivní, vidíme to v celé zemi. Podívejte, jaké billboardy máme.

Neztratíte určitou část voličů tím, co jste nyní udělali?

Neztratíme nikoho. Dnes je součástí každé kampaně poukázání na slabiny soupeře. Žádného slušného voliče neztratíme. Neztratili jsme ani v minulosti, když jsme něco takového udělali.

Neváhal jste, když vám marketingový tým či někdo jiný navrhl takovou část kampaně? Neměl jste pochybnosti?

Mně od počátku připadalo zajímavé poukázat na to, že někdo, kdo si zakládá na tom, že má skvělý marketing, udělá tak zásadní chybu. Mimochodem ti, kteří stále píšou, jak je ANO dokonalé, tady vidí, že není.

Neobáváte se, že když odteď budete tvrdit, že jste ti slušní, tak vám politici ANO budou připomínat to, co jste nyní udělali?

Oni budou říkat to, co říkají pořád. Budou strašit, lhát a říkat o nás nesmysly. Jednou jsme jim nějakou ránu dali takto napřímo a je vidět, že je to zasáhlo. Zase bych se tím tak netrápil. Naše kampaň je od začátku tematická. Oslovujeme voliče bezpečností, konkurenceschopností a tím, že chceme mít silný hlas v Evropě. Víme, co chceme prosazovat.

Šíříte pravdu, když ukazujete Babiše jako proruského politika?

Je to určitá nadsázka. Na druhé straně, jestli někdo není připraven pomáhat našim partnerům v rámci NATO, jestliže někdo pořád mluví o míru, zpochybňuje českou muniční iniciativu, tak tím nahrává Rusku. To je potřeba také říct a pojmenovat.